П ловдивският окръжен съд отказа да измени мярка за неотклонение от "задържане под стража" в по-лека - "домашен арест" на подсъдимия Иван Иванов. Той е обвинен за това, че на 26 февруари 2026 г., в село Желязно, област Пловдив, умишлено е умъртвил малолетния си рожден син на 2 месеца, който се намирал в безпомощно състояние.

Според съда не са налице обстоятелства за промяна на мярката за неотклонение, заради което оставя без уважение искането на защитата на подсъдимия.

2-месечно бебе издъхна след удар с бутилка по главата, бащата е в ареста

Днес състав от Окръжен съд - Пловдив, с председател Петко Минев, гледа поредното заседание по делото за смъртта на двумесечното бебе като бяха изслушани вещите лица и бяха приети назначените тройна съдебно-психиатрична и психологична експертиза, съдебно-медицинска и видеотехническа експертизи. Според вещите лица, изготвили тройната съдебно-психиатрична и психологична експертиза, подсъдимият по време на престъплението е бил под алкохолно опиянение. Според тях той често е злоупотребявал с алкохол, но не е установена алкохолна зависимост и не страда от психологично заболяване.

При проведеното събеседване с експертите на много от зададените въпроси подсъдимият е заявил, че не помни нищо. "Доста пъти сподели, че няма спомен да е извършил деянието. Показа достатъчно добър капацитет да се грижи за собствения си интерес. Категорично отрича действия, които могат да го уличат в нещо нередно. Няма емоционално преживяване на скръб. Затруднен е да дефинира чувство за вина", заявиха вещите лица.

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Всички страни по делото се обединиха, че то все още не е изяснено напълно, затова съдът назначи дактилоскопска експертиза на иззетите по делото ДНК апликатори от приобщените към делото бутилки от алкохол.

Следващото заседание е насрочено за 27 януари 2027 г., от 13:30 часа.

Припомняме, че на 26 февруари 2026 г., около 12 часа, е подаден сигнал на тел. 112 за починало бебе – момче на 2 месеца в къща в село Желязно. Пристигнали са полицейски служители и медицински екип, които констатирали смъртта на детето. От извършено съдебномедицинско изследване е установено, че детето е починало от травми по главата, ребрата и кръвонасядания по лицето.