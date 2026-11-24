Р одена във Флорида кралица на красотата, представляваща Израел на тазгодишния конкурс "Мис Вселена", беше освиркана, след като излезе на сцената с огромна пелерина с послание за "мир", което предизвика гнева на леви пропалестински активисти.

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Освирквания отекнаха по време на съботния тур с национални костюми в Сан Хуан, Пуерто Рико, когато 25-годишната Даниел Яблонка представи своя впечатляващ златист тоалет, изобразяващ Стария град на Йерусалим - територия, която ООН разглежда като окупирана Палестина, съобщи изданието New York Post.

Тоалетът, създаден от родения в Йерусалим моден дизайнер Джейкъб Меир, включваше думата "мир" на английски, арабски и иврит и изобразяваше символи на надеждата, сред които гълъби, портокали Яфа и цитрусови горички.

Професионалният модел Яблонка носеше украсено със скъпоценни камъни златно-синьо боди и златна корона.

"Това е почит към земята, където историята живее, културите се срещат и дори пустинята разцъфтява", обяви водещият, обяснявайки замисъла зад дръзкия ѝ тоалет.

Костюмът обаче предизвика смесени реакции, особено след като посланието ѝ за мир дойде на фона на конфликта между Израел и "Хамас".

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"Аз съм израелска жена, която вярва дълбоко в мира", написа тя в Instagram на фона на негативните реакции, цитирана от Siasat.

"Вярвам, че израелците и палестинците заслужават да живеят с достойнство, сигурност, свобода и надежда за по-добро бъдеще.", каза тя.

Тя настоя, че тоалетът не е имал за цел да заличи конкретна история или култура.

Левите критици обаче бързо заляха социалните мрежи, за да осъдят избора, използвайки го като повод да обвинят Израел в извършването на геноцид.

"Това не е война, а геноцид", написа един от критиците в социалната мрежа X.

Други нападнаха организаторите на "Мис Вселена" за това, че са позволили на Израел да участва въпреки липсата на палестинска представителка на тазгодишния конкурс.

"Тези негодници са безсрамни демони", подигра се друг критик, докато други споделяха гифчета с надпис "Свободна Палестина".

На тазгодишния конкурс "Мис Вселена" няма участничка от Палестина, тъй като националният кръг, който трябваше да се проведе през октомври, не се състоя по финансови причини.

Яблонка, която е родена в Маями, но се мести в Тел Авив през 2024 г., беше обявена за "Мис Израел" на церемония в Еврейския музей на Флорида към Международния университет на Флорида на 2 юли, вместо да спечели конкурс в еврейската държава.

Florida-born Israeli beauty queen booed after showing off giant 'peace' cape at Miss Universe pageant https://t.co/coMumSH9n0 https://t.co/jl9Bv9YErI — New York Post (@nypost) November 23, 2026

"Развълнувана съм, любопитна съм и искам да науча повече", сподели тя за отличието, цитирана от Jerusalem News Syndicate.

Яблонка заяви, че приема титлата "Мис Израел" като своя отговорност да представлява евреите по целия свят.

"Винаги нося своята еврейска звезда, където и да отида. Много хора казват: "О, не искам тази тежест." Но не ме интересува какво казват другите", заяви тя пред JNS.

Финалът на 75-ото издание на "Мис Вселена" ще се проведе тази вечер, когато 116 претендентки ще се борят да наследят миналогодишната победителка Фатима Бош от Мексико.