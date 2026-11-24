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П редседателят на Централната избирателна комисия (ЦИК) Георги Хорозов връчи удостоверенията на избраните за президент и вицепрезидент - Илияна Йотова и Кирил Вълчев на официална церемония в Мраморното фоайе на Народното събрание.

Официално: ЦИК обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент

С това се удостоверява изборният резултат, посочи Георги Хорозов.

За мен е радост връчването да стане в сградата на парламента, защото това е доказателство за добрите отношения между институциите, каза председателят на парламента Михаела Доцова по време на церемонията.