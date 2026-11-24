М арая Кери беше принудена да отговори на вълната от коментари за „скованото“ ѝ поведение на сцената по време на коледното ѝ турне (Christmas Time Tour), пише Page Six.

По време на съботния си концерт в Рио де Жанейро 57-годишната певица се обърна директно към публиката с думите: „О, и между другото – не вярвайте на всичко, което четете в интернет. Не ме ядосвайте сега“.

Притеснителни кадри от Сао Пауло

Повод за реакциите стана нейно участие от миналата седмица в Сао Пауло, Бразилия. На разпространени в социалните мрежи кадри по време на изпълнението на хита ѝ от 1995 г. „Fantasy“ се вижда как Кери получава помощ от беквокалист и танцьор, за да стигне до центъра на сцената. В друг момент четирима танцьори я заобикалят, за да ѝ помогнат да се наклони назад и да вдигне крака си.

Това веднага породи спекулации сред феновете дали петкратната носителка на „Грами“ няма сериозен физически проблем или здравословно неразположение.

Mariah Carey addresses fan concerns after going viral over ‘stiff’ performance https://t.co/zCqPJcsONS https://t.co/qDPURJGjbU — New York Post (@nypost) November 23, 2026

„Фактът, че има нужда от такава помощ и се опитват да го изкарат като част от хореографията, показва, че нещо не е наред“, коментира потребител в мрежата. Други бяха още по-директни: „Тъжно е... почини си или се пенсионирай, момиче“ и „Тя е само на 57 години, защо се държи като на 80?“.

Смяна на токчетата с равни обувки

Дни по-рано изпълнителката на „All I Want for Christmas Is You“ отново предизвика тревога, след като бе заснета да „върви трудно“, докато поздравява почитатели пред хотела си в Бразилия. На видеото Кери, облечена в златна минирокля и ботуши на висок ток, се държи здраво за ръката на своя асистентка.

Mariah Carey sparks concern amongst fans with overly ‘stiff’ performance: ‘Rest or retire’ https://t.co/pqqpijTrqB https://t.co/AHcpbhfuEz — New York Post (@nypost) November 18, 2026

Певицата не коментира официално тези кадри, но на следващия ден направи показателна промяна – замени емблематичните си високи токчета с равни мокасини на Gucci.

Това не е първият подобен случай - през февруари 2025 г. Кери отново стана обект на притеснения заради друго видео от Лас Вегас, на което движенията ѝ изглеждаха необичайно сковани.