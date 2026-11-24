Р уски стратегически бомбардировачи извършиха планов полет над международните води на Японско море, по време на който бяха съпровождани от чуждестранни изтребители, предаде "Ройтерс". Полетът е продължил около 10 часа.

По-рано днес южнокорейската армия съобщи, че е вдигнала изтребители, след като няколко руски самолета навлязоха в зоната за идентификация на противовъздушната отбрана на страната край източното крайбрежие, преди да напуснат района.

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Южнокорейската армия е проследила руските самолети при приближаването им към зоната, а изтребителите са извършили "тактически маневри", за да предотвратят инцидент, се съобщава в изявление на Обединения комитет на началник-щабовете.

Руските самолети не са нарушили южнокорейското въздушно пространство.

Япония вдигна изтребители по тревога заради руски бомбардировачи в небето

Зоната за идентификация на противовъздушната отбрана е район, определен от дадена държава, с цел да се установяват и проследяват самолети, които може да се приближават към нейното въздушно пространство, и да се реагира при необходимост.