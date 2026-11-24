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С толична община е сезирала Софийската градска прокуратура за констатациите от вътрешния одит на Четвърта МБАЛ.

„При констатирани подобни нарушения трябва да има нулева толерантност към отговорните за тях лица и да бъдат използвани всички законови механизми за търсене на отговорност,“ заяви заместник-кметът на Столична община по социални дейности и здравеопазване Надежда Бачева.

Тя уточни, че след като се е запознал с констатациите от одитния доклад кметът на София Васил Терзиев е сезирал Софийската градска прокуратура на 18 ноември 2026 г.

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Вътрешният одит на Четвърта МБАЛ е възложен от кмета на София на 5 юни 2026 г. Одитът обхваща дейността на лечебното заведение за периода от 1 юли 2024 г. до 31 май 2026 г.

Проверката включва организацията и управлението на болницата, кадровите решения, трудовите правоотношения, възнагражденията и изплатените обезщетения, както и финансовото състояние на лечебното заведение, разходването на средства, обществените поръчки и изпълнението на договори.

Одитният доклад установява сериозни слабости в управлението и вътрешния контрол на болницата, проблеми при назначаването на служители, съвместяването на длъжности, определянето на възнаграждения и изплащането на обезщетения, както и недостатъчен контрол и документална обоснованост при разходването на средства.

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Общинският съветник Борис Бонев от „Спаси София“ представи заключенията на одита, според които наличните средства на болницата са намалели за една година от 800 000 на 80 000 лева. Междувременно лечебното заведение, което преди е било на печалба, е натрупало загуба от 1,2 млн. лева.

Бонев обяви, че фирма, свързана с бившия министър на здравеопазването и депутат от ГЕРБ Константин Ангелов е сключила 25 договора с болницата за доставки и услуги, сред които хигиенни материали, ремонти, кафе автомати и поддръжка на интернет сайта на лечебното заведение. Според общинския съветник поръчано оборудване за 34 000 евро липсвало при одита.