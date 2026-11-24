П од драматичните скални образувания и долини на Кападокия в Турция се крие един необикновен свят - древен подземен град, който някога е бил дом за хиляди хора, съобщи Daily Mail.

Деринкую остава скрит за съвременния свят чак до 60-те години на миналия век, когато местен жител прави изумително откритие по време на ремонт в дома си. След като събаря една от стените в мазето си, мъжът попада на тайна стая, която го отвежда до лабиринт от тунели - и в крайна сметка до цял подземен град.

Град на 85 метра под земята

Разположен на 18 нива и достигащ около 85 метра дълбочина, Деринкую е можел да приюти до 20 000 души заедно с техния добитък и хранителни запаси. Смята се, че датира от византийската епоха (между 780 и 1180 г. сл. Хр.).

Мащабното селище е било много повече от обикновена мрежа от пещери. То разполагало с всичко необходимо за пълноценен живот на общността: трапезарии и изби, църкви и мисионерско училище, обори за животните, специално помещение за варене на меласа.

Сложна вентилационна шахта се спуска на 55 метра под земята, осигурявайки свеж въздух в целия комплекс, като същевременно е служела и за кладенец с питейна вода.

This incredible underground city in Turkey has 18 floors, its own churches and enough space for 20,000 people - but was only discovered in the 1960s https://t.co/eeCQFnekbM https://t.co/haN0fHeb7c — Daily Mail US (@Daily_MailUS) November 23, 2026

Защо е построен под земята?

Деринкую не е единственият - под Кападокия се крият стотици подобни подземни градове. Преди милиони години вулканична дейност покрива региона със слоеве пепел, а ерозията оформя прочутите скални кули, известни като „приказните комини“. Меката вулканична скала (туф) се оказала идеален материал за издълбаване.

През византийския период местните жители използвали подземните градове като сигурни скривалища при нашествия на перси, араби и селджукски турци. Освен защита, те предлагали и естествена климатизация - прохлада през горещото лято и топлина през зимата.

Днес Деринкую е отворен за посетители (от 1965 г. насам), макар че само около 10% от обекта са достъпни за туристи. Входният билет струва около 13 евро, а до мястото лесно се стига с автобус от Гьореме.

Другият подземен гигант: Солната мина „Величка“ в Полша

Подобни впечатляващи подземни светове има и на други места по света, като един от най-известните в Европа е солната мина „Величка“ край Краков, Полша.

Тя има над 700-годишна история и се простира на девет нива.

Добивът на сол спира през 1996 г., но днес мината е огромна туристическа атракция с над 240 километра подземни тунели (макар за гости да са отворени едва 2% от тях).

Посетителите могат да слязат по над 800 стъпала, за да видят солени езера, старинни минни машини и прочутия подземен параклис „Света Кинга“.