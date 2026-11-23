Държавите членки одобриха годишния бюджет на ЕС за 2027 г.

Предвидени са 199,7 млрд. евро за поемане на финансови ангажименти и 211,5 млрд. евро за плащания.

Последната стъпка е гласуването в Европейския парламент на 25 ноември.

Съветът на Европейския съюз одобри бюджета на ЕС за 2027 г., съобщи институцията. Държавите членки потвърдиха предварителното споразумение, постигнато с Европейския парламент на 11 ноември. Бюджетът е седмият и последен в рамките на действащия финансов период 2021–2027 г.

Евродепутатите ще обсъдят договорения текст на 24 ноември, а гласуването е насрочено за 25 ноември. След одобрението на парламента неговият председател подписва бюджета, който влиза в сила на 1 януари 2027 г.

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Как се променят сумите спрямо 2026 г.

По данни на изследователската служба на Европейския парламент предвидените плащания са с 4,6% повече спрямо бюджета за 2026 г. с отчетените изменения. Средствата за поемане на финансови ангажименти се увеличават с 2,2%.

Двете суми отразяват различни етапи на финансирането. С финансовите ангажименти ЕС се задължава да осигури средства за програми и проекти, които могат да продължат няколко години. Плащанията са сумите, предвидени за изплащане през 2027 г., включително по ангажименти от предходни години.

Къде отиват най-много средства

Най-големият дял от финансовите ангажименти е за сближаване, устойчивост и европейски ценности - 75,8 млрд. евро. Следват природните ресурси и околната среда с 57,1 млрд. евро и единният пазар, иновациите и цифровизацията с 22 млрд. евро. Под таваните на разходите остават 710,1 млн. евро, които ЕС може да използва при непредвидени нужди.

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В преговорите Европейският парламент е договорил над 300 млн. евро допълнително за свои приоритети спрямо предложението на Европейската комисия. Сред тях са още 30 млн. евро за хуманитарна помощ, 21,5 млн. евро за научната програма „Хоризонт Европа“ и 14 млн. евро за „Еразъм+“.

Какво предстои след 2027 г.

Успоредно с приемането на годишния бюджет продължават преговорите по следващата седемгодишна финансова рамка за 2028–2034 г. Именно по тази рамка е предложението за съкращения от 204 млрд. евро спрямо първоначалния проект на Европейската комисия.

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В този седемгодишен период България очаква до 20 млрд. евро, по думите на Атанас Пеканов. Средствата ще бъдат обвързани с реформи, а първата версия на националния план се очаква през пролетта.