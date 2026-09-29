След смъртта на Хейдън Панетиър: Кличко се бори в съда за наследството на дъщеря им

Б ившият годеник на холивудската звезда Хейдън Панетиър - световноизвестният украински боксьор Владимир Кличко, подаде спешна молба в съда в Калифорния. Той настоява да бъде назначен за временен настойник на имуществото и наследството на тяхната 11-годишна дъщеря Кая, съобщава CNN.

Кличко, който притежава пълно попечителство над момичето и я отглежда предимно в Украйна, предприе радикални правни действия след внезапната смърт на актрисата. 11-годишната Кая е единственият законен наследник на целия ѝ сграден и финансов фонд.

Изчезнали ценности и неоторизирани лица в имота

От съдебните документи, с които разполагат американските медии, става ясно, че има сериозна опасност ценни вещи и документи от имуществото на Панетиър да бъдат заграбени или унищожени.

Hayden Panettiere’s ex-fiancé makes ‘urgent’ legal move to protect daughter Kaya’s inheritance: docs https://t.co/rcQX2BM6yg pic.twitter.com/YHe4Vf9sky — New York Post (@nypost) September 28, 2026

Адвокатите на Кличко посочват, че федералните власти в САЩ вече са конфискували редица предмети от имота на актрисата в рамките на разследването. Наред с това се съобщава за изчезнали бижута, унищожени лични имейли и неоторизирани лица, които са влизали в дома ѝ в Лос Анджелис.

„Ако не бъде назначен незабавно временен представител, съществува огромна вероятност вещи, принадлежащи на дъщеря им, да бъдат откраднати или разпилени“, се казва в молбата на боксьора.

Още приживе Панетиър и Кличко са били принудени да наемат частна охрана за дома ѝ поради появата на самозванци. Очаква се изслушването по делото да се проведе на 8 октомври.

Трагичният край на една поп звезда

Звездата от хитовите сериали „Герои“ (Heroes) и „Нешвил“ (Nashville) бе намерена в безсъзнание в апартамент в Южна Каролина на 16 август на 36-годишна възраст.

Hayden Panettiere's ex fiance Wladimir Klitschko has made an 'urgent' legal move to protect daughter Kaya's inheritance. 🔗 https://t.co/I7gJAjb2so pic.twitter.com/T5EN0zMjFQ — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 28, 2026

Официалният доклад на медицинските власти потвърди, че смъртта ѝ е настъпила в резултат на трагичен инцидент и предозиране с фентанил и други медикаменти - броени седмици след като бе излязла от рехабилитационна клиника. В мемоарите си, публикувани по-рано през годината, актрисата открито разказа за тежката си борба с алкохола, следродилната депресия и факта, че бащата на детето ѝ я подкрепя от години.

Бащата на актрисата разкрива, че броени дни преди трагедията Хейдън е планирала заминаване за Украйна, за да прекара време с Кая.

50-годишният Владимир Кличко - олимпийски шампион и неколкократен световен шампион в тежка категория, продължава да живее в Украйна, където заедно с брата си Виталий Кличко (кмет на Киев) са ключови фигури от началото на войната с Русия.