У краинският президент Володимир Зеленски потвърди, че Украйна е отговорна за удара с дронове в събота срещу руски товарен кораб във Финския залив.

Зеленски заяви пред "Блумбърг", че корабът "Спарта II" е бил легитимна цел за украинската армия, защото е превозвал оръжие.

Плавателният съд, използван от руското дружество за отбранителна логистика "Оборонлогистика", беше поразен в международни води във Финския залив. Един член на екипажа беше ранен, посочва "Ройтерс".

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Отделно Зеленски каза, че снощи руските сили са съсредоточили атаките си върху Житомирска област, като са нанесли удари по инфраструктурата за разпределение и пренос на електроенергия.

"Проведох координационна видеоконферентна среща. Снощи руснаците съсредоточиха ударите си върху Житомирска област, като нанесоха удари по инфраструктурата за разпределение и пренос на електроенергия. Нашите отбранителни сили се справиха", посочи Зеленски.

По думите му, по време на видеоконферентната среща са били изслушани и доклади за ситуацията в Днепропетровска област, включително в Днипро, Кривой Рог, Павлоград и други градове и населени места. Зеленски отбеляза, че "ситуацията с електроснабдяването е сложна", но са мобилизирани необходимите ресурси за възстановяване на доставките.

"Важно е да се ускори работата. Благодарен съм на всички, които работят в Одеса и областта – за ремонта на електропреносните мрежи и осигуряването на алтернативни маршрути за доставка", заяви Зеленски.

Той добави, че заедно с главнокомандващия на украинските въоръжени сили Михайло Драпати са актуализирали изискванията за защита на Запорожие срещу руски атаки.

Зеленски поясни, че министърът на енергетиката на Украйна Денис Шмигал е докладвал за изпълнението на договорените по-рано мерки за увеличаване на производството на електроенергия и ускоряване на възстановяването на енергийните съоръжения, повредени от руските удари.

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А министърът на отбраната на Украйна Евген Хмара е направил отделен брифинг относно използването на украинското оръжие с голям обсег и подготовката за нови пакети помощ от партньорите на Украйна.