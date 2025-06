Експлозия отекна в църква в Дамаск

С ирийското министерство на вътрешните работи заяви, че член на джихадистката групировка "Ислямска държава" стои зад самоубийствения атентат в църква в Дамаск, при който са загинали най-малко 20 души и са ранени 52, според службите за спешна помощ, предаде Франс прес.

(Във видеото: Режимът в Сирия падна: Башар Асад е избягал от Дамаск)

A suicide bomber blows himself up with an explosive belt inside the church of Mar Elias in the Dawaila area of Damascus, casualties due to the bombing, and Syrian security imposes a security ring in the vicinity of the area 💔 pic.twitter.com/KeiZ0XS939