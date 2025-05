Кюрдите и Дамаск постигнаха споразумение за връщане на семейства, свързани с ИДИЛ

С ирийските демократични сили (СДС), начело на които са кюрдите в Североизточна Сирия, са постигнали споразумение със сирийското правителство да започнат репатрирането на свързаните с „Ислямска държава“ семейства от лагера „Ал Хол“, предаде ДПА, като се позова на наблюдатели и кюрдски източници.

В споразумението, обявено от висшия служител на СДС Шейхмус Ахмед, се посочва, че ще бъде създаден съвместен механизъм, който да улесни връщането на „сирийските семейства“ от лагера.

Backed by the #US in defeating #ISIS, #Syria’s Kurds now seek political recognition in new power-sharing talks with Damascus. pic.twitter.com/P4g4JmrmuM