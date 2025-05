Дамаск гори, ООН негодува: Израел с нови удари в Сирия

С пециалният пратеник на ООН в Сирия Гайр Педешен призова Израел "незабавно да прекрати" атаките си срещу страната, след новите удари на израелската армия тази нощ, предаде Франс прес.

"Остро осъждаме продължаващото и нарастващо нарушаване от страна на Израел на суверенитета на Сирия, включително многобройните въздушни удари срещу Дамаск и други градове", заяви в изявление Педешен.

Той призова "тези атаки да бъдат незабавно прекратени и Израел да спре да застрашава сирийските граждани, както и са зачита международното право и суверенитета, единството, териториалната цялост и независимостта на Сирия".

Вчера Израел нанесе въздушен удар близо до президентския дворец в Дамаск и предупреди, че това е "ясно послание към сирийския режим", в случай, че сирийските сили решат да се разположат южно от Дамаск или създадат каквато и да e заплаха за друзката общност там.

Междувременно израелската армия днес съобщи, че изпратила свои части в Южна Сирия, където е готова да се намеси, за да защити селищата, населени с хора от друзката общност. Решението е взето след кръвопролитните сблъсъци в началото на седмицата между правителствените сили и членове на това религиозно малцинство, при които бяха убити десетки хора.

