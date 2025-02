П резидентът на САЩ Доналд Тръмп не спря войната в Украйна в рамките на 24 часа след встъпването си в длъжност, както обеща по време на предизборната си кампания миналата година. Но три седмици след началото на неговото управление събитията започнаха да се развиват с главоломна скорост в тази посока.

Това пише Леонид Рагозин за Al Jazeera .

На 12 февруари Тръмп се обади на руския президент Владимир Путин, след което публикува в Truth Social, че двамата са се съгласили да работят заедно, за да спрат „милионите смъртни случаи“ в руско-украинската война. Последва и съобщение за възможна среща на върха между двамата в Саудитска Арабия.

На 13 февруари министърът на отбраната Пийт Хегсет представи някои от конкретните предложения на САЩ за прекратяване на войната по време на реч в централата на НАТО в Брюксел.

В рязък разрив с ключовите позиции на предишната администрация на САЩ той заяви, че Украйна не може да се надява да възстанови суверенитета си върху цялата си територия и че членството ѝ в НАТО трябва да бъде изключено от дневния ред, за да започнат преговорите, припомня Рагозин.

С тези изявления администрацията на Тръмп на практика анулира Хартата за стратегическо партньорство между САЩ и Украйна, която предвиждаше взаимна ангажираност с териториалната цялост на Украйна и нейната интеграция в евроатлантическите институции (НАТО и Европейския съюз) като приоритет, пише той.

Някои западни медии побързаха да обявят „предателството на Украйна“ след изявленията на Тръмп и Хегсет. Вашингтон наистина изоставя Киев, но това не е изненадващо развитие. Изоставянето винаги е било вероятен изход от американския подход към отношенията с Украйна, посочва авторът Al Jazeera.

И не Тръмп е този, който е подготвил почвата за това. Киев беше предаден от онези, които му обещаваха членство в НАТО и ЕС, за да го използват като инструмент срещу Русия, като същевременно отхвърлят всякакъв компромис във война, която Украйна не може да спечели, допълва Леонид Рагозин.

През последните три години Западът достигна горната граница на възможностите си за доставка на оръжие и налагане на икономически санкции, без да предизвика Трета световна война или да нанесе тежки щети на световната икономика. Продължаването на тази скъпоструваща подкрепа не би променило факта, че Русия е по-голяма и по-богата от Украйна и може да поддържа армия, която се е адаптирала към съвременната война и не може да бъде победена само с модерни западни военни технологии. Най-важното е, че като основна ядрена сила Русия винаги ще има последната дума във всеки регионален конфликт – фактор, който ограничава западната намеса във войната, смята Рагозин.

Рано или късно някоя американска администрация щеше да прекрати подкрепата за Украйна, защото тя беше несъстоятелна. Просто така се случи, че решението беше взето от републиканска администрация. Демократите имат късмет, че не им се наложи да го направят, и сега могат да използват това в своята вътрешнополитическа битка срещу Републиканската партия, посочва той.

Междувременно, въпреки няколко гневни реакции през последните дни, европейските партньори на Украйна може да започнат да се съобразяват с позицията на САЩ относно украинското членство в НАТО. На 14 февруари генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че никога не е имало гаранция Украйна да стане част от алианса като част от мирно споразумение с Русия, припомня авторът на Al Jazeera.

Това твърдение противоречи на някои от предишните му обещания. През декември 2024 г. новоназначеният Рюте каза на съвместна пресконференция с украинския президент Володимир Зеленски, че „пътят на Украйна към членство е необратим“ и че тя е „по-близо до НАТО от всякога“.

Докато членството на Украйна в НАТО вече изглежда напълно изключено, администрацията на Тръмп не изглежда напълно да пренебрегва Украйна. В отговор на украинските искания за западни гаранции за сигурност, Хегсет спомена възможността за разполагане на европейски и неевропейски миротворци, които да наблюдават и прилагат примирието. Той обаче категорично изключи участието на американски войски и заяви, че мироопазващите сили от страни членки на НАТО не трябва да попадат под закрилата на член 5 от Северноатлантическия договор, който предвижда колективен отговор на атака срещу който и да е член на алианса, коментира Леонид Рагозин.

Това предложение едва ли ще успокои украинците. Зеленски многократно е заявявал, че западните гаранции за сигурност нямат стойност без американско участие. В същото време Кремъл вероятно ще възприеме присъствието на всякакви войски на НАТО в Украйна като „троянски кон“, така че идеята едва ли ще се реализира в рамките на предстоящите преговори, категоричен е Рагозин.

Неевропейските войски от държави извън НАТО не би трябвало да представляват проблем за Москва, но страни като Австрия и Сърбия могат да осигурят само няколко хиляди войници. Основният контингент, следователно, ще трябва да дойде от държави от Глобалния юг, пише авторът на Al Jazeera.

Същевременно въпросът с миротворците е преувеличен. Единственият начин да се гарантира стабилен мир е да се утвърди истинският неутралитет на Украйна и да се насърчи сближаването между Русия и Запада, смята още той.

