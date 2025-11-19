В ъоръжените сили на Украйна (ВСУ) се опитаха да атакуват цели в руския град Воронеж с произведени в САЩ ракети ATACMS, като четири ракети бяха прихванати от ракетните системи С-400 и Панцир, Това заяви днес руското Министерство на отбраната, съобщава Интерфакс.

Според съобщението на руското министерство, ВСУ са се опитали да извършат ракетна атака срещу цивилни цели дълбоко в руска територия.

"Врагът е използвал четири произведени в САЩ оперативно-тактически ракети ATACMS при атаката срещу град Воронеж“, се казва в съобщението.

Русия обеща да отговори на украинска атака с ракети ATACMS

Според министерството, Киев се е опитал да нанесе удар дълбоко в Русия предния ден в 14:31 ч. московско време.

"Фалшиви отломки от унищожените ракети са повредили покривите на Регионалния геронтологичен център във Воронеж и сиропиталище, както и на един частен дом. Няма жертви сред цивилното население“, се посочва в изявлението.

Министерството на отбраната подчерта, че въздушното разузнаване на руската армия бързо е идентифицирало мястото на изстрелване на ракетите ATACMS в Харковска област. Това са били две американски пускови установки MLRS с боеприпаси, които са били разположени близо до село Волоска-Балаклея. Русия е изстреляла по тях ракетна система "Искандер-М“. Пусковите установки и техните бойни разпределители, наброяващи до 10 души, са били унищожени, добави министерството.

Русия обвини Украйна в масиран ракетен удар

Руската армия продължава специалната си военна операция, отблъсквайки атаки от украинските сили, използващи западни оръжия, заяви говорителят на руския президент Дмитрий Песков.

"Нашите въоръжени сили противодействат на опитите на киевския режим да нанесе удари с високоточни западни оръжия, в този случай американски. Знаем, че всички тези американски ракети бяха прихванати от нашите системи за противовъздушна отбрана“, заяви говорителят на Кремъл пред репортери.