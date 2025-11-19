Китай с ултиматум - Япония да оттегли коментарите си за Тайван

К итай заяви днес, че „няма да има друг избор, освен да предприеме още мерки“, ако Япония не оттегли „погрешните си коментари“ и не предприеме конкретни действия да „да защити политическите основи“ на двустранните връзки, предаде Ройтерс.

Коментарите на японския премиер Санае Такаичи относно Тайван „фундаментално са повредили“ политическите основи на китайско-японските отношения, заяви на редовен брифинг говорителката на китайското външно министерство Мао Нин.

Ако Япония откаже да оттегли забележи и продължи да „допуска грешки“, Китай ще предприеме „строги и решителни“ контрамерки и Япония ще понесе последствията, добави Мао.

Предвид настоящата обстановка, дори да имаше внос на японски морски дарове в Китай, те не биха намерили пазар тук, каза още говорителката по повод информацията, че Китай ще спре вноса на японски морски дарове.

Мао каза още, че Китай твърдо се противопоставя на твърденията на британската разузнавателна агенция МИ5, която „раздухва безпочвени твърдения“, че китайски шпиони се представят за служители на агенции за наемане на работници и заяви, че китайската страна не проявява интерес да събира разузнавателна информация от британския парламент.

Разузнавателната агенция МИ5 вчера предупреди британските депутати за опити от страна на китайски агенти да събират информация и да оказват влияние, припомня Ройтерс.