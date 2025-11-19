Свят

Китай с ултиматум - Япония да оттегли коментарите си за Тайван

Ако Япония откаже да оттегли забележи и продължи да „допуска грешки“, Китай ще предприеме „строги и решителни“ контрамерки

19 ноември 2025, 12:03
Китай с ултиматум - Япония да оттегли коментарите си за Тайван
Източник: IStock

К итай заяви днес, че „няма да има друг избор, освен да предприеме още мерки“, ако Япония не оттегли „погрешните си коментари“ и не предприеме конкретни действия да „да защити политическите основи“ на двустранните връзки, предаде Ройтерс.

Коментарите на японския премиер Санае Такаичи относно Тайван „фундаментално са повредили“ политическите основи на китайско-японските отношения, заяви на редовен брифинг говорителката на китайското външно министерство Мао Нин.

Япония се бори да успокои Китай заради Тайван

Ако Япония откаже да оттегли забележи и продължи да „допуска грешки“, Китай ще предприеме „строги и решителни“ контрамерки и Япония ще понесе последствията, добави Мао.

Предвид настоящата обстановка, дори да имаше внос на японски морски дарове в Китай, те не биха намерили пазар тук, каза още говорителката по повод информацията, че Китай ще спре вноса на японски морски дарове.

Япония ще претърпи "съкрушително поражение"

Мао каза още, че Китай твърдо се противопоставя на твърденията на британската разузнавателна агенция МИ5, която „раздухва безпочвени твърдения“, че китайски шпиони се представят за служители на агенции за наемане на работници и заяви, че китайската страна не проявява интерес да събира разузнавателна информация от британския парламент.

Разузнавателната агенция МИ5 вчера предупреди британските депутати за опити от страна на китайски агенти да събират информация и да оказват влияние, припомня Ройтерс.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Китай и Япония двустранни отношения Тайван Санае Такаичи китайски заплахи контрамерки внос на морски дарове шпионаж МИ5 Великобритания
Последвайте ни

По темата

Официално: 31 декември и 2 януари ще са неработни дни

Официално: 31 декември и 2 януари ще са неработни дни

Вижте

Вижте "Мис България" Габи Гуа в конкурса за костюми на „Мис Вселена 2025“

Остър спор в НС заради решението на КС за референдума за еврото

Остър спор в НС заради решението на КС за референдума за еврото

Били Боб Торнтън разкри истинската причина за развода си с Анджелина Джоли

Били Боб Торнтън разкри истинската причина за развода си с Анджелина Джоли

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Новият шеф на Peugeot: Пазарът се превърна в море от баналности

Новият шеф на Peugeot: Пазарът се превърна в море от баналности

carmarket.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 5 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 6 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 6 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 4 часа

Виц на деня

Дъщеря към баща си: Утре ще дойдат пак да ме искат. Само ще кимнеш с глава и ще кажеш "ДА". А не както предния път…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Криптовалутата е валута&nbsp;на организираната престъпност и тероризма&quot;</p>

"Хамас", "Хизбула" и "Русия": Криптовалутите финансират война и терор

Свят Преди 10 минути

Все по-често престъпниците обменят дигитални монети не само на незаконни нелегални борси, но и на големи законни криптоборси

Съпругата на убития журналист Джамал Кашоги: "Няма справедливост"

Съпругата на убития журналист Джамал Кашоги: "Няма справедливост"

Свят Преди 13 минути

„Те убиха съпруга ми, унищожиха живота ми“

Любов след кома: Двойка се сгоди в болница

Любов след кома: Двойка се сгоди в болница

Свят Преди 38 минути

Двамата са били в кома по едно и също време в една и съща болница - и така започва тяхната любов

Пеевски поиска да се закрие правителствения авиоотряд

Пеевски поиска да се закрие правителствения авиоотряд

България Преди 44 минути

Решението на министъра на транспорта правителството да се откаже от скъпия “Фалкон" заслужава адмирации, заяви лидерът на "ДПС - Ново начало"

Зеленски пристигна в Турция за мирни преговори след 3 години война

Зеленски пристигна в Турция за мирни преговори след 3 години война

Свят Преди 45 минути

Песков омаловажи информацията, публикувана от сайта "Аксиос", че Вашингтон работи по 28-точков план за мира в Украйна

Иран освободи танкера "Талара" и екипажа му след задържане в Ормузкия проток

Иран освободи танкера "Талара" и екипажа му след задържане в Ормузкия проток

Свят Преди 50 минути

Иран освободи плаващ под флага на Маршаловите острови танкер и неговия екипаж

<p>Разширяването на зоните за платено паркиране: Ресторантьори заплашиха, че ще съдят СО</p>

Разширяването на зоните за платено паркиране: Ресторантьори заплашиха, че ще съдят Столичната община

България Преди 58 минути

Решението, което трябва да влезе в сила от 5 януари 2026 г., предвижда цената за паркиране в синя зона да стане 2 евро на час, а в зелена - 1 евро на час

Кой позволи "бетономорието"?: Докладът на Манол Генов и последиците за България

Кой позволи "бетономорието"?: Докладът на Манол Генов и последиците за България

България Преди 1 час

Разкритията повдигат въпроси, които отдавна чакат отговор

<p>&quot;Позволявам на бебето си неограничено време пред екрана&quot;</p>

Майка разкри: Позволявам на бебето си неограничено време пред екрана

Свят Преди 1 час

„Не знам какво искат майките, които не позволяват време пред екрана – да ги аплодираме ли?“

МС прие механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие

МС прие механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие

България Преди 1 час

Проф. Ива Христова с коментар за мутациите на грипа

Проф. Ива Христова с коментар за мутациите на грипа

България Преди 1 час

Проф. Ива Христова: Мутации на щамовете АH1N1 и АH3N2 увеличават броя на болните, най-засегнати са децата от 9 до 14 години, още има време за ваксинация

Манол Генов: При 27% от проверените речни участъци по Черноморието са установени нарушения

Манол Генов: При 27% от проверените речни участъци по Черноморието са установени нарушения

България Преди 1 час

Най-голям проблем има в урбанизирани територии – Свети Влас, Елените, Лозенец, Царево, Слънчев бряг и Варна

МОН организира дискусия за ограничаване на социалните мрежи за деца

МОН организира дискусия за ограничаване на социалните мрежи за деца

България Преди 1 час

Събитието ще се проведе на 20 ноември

С 260 млн. евро се подкрепя намаляването на социално-икономическите различия в България

С 260 млн. евро се подкрепя намаляването на социално-икономическите различия в България

България Преди 1 час

България и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия подписаха меморандуми за разбирателство

<p>Американски енергиен гигант и Абу Даби сред кандидатите за &quot;Лукойл&quot;</p>

Американски енергиен гигант и Националната петролна компания на Абу Даби сред кандидатите за "Лукойл"

Свят Преди 1 час

Американската суперкомпания ExxonMobil и Националната петролна компания на Абу Даби (Adnoc) са се присъединили към нарастващия списък от компании, които проявя

<p>Прокуратурата влиза на проверка в затвора за условията на Коцев и Барбутов</p>

Прокуратурата влиза на проверка в затвора за условията на Благомир Коцев и Никола Барбутов

България Преди 1 час

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg
1

Младежи от 4 държави в горската класна стая в Смилян

sinoptik.bg
1

В Уткягвик слънцето се скрива за 65 дни

sinoptik.bg

„Парасоциален“ – думата на годината: Какво означава? (ВИДЕО)

Edna.bg

Сияна от Big Brother: Жените, които са жертви на насилие, не са виновни!

Edna.bg

Каратанчева стартира с победа, Шиникова отпадна в Анталия

Gong.bg

Микел Артета остана без важен играч срещу Тотнъм

Gong.bg

МС реши: 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. ще са неработни

Nova.bg

Осъдиха условно педофил, бил интимен със 7-годишно дете в продължение на 4 години

Nova.bg