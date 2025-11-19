България

МС прие механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие

19 ноември 2025, 11:55
МС прие механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие
Източник: iStock photos/Getty images

М инистерският съвет прие Координационен механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие, съобщи виципремиерът Атанас Зафиров след днешното заседание на правителството.

"През последните години данните от съдилищата, прокуратурата и Министерството на вътрешните работи показват един траен и изключително тревожен ръст на случаите на домашно насилие и на делата за защита. В редица райони делата по Закона за защита от домашното насилие растат с 25-30 % годишно, включително и по отношение на деца", каза Атанас Зафиров.

 

Източник: БТА, Николай Трифонов    
