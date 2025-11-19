Свят

Полша затваря руско консулство в Гданск, Русия ще отговори на дипломатическия ход

Варшава скоро ще отговори на експлозията на железопътната линия, добави външният министър

Обновена преди 24 минути / 19 ноември 2025, 12:43
Полша затваря руско консулство в Гданск, Русия ще отговори на дипломатическия ход
Източник: БТА

П олският външен министър Радослав Шикорски заяви, че ще оттегли съгласието си за функционирането на последното действащо руско консулство в Полша, в Гданск, в отговор на саботажа на железопътна линия през изминалия уикенд, предаде Ройтерс.

Варшава скоро ще отговори на експлозията на железопътната линия, добави външният министър.

Туск: Експлозия разруши жп линия край Варшава

"Това не беше само акт на саботаж, но и акт на държавен тероризъм. Ще отговорим, и то не само дипломатически", подчерта Шикорски пред полския парламент, като добави, че това ще стане в следващите няколко дни.

Експлозията през уикенда по линията Варшава-Люблин, която свързва полската столица с украинската граница, последва вълна от палежи, саботажи и кибератаки в Полша и други европейски страни от началото на пълномащабната инвазия през 2022 г., отбелязва Ройтерс.

Полша, която е център за западната помощ за Украйна, твърди, че двама украински сътрудници, стоящи зад саботажа, са избягали в Беларус, която е съюзник на Русия. Според Варшава целта е била да се всее хаос в страна, която оказва силна подкрепа на Киев срещу инвазията на Русия.

Полша разби саботажна група, свързана с Беларус и Русия

Москва отрича отговорност за саботажа, и обвинява Полша в русофобия, отбелязва Ройтерс.

Кремъл вече изрази съжаление за решението за затваряне на консулството и заяви, че то показва отсъствие на "здрав разум".

Русия ще намали полското дипломатическо присъствие в страната в отговор на решението на Варшава да затвори руското генерално консулство в Гданск, заяви говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова, цитирана от Ройтерс и ТАСС.

Кремъл от своя страна обвини Полша в русофобия.

„Отношенията с Полша се влошиха напълно. Това вероятно е проява на това влошаване – желанието на полските власти да сведат до нула каквато и да било възможност за консулски или дипломатически отношения. Човек тук може единствено да изрази съжаление… Това няма нищо общо със здравия разум“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на молба да коментира новината за затварянето на руското посолство.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Полша Русия Саботаж Варшава Консулство Железопътна линия Държавен тероризъм Беларус Радослав Шикорски Украйна
