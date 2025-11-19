Свят

Зеленски пристигна в Турция за мирни преговори след 3 години война

Песков омаловажи информацията, публикувана от сайта "Аксиос", че Вашингтон работи по 28-точков план за мира в Украйна

19 ноември 2025, 12:32
Зеленски пристигна в Турция за мирни преговори след 3 години война
Източник: БТА

У краинският президент Володимир Зеленски пристигна в Турция за преговори с цел да се подновят усилията за мир повече от три години след началото на руското нашествие, съобщи началникът на неговия кабинет Андрий Ермак, цитиран от Франс прес.

"Пристигнах в Турция като част от делегацията, водена от президента Зеленски", написа Ермак в "Екс".

Зеленски обяви преговори със САЩ в Саудитска Арабия

Той добави, че поддържа "постоянна връзка" с американския пратеник Стив Уиткоф, който не е потвърдил участието си в преговорите, посочва АФП.

В същото време говорителят на Кремъл Дмитрий Песков омаловажи информацията, публикувана от сайта "Аксиос", че Вашингтон работи по 28-точков план за мира в Украйна, отбелязва Ройтерс.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 5 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 6 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 6 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 4 часа

