"Хамас", "Хизбула" и "Русия": Криптовалутите финансират война и терор

Т ерористични организации като "Хамас" и "Хизбула" използват криптовалути и портфейли, както и търговци на оръжие и наркокартели. Как следователите преследват тези престъпници по целия свят описва в свое разследване "Зюддойче цайтунг".

Вестникът илюстрира разследването си със случилото се с Алексей Бесчиоков. През март 2025 г. в индийския щат Керала се появил мъж, който е издирван от другата страна на земното кълбо, в Съединените американски щати. Става дума за Алексей Бесчиоков, 46-годишният литовец. Бесчиоков е бил заплашен от експулсиране. Индийската полиция била по петите му. Очевидно той планирал бягство, но разследващите били по-бързи и го арестували, пише германският вестник.

За Министерството на правосъдието на САЩ, по чието нареждане действаха индийските власти, арестът на Бесчиоков беше голям успех. Американците обвиняват литовеца, че е един от кукловодите зад криптоборсата Garantex. Платформата, чрез която се прехвърляха приходи от финансиране на тероризъм, рансъмуеър атаки или трафик на наркотици, беше извадена от употреба от Федералното бюро за разследване (ФБР) и Сикрет сървис на САЩ, заедно с колегите им от Германия и Финландия, само няколко дни преди ареста на Бесчиоков.

С изключването на Garantex разследващите не само нанесоха удар на организираната престъпност (ОП). Очевидно чрез платформата са били пренасяни в голям мащаб стоки към Русия, които след започването на войната на Путин срещу Украйна са обект на икономически санкции и не бива да се търгуват.

Според платформата за разследвания TRM, Garantex е била отговорна за повече от 80 % от всички криптотранзакции към или от санкционирани фирми и лица. Германските служби за сигурност са сигурни, че Русия е използвала борсата и като инструмент в хибридната война срещу Запада, например за да плаща на т.нар. агенти за еднократна употреба. Според германските служби за сигурност е имало и връзки с държавата, стигащи чак до енергийния концерн "Роснефт", отбелязва вестникът.

Между 2019 и 2025 г. през Garantex са преминали около 96 милиарда долара, от които вероятно стотици милиони евро от незаконни източници. Закриването на този финансов център беше тежък удар за организираната престъпност в световен мащаб.

Както става ясно от документите по разследването, различни престъпни организации са използвали криптоборсата за пране на пари. Сред тях е и прочутата хакерска група Lazarus от Северна Корея, която в миналото открадна стотици милиони долара от компании и се предполага, че е събирала информация за оръжейни системи за севернокорейския диктатор. Преди няколко години засегната беше и германската компания "Райнметал", а през 2024 г. Службата за защита на конституцията предупреди настоятелно за опасността от Северна Корея.

Сделките на Hydra, която по едно време беше най-големият център за търговия с наркотици в интернет, също са се осъществявали чрез Garantex.

"Хамас", "Хизбула", "Ислямска държава": всички те се финансират чрез криптовалути

Разследването срещу Garantex показва това, което отдавна тревожи германските и международните служби за сигурност: криптовалутите са се превърнали във валутата на глобалната организирана престъпност. Организираната престъпност, като например търговците на оръжие, наркотици и трафикантите на хора, използва криптовалути, за да прикрие незаконни печалби в размер на милиони, да изпере парите и след това да ги върне в класическия финансов цикъл. Крипто клиентската база включва италианската мафия, както и престъпни кланове от Югоизточна Европа или терористични групи в Близкия изток и Африка, които с помощта на дигитални монети първо събират дарения, а след това с тях закупуват оръжия за своите нападения. Германските служби за сигурност отдавна считат криптовалутите за "основно средство за финансиране на тероризма", включително от страна на "Хамас", "Ислямска държава" и "Хизбула". Те водят своята свещена война, "джихад", платена с дигитални монети.

Според проучване на компанията за анализ Chainalysis от февруари 2025 г., през 2024 г. престъпниците са получили повече от 51,3 милиарда долара от незаконни източници в своите крипто портфейли. Сред тях са печалби от кибер измами, рансъмуеър атаки – при които престъпниците криптират твърдите дискове на жертвите си и ги освобождават само срещу откуп – търговия с изображения на малтретиране на деца, но и плащания към екстремистки групи. Дори неонацистите вече активно молят своите поддръжници за дарения в биткоини.

Анализаторите говорят за "професионализиране" на незаконните крипто транзакции, които стават "все по-сложни" и популярни в организираната престъпност, поради огромните суми. "Редица незаконни субекти, включително транснационални организирани престъпни групи, все по-често използват криптовалути за традиционни видове престъпления като трафик на наркотици, кражба на интелектуална собственост, пране на пари, трафик на хора и редки диви животни, както и свързани с насилие престъпления", отбелязват експертите от САЩ.

И както в реалния свят, така и в криптокосмоса на престъпността разделението на труда продължава да напредва. "Има логистици, дистрибутори и после перачи на пари. Всеки прави каквото може, сякаш това е съвсем нормална индустрия", се казва в германските кръгове за сигурност. "Трябва да си го представите като компании, които преценяват бизнес възможностите и рисковете и са напълно изненадани, когато се появим на вратата им със специалните части."

Игра на котка и мишка

Разследващите органи отдавна се подготвят за този нов противник. През изминалата година Федералната криминална служба (ФКС/BKA) разби повече от 40 незаконни борси за обмен, които работеха през германски сървъри, като парализира инфраструктурата на киберпрестъпниците.

Не по-малко успешна беше операция "Taлион".

Не по-малко успешна беше операция "Taлион". Това е и псевдонимът на един от най-издирваните престъпници в света – руснакът Сергей Иванов, който е използвал и фамилията Омелницки, съобщава руската медия "Версия". Чрез услугите на платежната система UAPS и борсата за криптовалути Cryptex Иванов и неговите съучастници са обработвали огромни количества пари. Преди година руският Следствен комитет задържа деветдесет и шест лица след обиски в Санкт Петербург и други региони. Според разследващите, оборотът на престъпната организация е бил над 112 милиарда рубли в брой през 2023 г., а престъпният доход на обвиняемите е възлизал на 3,7 милиарда рубли .

Според OFAC (Служба за контрол на чуждестранните активи), подразделението на Министерството на финансите на САЩ, която се занимава с финансово разузнаване, Cryptex е обработила над 50 милиона долара и е извършила транзакции на стойност над 720 милиона долара. Американският регулатор смята, че основният организатор на услугата е Сергей Иванов , който използва и псевдонимите Омелницки и "Талион". Според OFAC Иванов е "изпрал стотици милиони долари“ в продължение на 20 години и е пряко свързан с платежната система UAPS и борсата Cryptex. Държавният департамент предлага награда до 10 милиона долара за информация, водеща до местонахождението на Иванов. Той е поставен под американски санкции, отбелязва "Версия".

Разбира се, организираната престъпност е наясно с всичко. Все по-често престъпниците обменят дигитални монети не само на незаконни нелегални борси, но и на големи законни криптоборси, където частни инвеститори обменят своите биткоини в долари или евро. Това показват проучванията на "Зюддойче цайтунг", Ен Де Ер и Ве Де Ер, както и на международни партньори. Под проектното име "Пералня с монети" ("The Coin Laundry") повече от 100 журналисти проучиха ролята на криптоборсите и отново и отново откриваха пари, които опасни престъпни банди изпращаха, обменяха и изпираха чрез съвсем обикновени криптоборси. Сред тях беше и картелът "Синалоа". Мнозина познават тази, мексиканска престъпна организация, която се занимава с наркотици и отвлича хора, заради нейния прочут лидер Ел Чапо, който за известно време беше един от най-издирваните наркобарони в света.

Фактът, че следователите хванаха Алексей Бесчиоков, е рядко изключение в борбата срещу криптопрестъпниците – неговата спирка в индийския ваканционен рай Керала приключи внезапно във всяко едно отношение. Малко след ареста му и още преди екстрадицията му в САЩ, той почина от сърдечен удар в Делхи, в затвора Тихар, един от най-големите затворнически комплекси в света.

Малко след атаката на 7 октомври 2023 г. на палестинската войнствена групировка "Хамас" срещу Израел Ройтерс съобщи, че тя използва глобална мрежа за финансиране, за да насочва подкрепа от благотворителни организации и приятелски настроени държави, прекарвайки пари през тунели в Газа или използвайки криптовалути, за да заобиколи международните санкции, според експерти и официални лица. Организацията беше изградила сложна финансова мрежа, отчасти легитимна, отчасти скрита, която е в основата на "Хамас" и нейното правителство в ивицата Газа, която то управлява от 2007 г.

Матю Левит, бивш американски служител, специализиран в борбата с тероризма, изчисли, че по-голямата част от бюджета на "Хамас" от над 300 милиона долара идва от данъци върху бизнеса, както и от страни, включително Иран и Катар, или от благотворителни организации, посочи Ройтерс.

Позовавайки се на две фирми за анализ на криптовалути и заповеди за конфискация от израелското правителство, "Уолстрийт джърнъл" съобщи на 10 октомври 2023 г., че портфейлите с криптовалута, свързани с "Хамас", са получили около 41 милиона долара между 2020 и 2023 г. и че портфейли, свързани с друга определена от САЩ терористична организация, "Палестински Ислямски джихад", са получили до 93 милиона долара за подобен период. Впоследствие , през март 2024 г. "Уолстрийт джърнъл" съобщи, че министерството на финансите на САЩ "разследва транзакции, свързани с криптовалута, на стойност 165 милиона долара, които може да са помогнали за финансирането на "Хамас" преди атаките от октомври 2023 г."

Екосистемата на виртуалните активи преживява безпрецедентен растеж на незаконни дейности, като престъпни организации, терористични групи и санкционирани страни експлоатират виртуални активи, за да заобиколят традиционния финансов контрол, посочва International Compliance Association (ICA) в своя разработка.

И припомня, че най-големият обир на криптовалута в историята се е състоял през февруари 2025 г., когато група хакери от Северна Корея откраднаха 1,5 милиарда долара в токени Ethereum от базираната в Дубай борса за криптовалути ByBit. Според съобщенията хакерите са осребрили стотици милиони от тези 1,5 милиарда долара.

Първа по рода си операция, насочена към финансирането на тероризма и незаконната дейност, която го подкрепя, доведе до 83 ареста в шест африкански държави и идентифициране на 160 лица, представляващи интерес.

В края на октомври Интерпол съобщи на сайта си за Операция "Катализатор" (юли – септември 2025 г.), която е имала за цел да идентифицира и прекъсне финансовите потоци и схеми, за които е установено, че имат връзки с финансирането на тероризма и неговите мрежи за подкрепа.

От 83-те извършени арести, 21 са за престъпления, свързани с тероризъм, 28 са за финансови измами и пране на пари, 16 са свързани с киберизмами, а други 18 са свързани с незаконно използване на виртуални активи.

По време на двумесечната операция, координирана съвместно от ИНТЕРПОЛ и AФРИПОЛ, властите в участващите страни провериха над 15 000 лица и организации, представляващи интерес, разкривайки около 260 милиона щатски долара във фиатни пари и виртуални валути, потенциално свързани с дейности, свързани с тероризъм.

Както посочи в свое изследване през септември Кралският институт за обединени услуги (Royal United Services Institute/RUSI) много юрисдикции все още не са развили техническата или правната инфраструктура, необходима за наблюдение или прекъсване на сложни трансгранични финансови потоци. Участниците от частния сектор, особено в областта на нововъзникващите технологии, може да нямат както зрялост по отношение на съответствието, така и капацитет за разследване, необходими за оценка на риска, без достатъчно насоки от публичните органи и регулаторните органи.

В резултат на това финансовото разузнаване не винаги се превръща в оперативно разузнаване своевременно. Както Политическите насоки за 2024-2029 г. на председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен, така и Европейската стратегия за вътрешна сигурност за 2025 г. откроиха финансирането на тероризма като приоритетна област. И все пак – както подчерта Центърът за финанси и сигурност (CFS) към RUSI – реакциите срещу финансирането на тероризма често изостават, преминавайки "от криза в криза".