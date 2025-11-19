България

Разширяването на зоните за платено паркиране: Ресторантьори заплашиха, че ще съдят Столичната община

Решението, което трябва да влезе в сила от 5 януари 2026 г., предвижда цената за паркиране в синя зона да стане 2 евро на час, а в зелена - 1 евро на час

19 ноември 2025, 12:19
Проф. Ива Христова с коментар за мутациите на грипа

Остър спор в НС заради решението на КС за референдума за еврото

Прокуратурата влиза на проверка в затвора за условията на Благомир Коцев и Никола Барбутов

Гонката край Варна: Шофьорът бил с 13 акта и 21 фиша за нарушения

Бюджет 2026 влиза на първо четене в пленарната зала тази седмица

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Банкоматите спират за часове в Новогодишната нощ

Разкриха мрежа за фалшиви новини в България

Р есторантьорските организации изразиха остро несъгласие с решението за вдигане на цените и разширяване на обхвата на синята и зелената зона в София. Пред NOVA представители на бранша обявиха готовност да предприемат съдебни действия срещу Столична община, ако промените не бъдат преразгледани.

Шофьорите гневни за "синята зона"

Решението, което трябва да влезе в сила от 5 януари 2026 г., предвижда цената за паркиране в синя зона да стане 2 евро на час, а в зелена - 1 евро на час.

Емил Коларов, председател на Сдружението на заведенията в България, заяви, че проблемът не засяга само ресторантьорите, а целия бизнес и всички живущи в центъра. „Тук изобщо не става въпрос само за заведения. Говорим за целия бизнес, който се намира в централната градска част, и за всички живущи“, подчерта Коларов.

Той сподели личния си опит като жител на центъра, който всяка вечер обикаля по 20-30 минути, за да намери място за паркиране.

Сдружения на заведенията: „Синя зона“ в неделя е смърт за нас

Според него проблемът не е в липсата на желание за плащане, а в липсата на реални подобрения в услугата.

„Местата са малко, те не се увеличават по никакъв начин“, каза той и посочи като примери заетите „служебни места“ от държавни институции и лошо разположените кофи за боклук, които отнемат паркоместа. „Да се вдигат цените, без да се извършват никакви реформи, без да се направи дори една елементарна маркировка на паркоместата в центъра, където на 99% липсва, това е поредният дневен обир“, категоричен бе Коларов.

Проф. Румен Драганов, експерт по туризъм, се съгласи, че е необходима по-добра организация. Като жител на центъра, той призна, че платените зони са улеснили паркирането му, но остро разкритикува системата със „служебен абонамент“.

„Относно служебните абонаменти, това е нещо, което не съм виждал по света - едни ламаринени табели със счупени крачка и вериги, вързани за безброй стълбове. Такова нещо никъде в Европа няма“, коментира проф. Драганов.

По-широк обхват на зоните и по-скъпо паркиране: Ще ударят ли тарифите джоба на столичаните

Според него тези места често стоят празни и трябва да бъдат премахнати, за да се освободи пространство за гражданите и бизнеса.

И двамата експерти се обединиха около тезата, че решението не е просто в повишаването на цените, а в изграждането на нова инфраструктура като многоетажни и подземни паркинги, каквато е практиката в големите европейски градове.

Източник: NOVA    
Официално: 31 декември и 2 януари ще са неработни дни

Вижте "Мис България" Габи Гуа в конкурса за костюми на „Мис Вселена 2025“

Остър спор в НС заради решението на КС за референдума за еврото

Били Боб Торнтън разкри истинската причина за развода си с Анджелина Джоли

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Новият шеф на Peugeot: Пазарът се превърна в море от баналности

carmarket.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Преди 5 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

Преди 6 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

Преди 6 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Преди 4 часа

