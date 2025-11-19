Иран освободи танкера "Талара" и екипажа му след задържане в Ормузкия проток

И ран освободи днес плаващ под флага на Маршаловите острови танкер и целия му 21-членен екипаж, предаде Асошиейтед прес, като се позова на компанията оператор на кораба.

Техеран към момента не е коментирал освобождаването на танкера „Талара“.

Базираната в Кипър компания „Колумбия Шипмениджмънт“ каза, че членовете на екипажа „са в безопасност и в добро разположение на духа“.

Иран задържа танкер с незаконна пратка в Ормузкия проток

„Информирахме техните семейства и плавателният съд сега е свободен да възобнови нормална работа“, каза още компанията. „Срещу плавателния съд, екипажа, управителите и собствениците му не са повдигнати обвинения“, допълни тя.

Анализирана от АП информация от сайтове за проследяване на кораби показва, че „Талара“ вече се отдалечава от Иран.

Иранските въоръжени сили в петък задържаха кораба, докато той преминаваше през Ормузкия проток. През тази тясна част на Персийския залив преминава 20% от световната търговия с петрол. Корабът пътува от Аджман в Обединените арабски емирства към Сингапур.