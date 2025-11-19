Тревожност от кафе: Разберете защо и как да се справите с нея

З а мнозина кафето е източник на енергия, но понякога може да предизвика силна тревожност. Според Eating Well има няколко стратегии, които ви позволяват да се наслаждавате на напитката, като същевременно избягвате нежелани странични ефекти.

Защо кафето причинява тревожност

Съдържание на кофеин

Според Frontiersin кофеинът стимулира нервната система, увеличава сърдечната честота, нивата на адреналин и будността. Докато умерената консумация на кофеин може да подобри концентрацията и енергията, прекомерният прием може да предизвика чувство на тревожност.

Една средна чаша кафе от 237 мл съдържа около 100 мг кофеин, въпреки че количеството може да варира значително в зависимост от метода на приготвяне.

Блокира сигналите за релаксация

Мозъкът естествено произвежда химикал, наречен аденозин, който помага да се чувстваме спокойни и сънливи. С натрупването на аденозин през деня той сигнализира, че е време за почивка. Но кофеинът има молекулярна структура, подобна на аденозина, което му позволява да блокира неговите рецептори.

Когато тези рецептори са блокирани, мозъкът не получава сигнал да се отпусне. Вместо това мозъчната активност се ускорява, увеличавайки будността и напрежението.

Имитира физическите симптоми на тревожност

Списание Progress in Brain Research отбелязва, че кофеинът може да повиши сърдечната честота и кръвното налягане – симптоми, които наподобяват тревожност. За човек, склонен към тревожност, усещания като ускорен пулс, плитко дишане или треперене могат да предизвикат допълнително безпокойство.

Тъй като тези физически ефекти толкова силно приличат на истинска тревожност, мозъкът понякога трудно различава двете. Все пак всеки реагира различно на кофеина. Някои хора изпитват засилена тревожност, докато други почти не усещат ефект.

Как да намалите въздействието

Ако се чувствате тревожни след пиене на кафе, опитайте следните съвети:

Хапнете преди да пиете кафе. Празният стомах позволява кофеинът да се абсорбира по-бързо, което води до по-силен енергиен пик. Храната може да намали нивата на кортизол и да стабилизира кръвната захар, което облекчава тревожността.

Време на прием. Нивата на кортизол естествено са най-високи през първия час след събуждане. Кофеинът може да засили този ефект. Опитайте да отложите кафето с 60–90 минути, за да позволите на естествените хормони на стреса да се нормализират.

Намалете дозата. Опитайте по-малка чаша или по-слабо кафе.

Управлението на тревожността често изисква холистичен подход, включващ диета, начин на живот и подкрепа за психичното здраве. Освен промяна в навиците с кафето, полезно е да се наблегне на:

Балансирано хранене. Консумирайте пълноценни храни – плодове, зеленчуци, протеини, здравословни мазнини и сложни въглехидрати.

Приоритет на съня. Липсата на качествен сън засилва тревожността. Стремете се към 7–9 часа пълноценен нощен сън.

Редовна физическа активност. Тя е мощен инструмент за управление на стреса и тревожността.