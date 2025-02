Световната преса за срещата за Украйна в Париж: Водят се преговори за нова архитектура за сигурност с Русия

Ф ренският президент Еманюел Макрон свиква среща на върха на европейски лидери за Украйна на фона на напрежение със САЩ, пише в заглавие в. „Гардиън“.

Внезапната трансатлантическа пропаст по отношение на Украйна се очаква да се разкрие днес, когато американски представители ще започнат предварителни разговори в Рияд с руски служители за прекратяване на огъня точно когато Еманюел Макрон ще бъде домакин на среща на върха на европейски държави в Париж, за да поиска от САЩ да прекратят изключването на Европа и Киев от процеса.

Разговорите между САЩ и Русия предшестват планираната за тази седмица среща между руския външен министър Сергей Лавров и държавния секретар на САЩ Марко Рубио, която е първата подобна среща между двете страни от повече от две години. В Европа има опасения, че чрез разговорите със САЩ Русия ще възобнови плана си за налагане на украински неутралитет и за съвместна американско-руска подялба с договорени сфери на влияние.

Срещата в Париж ще има за цел да очертае европейски план за действие след дни на хаотични изказвания от страна на правителството на американския президент Доналд Тръмп. На срещата на върха ще трябва да се реши и как да се отговори на искането на САЩ да се уточни дали лидерите са готови да се ангажират с войски за мироопазващи сили в случай на прекратяване на огъня в Украйна, посочва британското издание.

В срещата ще участват британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Олаф Шолц и министър-председателят на Полша Доналд Туск. Франция е твърдо решена Великобритания да участва активно във всички бъдещи дискусии относно Украйна.

'Keir Starmer is offering to protect the whole of Ukraine when he can't even protect the people of his own country!'



Dawn Neesom hits out at Keir Starmer over his plans to send British troops to Ukraine. pic.twitter.com/pMccmSJB6o — GB News (@GBNEWS) February 17, 2025

От “Даунинг стрийт“ 10 заявиха, че смятат, че Стармър може да изиграе ключова роля в осигуряването на бъдещето на Украйна, като предаде предупрежденията на Европа по отношение на потенциалното американско-руско разчленяване на страната директно на Тръмп, когато британският премиер посети Вашингтон следващата седмица. След това той ще докладва на другите европейски лидери. „Това не е роля, която непременно сме търсили, но премиерът иска да влезе в нея“, каза британски източник пред „Гардиън“.

Снощи Стармър заяви пред в. „Телеграф“, че е готов да разположи британски войски в Украйна, за да опазват мира.

Европейски дипломатически източници съобщиха, че в срещата на върха днес следобед ще участват също Италия и Дания, представители на балтийските и скандинавските държави, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

На срещата ще бъдат обсъдени отбранителните способности, които Европа би могла да предостави, за да даде на Украйна надеждни гаранции за сигурност, включително план за автоматично членство на Украйна в НАТО в случай на явно нарушаване на прекратяването на огъня от страна на Русия, отбелязва „Гардиън“.

Предложението за членство в НАТО под условие за нарушаване на прекратяването на огъня от страна на Русия - вероятно изискващо от САЩ да станат гарант на Украйна - бе лансирано от някои американски сенатори и вече има подкрепата на някои европейски лидери, включително на финландския президент Александър Стуб. Той отбеляза, че не бива да се отстъпва пред руските стремежи за сфери на влияние.

Europe needs its own special representative for negotiations on Ukraine, said the President of Finland, Stubb.



After the Trump administration removed the European Union from its list of negotiating partners, Finnish President Alexander Stubb and several European colleagues… pic.twitter.com/MOGKBo4QbX — Global Outlook (@GlobalOutlook3) February 17, 2025

Кийт Келог, специалният пратеник на САЩ за Украйна и Русия, запозна европейските лидери в Мюнхен със стратегията на САЩ за водене на преговори, която полският външен министър Радослав Шикорски определи като нестандартна.

Нито Украйна, нито европейските държави бяха поканени на разговорите в Рияд. Келог заяви, че техните мнения ще бъдат взети предвид, и допълни, че предишните мирни преговори са се провалили поради участието на много държави на масата за преговори.

Европейските лидери са разделени в отговора си на инициативите на Тръмп, като едни предричат началото на фундаментален разрив между Вашингтон и Европа, а други твърдят, че ако Европа успее да изпълни искането на САЩ да подобри своята сигурност, тогава трансатлантическите отношения могат да бъдат поправени и Европа ще намери място на масата за преговори относно бъдещето на Украйна, посочва британското издание.

САЩ не възнамеряват да поканят Европа на масата за преговори за Украйна, извежда в заглавие френският в. “Монд“.

Все още зашеметени от враждебната реч на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс при откриването на Мюнхенската конференция по сигурността в петък, европейците бяха принудени да преглътнат още повече подобна реторика в събота, когато генерал Кийт Келог, специалният пратеник на президента Доналд Тръмп за Украйна и Русия, даде ясно да се разбере, че страната му няма намерение да кани Европа да седне на масата на преговорите за прекратяване на войната в Украйна, посочва френското издание.

JD Vance's Munich speech was pure fire 🔥



Elites haven't copped such a hiding since Ricky Gervais embarrassed Hollywood.



I counted no less than 30 quotable quotes from Vance's speech. Here they are: pic.twitter.com/5ipA1NEfFK — Kurt Mahlburg (@k_mahlburg) February 15, 2025

Необходимостта Европа да си върне инициативата пред лицето на тази американска офанзива става все по-очевидна, отбелязва „Монд“. В събота вечерта няколко лидери от Стария континент със задоволство съобщиха, че Елисейският дворец планира да организира среща на лидерите на най-засегнатите европейски държави днес в Париж, на която ще присъства и председателят на Европейския съвет Антонио Коща, посочва френският речник.

В навечерието на срещата Коща заяви, че Европа трябва да договори „нова архитектура за сигурност“ с Русия, пише в заглавие британският в. „Файненшъл таймс“.

ЕС трябва да участва в преговорите с Русия за края на войната в Украйна, за да се очертае бъдещата архитектура за сигурност на Европа, каза председателят на Европейския съвет.

Призивът на Коща идва в момент, когато той и други европейски лидери се готвят да се срещнат в Париж, за да обсъдят отговора си на решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да започне преговори за прекратяване на почти тригодишната война в Украйна с руския президент Владимир Путин, посочва британското издание.

Разговорите в Париж се провеждат в момент, когато първите дипломати на САЩ и Русия се подготвят за преговори на четири очи в Саудитска Арабия.

EU-Ratspräsident António Costa erklärt,dass Europa die Unterstützung für die Ukraine nicht aufgeben wird.

Costa hat betont, dass Europa "nicht aufgeben wird.Wir werden die Ukraine weiterhin als integralen Bestandteil unseres Friedensprojekts unterstützen."https://t.co/GEZKacFLaI — Deepstate Hunter (@DeepstateH97601) February 17, 2025

Миналата седмица Тръмп обяви, че иска да проведе двустранни преговори с Путин за прекратяване на почти тригодишната война, което разтревожи европейските държави, които се опасяват, че сделката може да бъде сключена без тяхно участие.

„Не става дума само за Украйна“, заяви Коща, който представлява 27-те лидери на блока, в интервю по време на Мюнхенската конференция по сигурността този уикенд. „Преговорите за новата архитектура за сигурност трябва да вземат предвид, че Русия е глобална заплаха, а не само заплаха за Украйна“, добави той.

В събота пратеникът на Тръмп по въпросите на Украйна и Русия Кийт Келог заяви, че европейските държави няма да „имат място на масата“ за преговори, но техните мнения могат да бъдат взети предвид.

Това стана, след като САЩ изпратиха на европейските държави искане за информация какви оръжия, парични средства и мироопазващи войски биха могли да предоставят на следвоенна Украйна, като според официални представители това е възможност да лобират за правото да влияят на преговорите.

„Преговорите се водят между воюващи страни“, каза Коща и добави: „Разбира се, че е необходимо да се водят преговори между Украйна и Русия. Тази война в Украйна обаче не е само за Украйна. Тя е за европейската сигурност“.

Some U.S. senators have proposed allowing Ukraine to join NATO if Russia violates a ceasefire, a plan that would likely require the U.S. to remain a guarantor of Ukraine’s support. Senior European leaders now back this idea, The Guardian reports.



The proposal is set to be… pic.twitter.com/uGlp6fB2a0 — UATV English (@UATV_en) February 17, 2025

В навечерието на инвазията си в Украйна през февруари 2022 г. Путин поиска от НАТО да намали броя на отбранителните си операции в източноевропейските държави. НАТО и неговите държави членки отказаха да направят това, припомня „Файненшъл таймс“.

Коща посочи агресивната позиция на Русия спрямо балтийските държави Естония, Латвия и Литва, които са членки на ЕС и НАТО, и окупирането на територии в държави покрай източния фланг на ЕС като причини, поради които Брюксел трябва да участва в преговорите.

„Русия очевидно представлява заплаха за суверенитета на балтийските държави, за нашата източна граница“, каза той и добави: „Тя има военно присъствие в Молдова и Грузия.“

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че ако Европа иска да играе роля в преговорите, трябва да е наясно към какво се стреми и какво може да предложи.

„Бях малко озадачен от европейската реакция, която казва: „О, ние се нуждаем от място на масата“, каза той пред репортери в Мюнхен. и допълни: „Ако искате място на масата, уверете се, че излизате със съответните предложения. Уверете се, че харчите повече [...] особено когато става въпрос за Украйна“.

