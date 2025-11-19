Свят

Любов след кома: Двойка се сгоди в болница

Двамата са били в кома по едно и също време в една и съща болница - и така започва тяхната любов

19 ноември 2025, 12:39
Любов след кома: Двойка се сгоди в болница
Източник: Istock

Щ астливата двойка, която се запозна преди седем години, когато и двамата се събудиха от кома, се сгоди в същата болница, в която бяха лекувани като тийнейджъри, предаде New York Post

Зак Зарембински предложи брак на Изабел Ришар в болницата Regions Hospital в Сейнт Пол, Минесота – точно там, където двамата бяха пациенти след тежките си травми през 2018 г.

„Ще се омъжиш ли за мен?“, попита той пред десетки медици и роднини.

„Да“, отговори Ришар, а в този момент белият фон зад тях падна и разкри огромно сърце от цветя.

Зарембински успя да измами бъдещата си булка да се върне в болницата, като ѝ каза, че са получили разрешение да запишат епизод на подкаста им „Hope in Healing“.

„За мен е огромна чест да сме тук. Получихме разрешение да запишем подкаста в Regions Hospital, където всички лекари и медицински сестри се грижеха за нас, и само като се върнах тук, ми идват сълзи на очите“, каза Зарембински.

Преди да коленичи, той показа на Изабел точното място, където през ноември 2018 г., след като се събуди от комата си, за първи път се срещна с нейното семейство.

Тогава 18-годишният Зарембински получи мозъчен кръвоизлив и колабира на футболното игрище по време на мач на гимназията на 28 октомври 2018 г. Бързо го откараха в Regions Hospital и го поставиха в изкуствена кома, като лекарите направиха краниотомия и премахнаха лявата част от черепа му, за да може мозъкът му да се разшири.

Операцията мина успешно, състоянието му се стабилизира и той се събуди девет дни по-късно.

По същото време 16-годишната Изабел Ришар пътуваше към работата си в супермаркет, когато претърпя тежка катастрофа и получи масивна травма на главата. Тя също остана в кома, докато в болницата пристигнаха телевизионни екипи за пресконференция след събуждането на Зак.

Майката на Изабел – Естер Уилцбахер, разговаря със Зак и той ѝ каза, че дъщеря ѝ ще се оправи.

Няколко дни по-късно 16-годишното момиче се събуди и накрая двамата млади пациенти се срещнаха – поговориха си няколко минути и си направиха снимка, докато Изабел седеше в болничното легло.

„Казах няколко мили думи на Изабел и това беше всичко за следващите шест години“, спомня си Зак.

Майките – Естер и Трейси (майката на Зак), поддържаха връзка през годините, докато децата им се възстановяваха, но семействата се срещнаха отново чак през 2024 г. на вечеря. По време на нея Зак поиска телефона на Изабел и двамата започнаха да се срещат.

Освен общата травма от престоя в болницата, имало и „практически причини“ да се оженят – и на двамата им бяха премахнати части от черепа, за да се намали оточността на мозъка.

„На противоположни страни сме на мозъка“, обясни Изабел. „По някакъв начин се допълваме – нещата, в които аз съм слаба, той е силен.“

Родителите на влюбените са възхитени от годежа, но не искат да си приписват заслугата, че са ги събрали.

„Просто сме благословени да сме близо до тяхното чудо“, каза Естер Уилцбахер.

Източник: New York Post    
Годеж в болница Събуждане от кома Любовна история Зак Зарембински Изабел Ришар Regions Hospital Минесота Мозъчна травма Подкаст Hope in Healing Медицинско чудо
