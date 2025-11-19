Кой позволи "бетономорието"?: Докладът на Манол Генов и последиците за България

В черашният доклад на министъра на околната среда и водите Манол Генов се превърна в едно от най-коментираните събития около състоянието на българското Черноморие.

Наречен „брутален“ от самия министър, документът разглежда не само конкретни нарушения, но и механизми, по които институционалното бездействие и натискът на инвеститорски интереси са променили лицето на крайбрежието през последните години. Разкритията повдигат въпроси, които отдавна чакат отговор – кой е позволявал строителството върху водни обекти, защо ключови документи липсват от архивите на държавата и как една от най-ценните природни територии в страната е била оставена на произвола на практики, които днес поставят под риск не само природата, но и човешки животи.

Проверка разкри огромни нарушения по Черноморието

Липсващи документи и засекретено минало

Още в началото на доклада Генов заявява, че в архивите на министерството липсват документи за съгласуване на застрояване в района на ваканционното селище „Елените“. По думите му има само откази и една преписка от Басейновата дирекция, която е била прекратена, но не са открити разрешения или протоколи, които да доказват законност на извършените строителни дейности. Министърът определи ситуацията като „изключително тревожна“ и изрази готовност да предостави всички налични данни на прокуратурата. Самият факт, че министерство от този ранг не може да представи ключови документи, поставя под въпрос не само законността на конкретни проекта, но и начина, по който години наред е функционирала системата за контрол.

Генов призна, че в министерството „документи по определени строежи изобщо не съществуват“. За редица обекти не са открити:

становища за съответствие с екологичното законодателство

оценки за въздействие върху околната среда

протоколи от проверки

вписвания в кадастрални системи

Строителство върху водни обекти: рисковете, които могат да убиват

Особено остър акцент в доклада заема темата за строителството върху водни обекти. Законът за водите допуска покриване на речни корита при строго регламентирани условия, но не и изграждане на сгради върху тях.

Въпреки това инспектори са констатирали случаи, в които върху покрити водни тела са били разположени постройки – от атракциони до масивни туристически обекти. Този тип строителство води до намалена проводимост на реките и деретата, а в крайна сметка – до огромни рискове от наводнения. Разкритията съвпадат с последната поредица бедствия, които удариха крайбрежието и взеха човешки жертви. Според Генов трагедията е могла да бъде предотвратена, ако институциите бяха контролирали адекватно застрояването и бяха предприели навременни мерки за поддръжка на водните системи.

Кадастрални карти, които не отразяват реалността

Отделно от това министърът посочва, че на много места водните обекти не са правилно отразени в кадастралните карти. В някои участъци реките „липсват“ или са маркирани с напълно неправилни очертания. Тази грешна или непълна информация, според анализа на екипите на МОСВ, е позволила строителство на места, където то никога не би било разрешено, ако картата отразяваше реалното състояние. Теренни проверки показват, че близо една трета от проверените участъци са с нарушения, а други изискват незабавни действия за възстановяване, почистване и укрепване.

Институциите под натиск: проверки и първи констатации

Не по-малко важно е и как докладът беше посрещнат от институциите и обществото.

Генов обяви, че министерството е напълно готово да съдейства на прокуратурата, което отвори въпроса дали ще бъдат търсени конкретни отговорности за нарушенията. Междувременно инспекторите на Басейновата дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ – Бургас започнаха проверки на най-проблемните терени. Техните първи наблюдения потвърдиха казаното в доклада – засипани корита, нарушени диги, покрити речни трасета и конструкции върху тях. По думите на директора Явор Димитров това са „множество проблеми“, които не са възникнали вчера, а са резултат от дългогодишно неглижиране.

Обществото: между надеждата и скептицизма

Реакцията на обществеността беше още по-силна. Граждански организации, природозащитници и местни жители приеха доклада като възможност за реална промяна и изчистване на практиките, които доведоха до масовото застрояване на крайбрежието, или просто казано - „бетономорието“. За много хора обаче подозрението остава – дали това не е поредният шум около темата, който ще затихне без резултат?

Дали след като медиите престанат да отразяват случая, институциите няма да се върнат към своето старо темпо? Разделението в обществото ясно показва колко дълбоко е недоверието в начина, по който се управляват природните ресурси и разрешителните за строеж по Черноморието.

Докладът като предупреждение за бъдещето

Докладът на Манол Генов се появява в момент, в който България е изправена пред необходимостта да избира между устойчиво развитие и краткосрочни икономически интереси. Проблемите, описани в документа, не са само екологични или административни – те говорят за системни слабости, натрупвани с години, и за един модел на работа, при който контролът често е отстъпвал пред инвеститорския натиск. Затова този документ е повече от просто отчет. Той е предупреждение за цената, която плащаме като общество, когато държавата отстъпва своята роля на пазител на природата.

Ще има ли промяна – или това е поредният шум?

В заключение, докладът на Генов не разкрива само нарушения, а и една тревожна картина за бъдещето на българското Черноморие. Сред руините на разрушени диги, засипани дерета и липсващи документи стои един по-голям въпрос – дали този път държавата ще доведе разследването докрай? И дали този доклад няма да остане просто още едно „ударно разкритие“, което с времето избледнява? Отговорът на този въпрос ще покаже дали България е готова да промени курса и да постави природата и закона над политическото удобство и икономическия натиск.