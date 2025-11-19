Вижте "Мис България" Габи Гуа в конкурса за костюми на „Мис Вселена 2025“

П арадът с национални костюми от конкурса „Мис Вселена“ отново доказа защо е сред най-обичаните и коментирани сегменти от световната надпревара. Проведен в Тайланд, той събра на една сцена културното богатство на 120 държави, участващи в 74-ото издание на престижния форум, което тази година преминава под мотото „Силата на любовта“.

Българка с френска кръв ни представя на „Мис Вселена 2025“, предизвика буря (ВИДЕО)

Тайланд за пореден път демонстрира, че умее да бъде перфектният домакин – „Мис Вселена 2025“ се превърна в истински многоседмичен фестивал, съчетаващ висша мода, традиции и приключения. Красавиците прекараха дните си в репетиции до късни часове, на традиционни тайландски вечери, забавления и фотосесии, а котюр роклите се редуваха с динамични активности.

Габи Гуа – българското присъствие, което впечатли

"Мис България" Габи Гуа направи силно впечатление с националния си костюм – пищен розов тоалет, в който розата, един от символите на България, е вплетена в детайлите и ръкавите. Визията ѝ беше едновременно женствена и ефектна, напомняйки за богатото българско наследство и красотата на нашите традиции.

26-годишната Гуа е израснала във Франция, където нейните баба и дядо са я отгледали след трагичен инцидент. На 17 години тя започва работа като модел и бързо се превръща в международна личност – сътрудничи с марки като Gap и Elie Saab, появява се във Fashion TV, MTV и списания като Elle и Icon. В конкурса за красота стартира през 2019 г., ставайки втора подгласничка на Miss Supermodel Worldwide, а през 2020 г. печели титлата Miss Europe, представлявайки Франция.

Освен с модния свят, Гуa се ангажира и със значими каузи. Тя е застъпник за осведомеността за рака на гърдата и работи с фондация „Розова лента“. Нейната харизма, опит и социална ангажираност я правят ярка и значима фигура на световната сцена.

Източник: БГНЕС/EPA

Смесени реакции към появата ѝ

Появата на Габи Гуа на сцената предизвика полярни оценки от страна на феновете и наблюдателите. Някои похвалиха нейния добър вкус, елегантност и увереност, докато други коментираха, че нейният стил е бил „прекалено сдържан“ за такъв глобален форум. Независимо от критиките, участието ѝ ясно привлече вниманието – и заслужено сложи България в светлината на прожекторите.

Големият финал – кога и как да го гледате

Големият финал на „Мис Вселена 2025“ ще се състои в четвъртък, 20 ноември, от 20:00 ч. източно време, което означава 03:00 ч. българско време на следващия ден.

За зрители в Европа и по света – официалният YouTube канал на Miss Universe ще излъчва събитието на живо, нужен ви е само интернет.

Скандалите, които разтърсиха шоуто тези дни

Зад блясъка и празничната атмосфера на конкурса се крият и сериозни конфликти:

Сблъсък с директора на конкурса : Главният организатор на "Мис Вселена" в Тайланд, Нават Ицарагрисил, влезе в остър конфликт с "Мис Мексико", Фатима Бош, по време на церемонията за саширане (sashing ceremony). Ицарагрисил я обвини, че не участва в промоционални кампании, и публично я нарече „глупава“, след което я заплаши с дисквалификация и извика охрана.

: Главният организатор на "Мис Вселена" в Тайланд, Нават Ицарагрисил, влезе в остър конфликт с "Мис Мексико", Фатима Бош, по време на церемонията за саширане (sashing ceremony). Ицарагрисил я обвини, че не участва в промоционални кампании, и публично я нарече „глупава“, след което я заплаши с дисквалификация и извика охрана. Масов протест: В знак на солидарност с Бош, редица други участнички, включително и настоящата носителка на титлата, "Мис Вселена" Виктория Тийлвиг, напуснаха събитието.

В знак на солидарност с Бош, редица други участнички, включително и настоящата носителка на титлата, "Мис Вселена" Виктория Тийлвиг, напуснаха събитието. Вътрешна борба за власт: Ицарагрисил, който заема ключови постове и като директор на Miss Universe Thailand, и като шеф на друг кон­курс, е обвинен в конфликт на интереси и липса на отчетност.

Ицарагрисил, който заема ключови постове и като директор на Miss Universe Thailand, и като шеф на друг кон­курс, е обвинен в конфликт на интереси и липса на отчетност. Подадена оставка от съдия: Един от членовете на журито, музикантът Омар Харфуш, обяви, че се оттегля, защото според него част от финалистките са били предварително избрани от „импровизиран” панел, а не от официалното жури.

Въпреки тези събития финалът на 20 ноември остава планиран и организаторите уверяват, че състезанието продължава с пълна програма.