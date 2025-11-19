Любопитно

Вижте "Мис България" Габи Гуа в конкурса за костюми на „Мис Вселена 2025“

Габи Гуа направи силно впечатление с националния си костюм – пищен розов тоалет, в който розата, един от символите на България, е вплетена в детайлите и ръкавите

19 ноември 2025, 12:47
Вижте "Мис България" Габи Гуа в конкурса за костюми на „Мис Вселена 2025“
Габи Гуа   
Източник: БГНЕС/EPA

П арадът с национални костюми от конкурса „Мис Вселена“ отново доказа защо е сред най-обичаните и коментирани сегменти от световната надпревара. Проведен в Тайланд, той събра на една сцена културното богатство на 120 държави, участващи в 74-ото издание на престижния форум, което тази година преминава под мотото „Силата на любовта“.

Българка с френска кръв ни представя на „Мис Вселена 2025“, предизвика буря (ВИДЕО)

Тайланд за пореден път демонстрира, че умее да бъде перфектният домакин – „Мис Вселена 2025“ се превърна в истински многоседмичен фестивал, съчетаващ висша мода, традиции и приключения. Красавиците прекараха дните си в репетиции до късни часове, на традиционни тайландски вечери, забавления и фотосесии, а котюр роклите се редуваха с динамични активности.

Пищност, блясък, пера: Конкурсът за костюми на „Мис Вселена 2025“
14 снимки
Мис Вселена
Мис Вселена
Мис Вселена
Мис Вселена
  • Габи Гуа – българското присъствие, което впечатли

"Мис България" Габи Гуа направи силно впечатление с националния си костюм – пищен розов тоалет, в който розата, един от символите на България, е вплетена в детайлите и ръкавите. Визията ѝ беше едновременно женствена и ефектна, напомняйки за богатото българско наследство и красотата на нашите традиции.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gaby GUHA (@gabyguha)

26-годишната Гуа е израснала във Франция, където нейните баба и дядо са я отгледали след трагичен инцидент. На 17 години тя започва работа като модел и бързо се превръща в международна личност – сътрудничи с марки като Gap и Elie Saab, появява се във Fashion TV, MTV и списания като Elle и Icon. В конкурса за красота стартира през 2019 г., ставайки втора подгласничка на Miss Supermodel Worldwide, а през 2020 г. печели титлата Miss Europe, представлявайки Франция.

Освен с модния свят, Гуa се ангажира и със значими каузи. Тя е застъпник за осведомеността за рака на гърдата и работи с фондация „Розова лента“. Нейната харизма, опит и социална ангажираност я правят ярка и значима фигура на световната сцена.

Източник: БГНЕС/EPA
  • Смесени реакции към появата ѝ

Появата на Габи Гуа на сцената предизвика полярни оценки от страна на феновете и наблюдателите. Някои похвалиха нейния добър вкус, елегантност и увереност, докато други коментираха, че нейният стил е бил „прекалено сдържан“ за такъв глобален форум. Независимо от критиките, участието ѝ ясно привлече вниманието – и заслужено сложи България в светлината на прожекторите.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Miss Universe (@miss.stats)

  • Големият финал – кога и как да го гледате

Големият финал на „Мис Вселена 2025“ ще се състои в четвъртък, 20 ноември, от 20:00 ч. източно време, което означава 03:00 ч. българско време на следващия ден.

За зрители в Европа и по света – официалният YouTube канал на Miss Universe ще излъчва събитието на живо, нужен ви е само интернет.

  • Скандалите, които разтърсиха шоуто тези дни

Зад блясъка и празничната атмосфера на конкурса се крият и сериозни конфликти:

  • Сблъсък с директора на конкурса: Главният организатор на "Мис Вселена" в Тайланд, Нават Ицарагрисил, влезе в остър конфликт с "Мис Мексико", Фатима Бош, по време на церемонията за саширане (sashing ceremony). Ицарагрисил я обвини, че не участва в промоционални кампании, и публично я нарече „глупава“, след което я заплаши с дисквалификация и извика охрана. 
  • Масов протест: В знак на солидарност с Бош, редица други участнички, включително и настоящата носителка на титлата, "Мис Вселена" Виктория Тийлвиг, напуснаха събитието. 
  • Вътрешна борба за власт: Ицарагрисил, който заема ключови постове и като директор на Miss Universe Thailand, и като шеф на друг кон­курс, е обвинен в конфликт на интереси и липса на отчетност.
  • Подадена оставка от съдия: Един от членовете на журито, музикантът Омар Харфуш, обяви, че се оттегля, защото според него част от финалистките са били предварително избрани от „импровизиран” панел, а не от официалното жури. 

Въпреки тези събития финалът на 20 ноември остава планиран и организаторите уверяват, че състезанието продължава с пълна програма.

Мис Вселена Габи Гуа Национални костюми Тайланд Мис България Конкурс за красота
Последвайте ни

По темата

Официално: 31 декември и 2 януари ще са неработни дни

Официално: 31 декември и 2 януари ще са неработни дни

Вижте

Вижте "Мис България" Габи Гуа в конкурса за костюми на „Мис Вселена 2025“

Остър спор в НС заради решението на КС за референдума за еврото

Остър спор в НС заради решението на КС за референдума за еврото

Били Боб Торнтън разкри истинската причина за развода си с Анджелина Джоли

Били Боб Торнтън разкри истинската причина за развода си с Анджелина Джоли

Край на хартиените билети: Въвеждат цифров портфейл за пътуване

Край на хартиените билети: Въвеждат цифров портфейл за пътуване

pariteni.bg
Новият шеф на Peugeot: Пазарът се превърна в море от баналности

Новият шеф на Peugeot: Пазарът се превърна в море от баналности

carmarket.bg
Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Ексклузивно

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд

Преди 5 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Ексклузивно

19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии

Преди 6 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Ексклузивно

България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области

Преди 6 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Ексклузивно

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Преди 4 часа

Виц на деня

Дъщеря към баща си: Утре ще дойдат пак да ме искат. Само ще кимнеш с глава и ще кажеш "ДА". А не както предния път…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>&quot;Криптовалутата е валута&nbsp;на организираната престъпност и тероризма&quot;</p>

"Хамас", "Хизбула" и "Русия": Криптовалутите финансират война и терор

Свят Преди 13 минути

Все по-често престъпниците обменят дигитални монети не само на незаконни нелегални борси, но и на големи законни криптоборси

Съпругата на убития журналист Джамал Кашоги: "Няма справедливост"

Съпругата на убития журналист Джамал Кашоги: "Няма справедливост"

Свят Преди 16 минути

„Те убиха съпруга ми, унищожиха живота ми“

Любов след кома: Двойка се сгоди в болница

Любов след кома: Двойка се сгоди в болница

Свят Преди 41 минути

Двамата са били в кома по едно и също време в една и съща болница - и така започва тяхната любов

Пеевски поиска да се закрие правителствения авиоотряд

Пеевски поиска да се закрие правителствения авиоотряд

България Преди 47 минути

Решението на министъра на транспорта правителството да се откаже от скъпия “Фалкон" заслужава адмирации, заяви лидерът на "ДПС - Ново начало"

Зеленски пристигна в Турция за мирни преговори след 3 години война

Зеленски пристигна в Турция за мирни преговори след 3 години война

Свят Преди 48 минути

Песков омаловажи информацията, публикувана от сайта "Аксиос", че Вашингтон работи по 28-точков план за мира в Украйна

Иран освободи танкера "Талара" и екипажа му след задържане в Ормузкия проток

Иран освободи танкера "Талара" и екипажа му след задържане в Ормузкия проток

Свят Преди 53 минути

Иран освободи плаващ под флага на Маршаловите острови танкер и неговия екипаж

<p>Разширяването на зоните за платено паркиране: Ресторантьори заплашиха, че ще съдят СО</p>

Разширяването на зоните за платено паркиране: Ресторантьори заплашиха, че ще съдят Столичната община

България Преди 1 час

Решението, което трябва да влезе в сила от 5 януари 2026 г., предвижда цената за паркиране в синя зона да стане 2 евро на час, а в зелена - 1 евро на час

Спор за Русия извади наяве разцепление в АзГ по въпроса за Москва

Спор за Русия извади наяве разцепление в АзГ по въпроса за Москва

Свят Преди 1 час

До необичайния раздор в редиците на АзГ се стигна в момент, когато системни политици в Германия обвиняват партията, че действа като троянски кон на Кремъл

Кой позволи "бетономорието"?: Докладът на Манол Генов и последиците за България

Кой позволи "бетономорието"?: Докладът на Манол Генов и последиците за България

България Преди 1 час

Разкритията повдигат въпроси, които отдавна чакат отговор

Китай с ултиматум - Япония да оттегли коментарите си за Тайван

Китай с ултиматум - Япония да оттегли коментарите си за Тайван

Свят Преди 1 час

Ако Япония откаже да оттегли забележи и продължи да „допуска грешки“, Китай ще предприеме „строги и решителни“ контрамерки

<p>&quot;Позволявам на бебето си неограничено време пред екрана&quot;</p>

Майка разкри: Позволявам на бебето си неограничено време пред екрана

Свят Преди 1 час

„Не знам какво искат майките, които не позволяват време пред екрана – да ги аплодираме ли?“

МС прие механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие

МС прие механизъм за помощ и подкрепа на пострадали от домашно насилие

България Преди 1 час

<p>Туск разкри подробности за саботажа по жп линията в Полша</p>

Полша разкри извършителите на саботажа на жп линия край Варшава

Свят Преди 1 час

Туск заяви, че двамата разкрити извършители са украински граждани

Проф. Ива Христова с коментар за мутациите на грипа

Проф. Ива Христова с коментар за мутациите на грипа

България Преди 1 час

Проф. Ива Христова: Мутации на щамовете АH1N1 и АH3N2 увеличават броя на болните, най-засегнати са децата от 9 до 14 години, още има време за ваксинация

Манол Генов: При 27% от проверените речни участъци по Черноморието са установени нарушения

Манол Генов: При 27% от проверените речни участъци по Черноморието са установени нарушения

България Преди 1 час

Най-голям проблем има в урбанизирани територии – Свети Влас, Елените, Лозенец, Царево, Слънчев бряг и Варна

МОН организира дискусия за ограничаване на социалните мрежи за деца

МОН организира дискусия за ограничаване на социалните мрежи за деца

България Преди 1 час

Събитието ще се проведе на 20 ноември

Всичко от днес

От мрежата

Как да почистим правилно ушите на кучето си

dogsandcats.bg

Защо кучетата повръщат след хранене

dogsandcats.bg
1

Младежи от 4 държави в горската класна стая в Смилян

sinoptik.bg
1

В Уткягвик слънцето се скрива за 65 дни

sinoptik.bg

„Парасоциален“ – думата на годината: Какво означава? (ВИДЕО)

Edna.bg

Сияна от Big Brother: Жените, които са жертви на насилие, не са виновни!

Edna.bg

Каратанчева стартира с победа, Шиникова отпадна в Анталия

Gong.bg

Микел Артета остана без важен играч срещу Тотнъм

Gong.bg

МС реши: 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. ще са неработни

Nova.bg

Осъдиха условно педофил, бил интимен със 7-годишно дете в продължение на 4 години

Nova.bg