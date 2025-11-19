Свят

Спор за Русия извади наяве разцепление в АзГ по въпроса за Москва

До необичайния раздор в редиците на АзГ се стигна в момент, когато системни политици в Германия обвиняват партията, че действа като троянски кон на Кремъл

19 ноември 2025, 12:17
Спор за Русия извади наяве разцепление в АзГ по въпроса за Москва
Източник: Getty

В края на миналата седмица съпредседателите на крайнодясната и традиционно смятана за проруска партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) показаха единство след публични разногласия относно спорните отношения на АзГ с Русия, предаде ДПА.

„Ще продължим да работим заедно за политика в полза на Германия и гражданите ѝ“, написаха Алис Вайдел и Тино Крупала в общо писмо. „За тази цел поддържаме добри отношения с нашите европейски и международни партньори.“

Вайдел, която на изборите през февруари оглави листата на антиимигрантската партия и фактически бе нейният кандидат за канцлер, са разграничи от Крупала по темата за Москва.

През последните седмици отношенията на партията с Русия предизвикаха скандал в Берлин, след като няколко депутати на АзГ обявиха, че възнамеряват да присъстват на конференция в руския черноморски курорт Сочи въпреки войната в Украйна.

Вайдел разкритикува посещението с думите, че „не разбира какво ще търсят те там“.

След това в началото на миналата седмица Крупала разбуни духовете в партията с участие в токшоу, по време на което каза, че не вижда никаква заплаха за Германия от Русия.

Всяка държава би могла да бъде заплаха за Германия, каза той. След това в отговор на уточняващ въпрос дали смята, че Люксембург, Полша или Финландия също биха могли да застрашат Федералната република, той заяви: „Разбира се, че и Полша би могла да бъде заплаха за нас“, посочи той и изтъкна нежеланието на Варшава да предаде на Берлин заподозрян за участие във взривяването на газопровода „Сверен поток“.

След това той продължи изказването си с коментар за руския президент Владимир Путин. „Лично на мен той не ми е направил нищо“, каза Крупала.

Думите му бяха осъдени от парламентарния говорител на АзГ по въпросите на отбраната. Рюдигер Лукасен, който е бивш офицер от Бундесвера, определи изказването като „странно“.

Различията между съпредседателите започнаха да се проявяват публично още през септември, когато коментираха темата за свалянето от Полша на руски дронове, навлезли в нейното въздушно пространство.

Докато Вайдел призова Москва да намали напрежението, Крупала осъди изнасянето в общественото пространство на по думите му неточни и неверни твърдения, че „дронове, сглобени от полистирол и шперплат, могат да прелетят 1400 километра до Полша“.

Член на германския Бундестаг: Част от руските дронове са "направени от стиропор и шперплат"

  • ДЕЛИКАТЕН МОМЕНТ

До необичайния раздор в редиците на АзГ се стигна в момент, когато системни политици в Германия обвиняват партията, че действа като троянски кон на Кремъл и че дори шпионира в полза на Русия, отбелязва изданието „Юроактив“.

Скандалът избухва и в момент, когато АзГ е на гребена на вълната, често пъти регистрирайки в социологическите проучвания подкрепа над 20%, които партията получи на изборите през февруари, на които тя се изкачи до втора политическа сила в Германия.

Електоралният бастион на АзГ, подвизаваща се от повече от десет години на германската политическа сцена, е в бившите комунистически източни провинции, където много хора имат по-положително отношение към Русия въпреки високото напрежение между нея и НАТО заради войната в Украйна.

Но, от друга страна, партията иска да си създаде по-рафиниран образ така, че да разшири позициите си и в Западна Германия.

Партията иска да поддържа и по-близки отношения с екипа на президента на САЩ Доналд Тръмп, който открито подкрепи крайнодясната партия, особено сега, когато републиканецът се разграничи от Путин заради нежеланието на Москва да преговаря за мир в Украйна, отбелязва „Юроактив“.

АзГ отхвърли предложение за пътуванията до Русия

  • РАЗДОРЪТ ОТГОРЕ - ИЗРАЗ НА НАСТРОЕНИЯ ОТДОЛУ

„Ние тук в тази страна не бива да бъдем войнолюбци, трябва да бъдем миротворци“, каза Крупала в телевизионното си участие миналия четвъртък.

Говорителят на консервативния Християндемократически съюз по въпросите на сигурността Родерих Кизеветер нарече съпредседателя на АзГ „руски трол и безумец на кормилото на АзГ“.

Резкият контраст в позициите на ръководството на партията отразява напрежението сред твърдото ядро нейни привърженици по въпроса за Русия, посочва „Юроактив“.

Над 44% от симпатизантите на АзГ се опасяват, че „в близко бъдеще Русия може да извърши военно нападение срещу Германия“, показва неотдавнашно изследване на института ИНСА, направено по поръчка на деловото издание „Ханделсблат“.  На обратното мнение са близо 52 процента от анкетираните.

От миналия месец АзГ е подложена на обвинения, че използва правото си на парламентарни питания, за да събира поверителни подробности за критична инфраструктура и въпроси от военната сфера и сферата на сигурността, най-вече в източната провинция Тюрингия.

Политиците от АзГ определиха обвиненията като „злонамерени“, но не дадоха аргументи защо се интересуват от тези теми, отбелязва „Юроактив“.

Германски политици: Депутати от крайнодясната партия може да са руски шпиони

  • МАГА ИЛИ КРЕМЪЛ

Според директора на института ИНСА Херман Бинкерт ако АзГ заема силно прокремълски позиции, това може да навреди „на положението ѝ във вътрешнополитически план“ – но и да задълбочи противоречията ѝ с други европейски националистически партии, които са по-вдъхновени от движението на Тръмп „Да направим Америка отново велика“ (МАГА), отколкото от войната на Путин.

Това мнение споделя и консервативният депутат Марк Хенрихман, председател на ресорната комисия в Бундестага за надзор на службите.

Вайдел „се опасява, че изказвания като тези на Крупала ще накърнят обществения образ на партията, ще я лишат от подкрепата на твърдолинейното крило на движението МАГА в САЩ и така ще провалят шансовете ѝ за електорален успех“, каза Хенрихман пред Франс прес.

Според експерта по въпросите на сигурността от Зелените Константин фон Ноц АзГ действа „напълно безсрамно като рупор на Русия, Китай и други държави, които искат да навредят“ на Германия.

По думите му Вайдел се е обявила срещу посещението на съпартийците си в Русия едва когато въпросът е придобил гласност и е разбунил духовете. Фон Ноц допълни, че въпреки това не вижда никаква фундаментална промяна в поведението на Вайдел и партията ѝ.

„За АзГ алтернативата за Германия е автократична Русия“, каза той пред АФП. „Половинчатите и несръчни опити на партийното ръководство да прикрие това едва ли будят доверие у някого.“

В Берлин искат отговори от „Алтернатива за Германия“

  • КАНЦЛЕРЪТ ОТНОВО ОТХВЪРЛИ ВСЯКАКВО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТАЗИ ПАРТИЯ

Междувременно германският канцлер Фридрих Мерц каза отново, че партията му няма да си сътрудничи по никакъв начин с АзГ.

"И не само защото между нас и АзГ има защитна стена – между нас и тази партия има цяла вселена от различия", каза в събота Мерц в югозападния град Руст на конференция на младежката организация на консервативния си блок. "Между нас и тях няма нищо общо, което да ни свързва."

Мерц последователно заявява, че блокът му Християндемократически съюз/Християнсоциален съюз (ХДС/ХСС) никога няма да работи с АзГ – политика на изолиране на тази партия, известна в Германия като политика на "защитната стена".

Канцлерът подчерта, че няма никакво намерение да застрашава историческите постижения на партията си, които той свърза с имената на Хелмут Кол и Конрад Аденауер.

Мерц подчерта и че докато той е на власт, Германия ще остане страна, отворена към имигрантите. По думите му макар срещу незаконната имиграция да трябва да се води последователна борба, имигрантите, които искат да се трудят в Германия, ще бъдат добре дошли и за в бъдеще.

Източник: Владимир Сахатчиев, БТА    
Алтернатива за Германия Русия Вътрешнопартийни разногласия Проруска политика Крайнодясна партия Германска политика Алис Вайдел Тино Крупала Война в Украйна Троянски кон на Кремъл
