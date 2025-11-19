Съпругата на убития журналист Джамал Кашоги: "Няма справедливост"

С ъпругата на убития саудитски журналист Джамал Кашоги заяви, че „няма никаква справедливост“ за смъртта на мъжа ѝ, предаде SkyNews.

Кашоги, остър критик на кралството, беше убит от саудитски агенти по време на операция в Истанбул през 2018 г., като американските разузнавателни служби стигнаха до извода, че Мохамед бин Салман е наредил да бъде заловен или убит.

Смъртни присъди за убийството на Джамал Хашоги

Престолонаследникът отрече да е нареждал операцията, но пое отговорността като фактически водач на Рияд.

Мохамед бин Салман беше поканен в Белия дом за първи път от седем години на 18 ноември, а Доналд Тръмп го защити и постави под съмнение оценките на собствената си страна.

Тръмп нарече Кашоги „изключително противоречив“ и заяви: „Много хора не харесваха този господин“.

Ханан Кашоги в интервю за Sky News в предаването „The World With Yalda Hakim“ изрази разочарование от думите му, като поиска компенсация от престолонаследника.

Саудитският принц: Хашоги беше убит под мое наблюдение

Той определи убийството на съпруга ѝ като „огромна грешка“.

Обръщайки се директно към Тръмп, г-жа Кашоги каза, че би се срещнала с американския президент, за да му разкаже за писателя в The Washington Post, който според нея „беше велик човек, професионалист и смел човек“.

Г-жа Кашоги заяви, че съпругът ѝ не е бил противоречив или непопулярен – но дори да е бил, „това не оправдава действията да го отвлекат, измъчват, убият и разчленят тялото му“.

Тя добави, че би се срещнала с Мохамед бин Салман и „би го помолила да върне тялото на Джамал, за да мога да го погреба по приличен начин“, както и да поиска финансова компенсация.

„Те убиха съпруга ми, унищожиха живота ми“, добави тя. „Трябва да ме компенсират.“

Когато в Овалния кабинет го попитаха за убийството, Тръмп отговори: „Независимо дали ви харесва или не, случват се неща. Но той (бин Салман) не знаеше нищо за това и можем да го оставим така. Не трябва да засрамваме госта ни с подобен въпрос.“

Тръмп дори похвали саудитския лидер за постиженията на кралството в областта на човешките права, без да предостави конкретни детайли.

„Много се гордея с работата, която е свършил“, заяви той.

Организации за човешки права твърдят, че саудитските власти продължават да потискат брутално опозицията, арестувайки защитници на човешките права, журналисти и политически дисиденти.

Те също подчертават рязкото увеличение на екзекуциите в Саудитска Арабия, което свързват с усилията да се потуши вътрешното недоволство.

Мохамед бин Салман обяви, че Саудитска Арабия увеличава планираните си инвестиции в САЩ до 1 трилион долара, в сравнение с 600 милиарда долара, които саудитците обявиха, че ще вложат в страната, когато Тръмп посети кралството през май.