Остър спор в НС заради решението на КС за референдума за еврото

О стра размяна на реплики между управляващите и президента. Повод е решението на Конституционния съд. Според магистратите предишният председател на парламента Наталия Киселова неправомерно е върнала искането на Румен Радев за референдум за въвеждане на еврото, без то да бъде разгледано от Народното събрание.

КС отказа на Румен Радев за референдума за еврото

Мнозинството в парламента казва, че темата отдавна не е в полето на депутатите. Според Румен Радев това не е вярно.

От „Възраждане” поискаха предложението за референдума да бъде разгледано от депутатите още днес. Но председателстващият Костадин Ангелов обясни, че това няма как да стане, защото искането отдавна е върнато в Президентството.

„Ще ви помоля да посочите кога е изпратено и кой е разпоредил това. Смятаме, че се прави процедурна хватка, за да не бъде подложено на гласуване”, заяви Петър Петров.

НС няма да гласува предложението на Радев за референдум за еврото

„Връщането на искането на президента се е случило на 13 май с разпореждане на председателя на НС”, обясни Костадин Ангелов, цитиран от NOVA.

От ПП-ДБ подкрепиха решението на Киселова и обясниха, че решението на Конституционния съд е за бъдещи решения.

„Много правилно решение на Киселова в онзи момент, за да не се спре пътя ни към еврозоната”, коментира Явор Божанков от ПП-ДБ.

Останалите формации засега не коментират темата.