Свят

Майка разкри: Позволявам на бебето си неограничено време пред екрана

„Не знам какво искат майките, които не позволяват време пред екрана – да ги аплодираме ли?“

19 ноември 2025, 12:02
Майка разкри: Позволявам на бебето си неограничено време пред екрана
Източник: iStock

М айка разкри, че позволява на четиримесечната си дъщеря неограничено време пред екрана. Самопровъзгласилата се „луда майка“ твърди, че използва телевизора си като „бавачка“.

Хан Томпс, майка от Великобритания, обясни, че детето ѝ е поставено пред телевизора още в деня, в който се е родило.

Давате ли на бебето да гледа таблет и телевизор? Прочетете това

Публикувайки в социалните мрежи, майката на три деца каза: „Имам ли нужда от телевизора да ми пази детето точно сега, докато двете ми по-големи деца се „друсат“ със сладкиши горе? Абсолютно. Ще използвам този час, за да почистя и подредя къщата.“

Майката сподели, че кара децата на училище в пижамата си след като е прекарала цял ден на дивана.

Тя добави: „Вие всички сте стресирани колко време пред екрана прекарваме, а аз го използвам като бавачка.“

Хан също отговори остро на онези, които не са съгласни да дават на децата си неограничено време пред екрана.

Майката отсече: „Не знам какво искат майките, които не позволяват време пред екрана – да ги аплодираме ли?“

След това създателката на съдържание продължи: „Денят, в който бебето ми излезе от утробата, беше поставено пред танцуващите плодове.“

Освен това самопровъзгласилата се „заета майка“ сподели и други причини, поради които не се чувства виновна, че оставя бебето си да гледа телевизия.

Тя обясни: „Ако екранът ще ми помогне за един час, браво – поне не плащам телевизионната си такса напразно.“

Клипът на Хан в TikTok, публикуван под потребителското име @h19999thomps, явно е шокирал много хора, тъй като е събрал бързо 129 800 гледания.

Но видеото на майката е предизвикало напълно разделени реакции– докато много родители не виждат проблем в действията на Хан, други са потресени.

Един човек каза: „Трябва да правиш каквото можеш! Бебето заслужава чиста къща и няма нищо лошо във времето пред екрана.“

Друг добави: „Като самотна майка нямам избор и давам на четиримесечното си бебе време пред екрана.“

Трети коментира: „Прави каквото ти е правилно, мамо, справяш се страхотно.“

Междувременно друг каза: „Моментално лайк и последване– точно мой тип майка.“

В същото време други майки критикуваха Хан за това, че използва телевизора като „бавачка“. Една майка отсече: „Четиримесечно бебе не се нуждае от телевизия за забавление. Наистина ли гледа телевизия?“

Втора предложи да се остави бебето на постелка с играчки, както и че няма лошо бебетата да "скучаят за малко". 

Източник: The Sun    
Време пред екрана Бебе Майчинство Разделени мнения Телевизор бавачка Неограничено екранно време Социални мрежи Родителство Заета майка TikTok
