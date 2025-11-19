България

Пеевски поиска да се закрие правителствения авиоотряд

Решението на министъра на транспорта правителството да се откаже от скъпия “Фалкон" заслужава адмирации, заяви лидерът на "ДПС - Ново начало"

19 ноември 2025, 12:33
Източник: Пресцентър на "ДПС-Ново начало"

Р ешението на министъра на транспорта Гроздан Караджов правителството да се откаже от скъпия правителствен “Фалкон", заслужава адмирации. Излишни разходи за лукс и разточителство, несъответстващи на ефективността и демонстрация, която дразни хората и не приляга на европейските стандарти и практики. Това се казва в официална позиция на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски.

Продават правителствения "Фалкон" на търг

"Трябва да се сложи край на възможността с парите на данъкоплатците - с правителствения самолет, като премиер Кирил Петков да води на романтична вечеря на брега на Егейско море Лена Бориславова или президентът Румен Радев и съпругата му Десислава да си устройват екзотични воаяжи до далечни дестинации. Този вид държавен туризъм, плащан скъпо и прескъпо от хората, е абсолютно неприемлив и на това трябва да се сложи край! 

Затова "ДПС - Ново начало" ще предложи да се направи и следващата, решителна стъпка - закриването на правителствения Авиоотряд-структура, с един самолет и над сто души персонал, за която от бюджета се плащат десетки милиони годишно! 

Тези милиони трябва незабавно да бъдат пренасочени за осигуряването на летателна техника и персонал за спасяване на живота, здравето и имуществото на хората - въздушни линейки и специализирана летателна техника за гасене на пожари. 

Що се отнася до представителните нужди на премиер, президент и председател на НС, за това има вече установени европейски практики и може се намери разумно решение с националния превозвач", се казва още в прессъобщението.

Официално: 31 декември и 2 януари ще са неработни дни

Кой позволи

Били Боб Торнтън разкри истинската причина за развода си с Анджелина Джоли

Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак

Край на хартиените билети: Въвеждат цифров портфейл за пътуване

Новият шеф на Peugeot: Пазарът се превърна в море от баналности

Пожар изпепели автобуси, два буса и леки коли в Костинброд
Преди 5 часа
19 ноември: Смъртта на един човек ражда една от най-големите мистерии
Преди 6 часа
България под вода! Оранжев и жълт код за дъжд в 23 области
Преди 6 часа
Опасни храни на пазара: България спря внос на краставички с парацетамол и риба с живак
Преди 4 часа

