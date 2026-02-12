Бризи Джонсън получи предложение за брак след инцидент на Олимпиадата

Б ризи Джонсън преживя изключително емоционални моменти, след като падна в последното си състезание на Зимните олимпийски игри през 2026 г. Само дни по-рано американската скиорка спечели златен медал, а впоследствие към отличието добави и неочакван личен подарък.

На Зимните олимпийски игри през 2026 г. Джонсън триумфира със злато в спускането в неделя в Италия. Радостта ѝ обаче беше помрачена в четвъртък сутринта, когато тя претърпя инцидент по време на състезанието в супергигантския слалом.

Breezy Johnson gets engaged in emotional scene after crashing out of final 2026 Winter Olympics race https://t.co/rE2dtdHtrP pic.twitter.com/MIn5cRiEQq — New York Post (@nypost) February 12, 2026

Около час по-късно денят ѝ се преобърна по напълно различен начин. В подножието на Кортина д’Ампецо приятелят ѝ Конър Уоткинс ѝ предложи брак, а видимо развълнуваната Джонсън прие. Двойката беше заобиколена от други състезатели, а от NBC описаха годежния пръстен като сребърен, със син скъпоценен камък в центъра.

По време на самото състезание 30-годишната Джонсън закачи десния си ски-стълб във вратата малко след излизането си от улея за набиране на скорост на трасето, загуби равновесие и падна. Тя се озова в предпазната ограда, но успя бързо да се изправи на крака.

Breezy Johnson got engaged at the #WinterOlympics 👏



🥇 Sunday: Breezy wins gold in the women's downhill

💍 Thursday: Breezy gets engaged at Milan-Cortina pic.twitter.com/464kjkzDbs — Yahoo Sports (@YahooSports) February 12, 2026

Джонсън, която се разкри като бисексуална през 2022 г., беше сред около дузина състезатели, катастрофирали или излезли извън пистата по време на надпреварата. Това беше третото и последно ѝ участие на Олимпийските игри през 2026 г.

След победата си в спускането американката се намираше в добра позиция да спечели още един медал в комбинацията.

Микаела Шифрин обаче срещна сериозни затруднения в слаломната част, след като Джонсън ѝ осигури лидерството в спускането.