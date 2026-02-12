Любопитно

Бризи Джонсън получи предложение за брак след инцидент на Олимпиадата

По време на самото състезание 30-годишната Джонсън закачи десния си ски-стълб във вратата малко след излизането си от улея за набиране на скорост на трасето, загуби равновесие и падна

12 февруари 2026, 15:56
Бризи Джонсън получи предложение за брак след инцидент на Олимпиадата
Източник: Getty Images

Б ризи Джонсън преживя изключително емоционални моменти, след като падна в последното си състезание на Зимните олимпийски игри през 2026 г. Само дни по-рано американската скиорка спечели златен медал, а впоследствие към отличието добави и неочакван личен подарък.

На Зимните олимпийски игри през 2026 г. Джонсън триумфира със злато в спускането в неделя в Италия. Радостта ѝ обаче беше помрачена в четвъртък сутринта, когато тя претърпя инцидент по време на състезанието в супергигантския слалом.

Около час по-късно денят ѝ се преобърна по напълно различен начин. В подножието на Кортина д’Ампецо приятелят ѝ Конър Уоткинс ѝ предложи брак, а видимо развълнуваната Джонсън прие. Двойката беше заобиколена от други състезатели, а от NBC описаха годежния пръстен като сребърен, със син скъпоценен камък в центъра.

По време на самото състезание 30-годишната Джонсън закачи десния си ски-стълб във вратата малко след излизането си от улея за набиране на скорост на трасето, загуби равновесие и падна. Тя се озова в предпазната ограда, но успя бързо да се изправи на крака.

Джонсън, която се разкри като бисексуална през 2022 г., беше сред около дузина състезатели, катастрофирали или излезли извън пистата по време на надпреварата. Това беше третото и последно ѝ участие на Олимпийските игри през 2026 г.

След победата си в спускането американката се намираше в добра позиция да спечели още един медал в комбинацията.

Микаела Шифрин обаче срещна сериозни затруднения в слаломната част, след като Джонсън ѝ осигури лидерството в спускането.

Източник: nypost.com    
