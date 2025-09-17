Снимка на Тръмп с Епстийн е прожектирана върху замъка Уиндзор по време на визитата на президента

П олицията във Великобритания арестува четирима души, след като във вторник вечерта на 16 септември върху замъка Уиндзор бяха прожектирани снимки на президента Доналд Тръмп и осъдения за сексуални престъпления Джефри Епстийн, предаде NBC News.

Прожекциите включваха снимки на Тръмп и Епстийн; на двамата заедно с първата дама Мелания Тръмп, Епстийн и неговата съучастничка Гислейн Максуел; както и на предполагаемо неприлично поздравително съобщение за рожден ден, което се твърди, че Тръмп е изпратил на Епстийн през 2003 г. по повод 50-ия му рожден ден. Президентът отрече да е автор на писмото.

Тръмп пристигна в Лондон във вторник за държавно посещение. Очаква се той да прекара по-голямата част от срядата в замъка с крал Чарлз III, кралица Камила и други членове на кралското семейство.

Oh dear. Not such a great diplomatic start. Protesters managed to project images of Jeffrey Epstein, Donald Trump and Prince Andrew onto the outside walls of Windsor Castle. #Trump #statevisit pic.twitter.com/yO0fnqk5Sa — Chris Ship (@chrisshipitv) September 16, 2025

Полицията на Темза Вали заяви във вторник вечерта в изявление, че са арестували четирима души „по подозрение за злонамерена комуникация след публична демонстрация в Уиндзор“. Полицията добави, че ще проведе разследване на инцидента и че и четиримата арестувани остават в ареста.

„Ние приемаме изключително сериозно всяка неразрешена дейност около замъка Уиндзор. Нашите служители реагираха бързо, за да спрат прожекцията, и четирима души бяха арестувани“, се казва в изявлението.

Включването на предполагаемото съобщение за рожден ден от Тръмп идва след публикуването му от Комисията за надзор на Камарата на представителите миналата седмица, след като тя изиска документи от имението на Епстийн. Тръмп и Белият дом категорично отрекоха автентичността на съобщението.

Комисията започна разследване по случая с Епстийн след възмущението, предизвикано от изявлението на ФБР и Министерството на правосъдието през лятото, че няма да публикуват повече файлове, свързани с делото. Решението предизвика гняв сред много поддръжници на MAGA – по време на предизборната кампания миналата година Тръмп обеща повече прозрачност по случая с Епстийн, твърдейки, че правителството укрива информация.

An awkward start to the state visit: the campaign group Led By Donkeys are projecting images of Donald Trump together with Jeffrey Epstein onto Windsor Castle: pic.twitter.com/3tNF1guBWK — Finlay Duncan (@FinlayD) September 16, 2025

Освен че изиска документи от имението на Епстийн, комисията нареди на няколко високопоставени бивши служители да дадат показания, включително бившия главен прокурор Мерик Гарланд, бившия държавен секретар Хилари Клинтън и бившия президент Бил Клинтън.

Във вторник Комисията за надзор публикува стенограма от интервюто си с един от тези служители – бившия главен прокурор Бил Бар, който служи по време на първия мандат на Тръмп, когато Епстийн умира в затвора през 2019 г., докато очакваше процес по федерални обвинения за трафик на хора с цел сексуална експлоатация. В показанията си Бар заяви, че не е запознат с доказателства, които да предполагат, че Епстийн е доставял жени за Тръмп.

През 2019 г. Тръмп заяви, че се е скарал с Епстийн „отдавна“ и че не е говорил с опозорения финансист „от 15 години“. През юли Тръмп каза, че разривът им е настъпил, след като Епстийн „откраднал“ персонал от клуба на Тръмп „Мар-а-Лаго“.

Публикуването на така нареченото писмо за рождения ден на Епстийн доведе до уволнението на британския посланик в САЩ Питър Манделсън, който беше уволнен миналата седмица заради връзката си с Епстийн.

През 2019 г. братът на краля, принц Андрю, се оттегли от кралските си задължения заради приятелството си с Епстийн. Три години по-късно той беше лишен от военните си звания и кралски патронажи от кралица Елизабет II, след като адвокатите му не успяха да убедят американски съдия да отхвърли дело, обвиняващо го в сексуално насилие.

Вирджиния Джуфре твърдеше, че Андрю я е малтретирал сексуално, когато е била на 17 години. Той многократно отрече обвинението, но сключи извънсъдебно споразумение с Джуфре.