Специални избори в Аризона отключват гласуване за файловете на Епстийн

Проектната победа на демократката Аделита Грижалва ще намали мнозинството на републиканците

24 септември 2025, 17:32
С пециалните избори във вторник за 7-ми конгресен район на Аризона ефективно стесниха малкото мнозинство на републиканците в Камарата на представителите и вероятно ще осигурят решаващия глас за публикуването на файловете, свързани с Джефри Епстийн.

Демократката Аделита Грихалва е победителка на специалните избори за 7-ми конгресен район на Аризона, като победи републиканеца Даниел Бутиерез с 70,6% срещу 27,6%, при преброени 80% от гласовете към 23:30 ч., според прогнози на AP.

Силно синьото (демократично) гласоподавателно ядро избра заместник на покойния демократ Рау́л Грихалва, бащата на новоизбраната кандидатка, който служи 22 години в Конгреса, преди да почине на 77 години през март от усложнения, свързани с лечение на рак.

Изборите във вторник вероятно ще осигурят решаващия подпис, необходим за гласуване с цел принуждаване на Министерството на правосъдието да разкрие всички записи, свързани с Джефри Епстийн. Двупартийният "discharge petition" беше предложен от републиканеца Томас Маси и демократа Ро Кхана.

След като демократът Джеймс Уокиншоу спечели специалните избори във Вирджиния по-рано този месец, новоизбраният конгресмен доведе броя на подписите под "discharge petition" до 217, приближавайки го до необходимите 218, за да се наложи гласуване по въпроса.

Източник: Getty Images

И Грихалва, и Бутиерез заявиха пред Arizona Daily Star миналата седмица, че биха подписали петицията, ако бъдат избрани.

Във вторник Демократическият национален комитет потвърди ангажимента на Грихалва да подпише петицията.

"Избраният конгресмен Грихалва също се е ангажирала да подпише петицията за публикуване на файловете на Епстийн, осигурявайки 218-и глас за демократите и двупартийно мнозинство за искане на отчетност и прозрачност", се казва в изявление, публикувано по повод победата на Грихалва.

Тези избори имат и по-широки последици за общия състав на Камарата на представителите. След като Грихалва встъпи в длъжност, републиканците ще имат мнозинство с 219 места, докато демократите ще разполагат с 214 места.

Някои републикански щати също следват призива на президента Доналд Тръмп да увеличат броя на своите места чрез преначертаване на конгресните райони, за да създадат по-благоприятни за Републиканската партия райони преди междинните избори догодина.

Източник: Getty Images

Грихалва е бивш супервайзор на окръг Пима и се стреми да продължи наследството на баща си в областта на екологичната справедливост и общественото образование, като същевременно се фокусира върху защитата на Medicaid.

"Не се кандидатирам заради фамилното си име", каза тя пред ABC News преди демократическите първични избори по-рано тази година. "Баща ми остави огромни обувки, които трябваше да се запълнят, но аз стоя на собствените си крака в над две десетилетия служба на обществото в Аризона и се гордея, че получавам подкрепата на лидери и организации, които водят прогресивното движение."

Грихалва също ще стане първата латиноамериканка, представляваща Аризона в Конгреса.

Тя бе предизвикана в многолюдния демократически първичен вот от 25-годишната прогресивна активистка Дежа Фокс, която щеше да стане първата жена от поколението Z в Конгреса. Грихалва победи Фокс с над 40 пункта. Бутиерез спечели републиканските първични избори с почти 61% от гласовете срещу двама други кандидати.

Бутиерез е собственик на бизнес и се е фокусирал върху ограничаване на незаконната имиграция и потока на наркотици в региона. В интервю за KGUN той разказа, че някога е бил бездомник, затворник и зависим от наркотици и посочи, че тези преживявания му позволяват да разбира нуждите на общността си и да използва лична перспектива за справяне с проблемите.

Източник: ABC News    
Специални избори Аризона Аделита Грихалва Камара на представителите Джефри Епстийн Демократи Републиканци Петиция за публикуване Политическо мнозинство Файлове на Епстийн
