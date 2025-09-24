Скандална статуя на Тръмп и Епстийн изненада Вашингтон

Н а източния край на National Mall във Вашингтон се появи нова бронзова статуя, която жителите и туристите могат да видят. Тя изобразява двама мъже, които се забавляват, усмихнати широко и хванати за ръце, като всеки е вдигнал единия си крак в знак на радост, пише The Guardian .

(National Mall“ във Вашингтон, D.C., е огромна обществена зона в центъра на столицата на САЩ, която функционира като „национален парк“ и символично сърце на града)

„Ние отбелязваме дългогодишната връзка между президента Доналд Дж.Тръмп и неговия "най-близък приятел" Джефри Епстийн“, гласи надпис на плоча в основата на боядисаната с графити бронзова инсталация. С разрешение на Националната паркова служба статуята ще остане на територията на National Mall до 20:00 часа в неделя.

Източник: Getty Images

Авторът на статуята остава неизвестен, но произведението има художествени и тематични прилики с последни арт инсталации, насочени критично към президента.

Предишни скулптури на National Mall, които по ироничен начин „почетоха“ Тръмп, включват бронзова купчина изпражнения върху конгресно бюро като „чест“ към протестиращите от 6 януари, както и статуя, озаглавена „Одобрено от диктатори“, изобразяваща златен палец нагоре, който смачква короната на Статуята на свободата. В основата ѝ бяха изписани цитати на одобрение за Тръмп от Владимир Путин, Жаир Болсонаро, Ким Чен-ун и Виктор Орбан.

Източник: Getty Images

Сегашната скулптура акцентира върху миналата връзка на Тръмп с осъдения за трафик на непълнолетни Джефри Епстийн - тема, която остава особено чувствителна за президента и предизвиква разцепления в обичайно единния му лагер „MAGA“.

Докато Тръмп се опитва да потисне интереса към предишното им приятелство, въпросът продължава да излиза наяве отново и отново.

Според твърдения, в книгата за 50-ия рожден ден на Епстийн имало писмо от Тръмп с рисунка на торс на гола жена и текст, че двамата имат „някои общи неща“ и че „енгимите никога не остаряват“. Тръмп далеч не е единственото известно име в книгата за рождения ден и в списъците с полети на Епстийн.

Извадки от предполагаемото писмо за рождения ден са изписани дословно върху плочи на самата статуя - една под краката на Тръмп, една под тези на Епстийн и трета, посветена на „Месеца на приятелството“, където две протегнати ръце оформят сърце.

Президентът реагира остро на появата на статуята.

„Либералите са свободни да си прахосват парите както намерят за добре - но не е новина, че Епстийн е познавал Доналд Тръмп, защото Доналд Тръмп го изгони от своя клуб заради това, че се държеше като изрод“, гласи официално изявление на Белия дом.