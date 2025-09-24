Свят

Скандална статуя на Тръмп и Епстийн изненада Вашингтон

Бронзовата инсталация на National Mall представя двамата „в радостна прегръдка“, а Белият дом реагира остро

24 септември 2025, 12:37
Н а източния край на National Mall във Вашингтон се появи нова бронзова статуя, която жителите и туристите могат да видят. Тя изобразява двама мъже, които се забавляват, усмихнати широко и хванати за ръце, като всеки е вдигнал единия си крак в знак на радост, пише The Guardian.

(National Mall“ във Вашингтон, D.C., е огромна обществена зона в центъра на столицата на САЩ, която функционира като „национален парк“ и символично сърце на града)

„Ние отбелязваме дългогодишната връзка между президента Доналд Дж.Тръмп и неговия "най-близък приятел" Джефри Епстийн“, гласи надпис на плоча в основата на боядисаната с графити бронзова инсталация. С разрешение на Националната паркова служба статуята ще остане на територията на National Mall до 20:00 часа в неделя.

Авторът на статуята остава неизвестен, но произведението има художествени и тематични прилики с последни арт инсталации, насочени критично към президента.

Предишни скулптури на National Mall, които по ироничен начин „почетоха“ Тръмп, включват бронзова купчина изпражнения върху конгресно бюро като „чест“ към протестиращите от 6 януари, както и статуя, озаглавена „Одобрено от диктатори“, изобразяваща златен палец нагоре, който смачква короната на Статуята на свободата. В основата ѝ бяха изписани цитати на одобрение за Тръмп от Владимир Путин, Жаир Болсонаро, Ким Чен-ун и Виктор Орбан.

Сегашната скулптура акцентира върху миналата връзка на Тръмп с осъдения за трафик на непълнолетни Джефри Епстийн - тема, която остава особено чувствителна за президента и предизвиква разцепления в обичайно единния му лагер „MAGA“.

Докато Тръмп се опитва да потисне интереса към предишното им приятелство, въпросът продължава да излиза наяве отново и отново.

Според твърдения, в книгата за 50-ия рожден ден на Епстийн имало писмо от Тръмп с рисунка на торс на гола жена и текст, че двамата имат „някои общи неща“ и че „енгимите никога не остаряват“. Тръмп далеч не е единственото известно име в книгата за рождения ден и в списъците с полети на Епстийн.

Извадки от предполагаемото писмо за рождения ден са изписани дословно върху плочи на самата статуя - една под краката на Тръмп, една под тези на Епстийн и трета, посветена на „Месеца на приятелството“, където две протегнати ръце оформят сърце.

Президентът реагира остро на появата на статуята.

„Либералите са свободни да си прахосват парите както намерят за добре - но не е новина, че Епстийн е познавал Доналд Тръмп, защото Доналд Тръмп го изгони от своя клуб заради това, че се държеше като изрод“, гласи официално изявление на Белия дом.

<p>"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news</p>
"99% позитивен демократически БОКЛУК" - защо Тръмп е гневен на ABC news

Преди 4 часа
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите
Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря временно полетите

Преди 1 ден
Сменяме по-лесно личния лекар
Сменяме по-лесно личния лекар

Преди 1 ден
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект
ChatGPT: 5 изненадващи истини за това как всъщност работят чатботовете с изкуствен интелект

Преди 1 ден

Александър Димитров

Обявиха новия селекционер на националния отбор по футбол на България

България Преди 13 минути

Александър Димитров заменя на поста Илиан Илиев, който бе освободен след пораженията с по 3:0 от Испания и Грузия

<p>Китайски зодиак: Любов и пари през октомври за тези пет&nbsp;зодии</p>

Китайски зодиак: Любов и пари през октомври за тези пет зодии

Любопитно Преди 14 минути

Октомври носи и усещането за преход – между слънчевото лято и предстоящата зима

РИОСВ-Пловдив наложи нови санкции на нарушител за незаконни действия с отпадъци

РИОСВ-Пловдив наложи нови санкции на нарушител за незаконни действия с отпадъци

България Преди 1 час

На 22 септември през нощта гъст дим и неприятна миризма обгазиха части от града

<p>Русия се подигра с Доналд Тръмп за &bdquo;хартиен тигър&ldquo;</p>

Русия се подигра с изказването на Доналд Тръмп за „хартиен тигър“

Свят Преди 1 час

Песков отговори, че Русия е символ на мечка, а не на тигър, докато Тръмп настоява, че войната в Украйна показва слабостта на Москва

Уникална находка: Откриха торса на Херакъл в Хераклея Синтика

Уникална находка: Откриха торса на Херакъл в Хераклея Синтика

Любопитно Преди 1 час

Все още има надежда и за останалите части от тялото

<p>Близък на Кристин Кабот: Няма изневяра, двамата са просто близки приятели</p>

Близък на Кристин Кабот: Няма изневяра, двамата са просто близки приятели

Любопитно Преди 1 час

„Кристин и Анди имаха отлични професионални отношения и чудесно приятелство“, сподели източник, близък до Кабот

ПП внесе законопроект за събиране на 3 млрд. лв. от такса върху транзита на руски газ

ПП внесе законопроект за събиране на 3 млрд. лв. от такса върху транзита на руски газ

България Преди 1 час

Асен Василев заяви, че парите могат да се вземат от „Газпром“

19-годишен шофьор блъсна и уби велосипедист в Старозагорско

19-годишен шофьор блъсна и уби велосипедист в Старозагорско

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в павелбанското село Александрово

<p>Кенийски атлет, пленник в Украйна: &bdquo;Ще умра, ако ме върнат в Русия&ldquo;</p>

Кенийски атлет, пленник в Украйна: „Ще умра, ако ме върнат в Русия“

Свят Преди 2 часа

Млад кенийски спортист, който сега е в плен в Украйна, моли да не бъде връщан в Русия

С ветрове от 195 км/ч: Тайфунът "Рагаса" връхлетя Хонконг и Южен Китай

С ветрове от 195 км/ч: Тайфунът "Рагаса" връхлетя Хонконг и Южен Китай

Свят Преди 2 часа

Стихията отне живота на най-малко 14 души в Тайван и на 7 във Филипините

Тянко се превърна в герой за Завоевателите в “Игри на волята”

Тянко се превърна в герой за Завоевателите в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Лечителите отиват на първа среща край огъня

.

Гърция спира нови Airbnb имоти в още пет района заради жилищната криза

Свят Преди 2 часа

Масовото обявяване на имоти в платформите намали наличността за дългосрочни наеми и доведе до увеличение на наемите с до 20% през последните две години

<p>Йотова: Атаките срещу президента Радев са заради високия му рейтинг</p>

Вицепрезидентът Йотова: Атаките срещу президента Радев са заради високия му рейтинг

България Преди 2 часа

Видно е, че мнозинството изобщо не е стабилно, смята вицепрезидентът

Необичайният ранен симптом на новия вариант на COVID-19 „Стратус“

Необичайният ранен симптом на новия вариант на COVID-19 „Стратус“

Свят Преди 2 часа

Новият вариант „Стратус“ се разпространява бързо в Европа, разкриха необичаен ранен симптом, който лесно може да бъде пренебрегнат

Осъдиха жена в Нова Зеландия за убийството на двете ѝ деца и скриването на телата им в куфари

Осъдиха жена в Нова Зеландия за убийството на двете ѝ деца и скриването на телата им в куфари

Свят Преди 2 часа

Срещу Ли бяха повдигнати обвинения за убийствата през юни 2018 г. на двете ѝ деца - 6-годишният Мину Джо и 8-годишната Юна Джо

<p>LBX е входната точка в света на Lexus (ВИДЕО РЕВЮ)</p>

LBX е входната точка в света на Lexus (ВИДЕО РЕВЮ)

Технологии Преди 2 часа

Има нужните фактори да успее на пазар, където други не можаха. За това роля трябва да изиграя този дизайн, много качествен интериор и ниският среден разход

Всичко от днес

