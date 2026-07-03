Часовници от ареста, златни парфюми и Библии: Абсурдните стоки, които донесоха милиарди на Тръмп

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Д оналд Тръмп за пореден път доказа, че притежава истинско „докосване на Мидас“ и ненадмината способност да монетизира популярността си. Най-новите финансови отчети, публикувани в САЩ като част от задължителното разкриване на информация, показват, че 80-годишният американски президент е спечелил главозамайващите 2,2 милиарда долара през изминалата 2025 г., според The Telegraph.

Лъвският дял от тези приходи – колосалните 1,4 милиарда долара – идва от личния му бизнес с криптовалути. Документите обаче разкриват, че Тръмп е генерирал впечатляващи допълнителни доходи от широк спектър от брандирани стоки, книги и лицензи.

Само от продажбата на новата си лимитирана серия луксозни часовници държавният глава е инкасирал 4,7 милиона долара. В същото време авторските права от три от неговите най-популярни книги са му донесли малко над 3 милиона долара през последната година, което го прави един от най-добре платените автори в света. Религиозната му линия също отчита сериозен успех, като официално подкрепената от него Библия е добавила над 208 000 долара към сметките му. Накрая, но не по важност, лицензионните договори за маркови парфюми и маратонки са му донесли допълнителни близо 68 000 долара, докато специалната серия китари с негов подпис е генерирала близо 36 000 долара.

Часовник с парче от историята на един арест

Най-голям медиен отзвук предизвика разпродажбата на серията часовници „Mugshot“, която се предлагаше на дребно за 2999 долара, като всички произведени 50 бройки бяха изкупени мигновено от колекционери. Уникалното при този модел е, че в циферблата от оникс с 18-каратово златно покритие са вградени реални парчета от синия костюм и червената вратовръзка, които Тръмп носеше по време на историческия си арест през 2023 г., когато се предаде в затвора на окръг Фултън по обвинения в престъпно сдружаване.

Маркетинговата стратегия на компанията производител залага изцяло на скъпия сантимент. В рекламните текстове парчетата плат се описват като ярък символ на решителността на президента и волята му никога да не се предава. Самите продажби се извършват чрез лицензирано споразумение, като запознати с бизнес делата на Белия дом загатват, че Тръмп може да получава до 50 процента от общите приходи на бранда.

Bibles, Home Alone and perfume: Six surprising ways Trump made money in 2025 https://t.co/yNaDgkRSYe — BBC News (UK) (@BBCNews) July 1, 2026

Златни обувки за голф, парфюми и патриотични китари

Финансовият триумф на американския президент се допълва и от по-екстравагантни артикули. Неговите привърженици масово изкупуват дамския парфюм „Victory 47“ на цена от 249 долара за бутилка, изработена с неговия личен златен лик. Същата компания предлага и златни обувки за голф за 499 долара, предназначени за голфъри, които изискват пълно внимание на игрището.

В музикалния сегмент Тръмп печели от акустичните китари „American Eagle“, които се продават на дребно за 10 750 долара с негов личен автограф. Търговският му нюх се простира и до патриотичната „Библия на Грийнууд“, чиято стандартна версия струва около 60 долара, но лимитираната серия с подпис на президента достига зашеметяващите 1000 долара.

🔴 The unexpected items that helped Donald Trump make his billions



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Критики за безпрецедентна комерсиализация

Мащабът на личния бизнес на действащия държавен глава на САЩ предизвика сериозна вълна от критики от страна на неговите политически опоненти. Критиците твърдят, че нито един американски президент в историята не е комерсиализирал по толкова директен начин престоя си в Белия дом.

Неговите поддръжници обаче контрират, че Тръмп е влязъл в политиката като вече изграден и изключително успешен предприемач, телевизионна звезда и автор на бестселъри, така че бизнесът за него е напълно естествена среда. Източници от икономическите среди коментират, че Тръмп е най-разпознаваемото име в света и е напълно логично брандирането на всеки един продукт с неговия лик да гарантира незабавни милионни продажби сред определен кръг от купувачи.