Свят

Часовници от ареста, златни парфюми и Библии: Абсурдните стоки, които донесоха милиарди на Тръмп

Официалните финансови отчети на Доналд Тръмп за 2025 г. разкриват невиждани приходи от 2,2 милиарда долара. От криптовалути до уникални часовници с парчета от костюма му от ареста през 2023 г. – американският президент доказа своята търговска мощ

Стела Христова Стела Христова

3 юли 2026, 15:08
Разкриха самоличността на заподозряната за атентата в Монако, Интерпол я издирва

Разкриха самоличността на заподозряната за атентата в Монако, Интерпол я издирва
Какво крие новият Air Force One на Тръмп: Детайлът, който всички забелязаха

Какво крие новият Air Force One на Тръмп: Детайлът, който всички забелязаха
Милиардерът Jay-Z изненада с появата си на мач между Кот д'Ивоар и Еквадор на Мондиал 2026

Милиардерът Jay-Z изненада с появата си на мач между Кот д'Ивоар и Еквадор на Мондиал 2026
Нови руски удари взеха жертви в Украйна, Киев е в траур след най-смъртоносната атака тази година

Нови руски удари взеха жертви в Украйна, Киев е в траур след най-смъртоносната атака тази година
Геомагнитна буря от ниво G2 удря Земята - NOAA издаде предупреждение

Геомагнитна буря от ниво G2 удря Земята - NOAA издаде предупреждение
3 юли: Един бунт, който взриви империята и върна свободата на 1500 българи

3 юли: Един бунт, който взриви империята и върна свободата на 1500 българи
Зеленски заплаши Русия с разплата

Зеленски заплаши Русия с разплата
Запалиха майката на кандидат за депутат в Солун, България реагира

Запалиха майката на кандидат за депутат в Солун, България реагира

Д оналд Тръмп за пореден път доказа, че притежава истинско „докосване на Мидас“ и ненадмината способност да монетизира популярността си. Най-новите финансови отчети, публикувани в САЩ като част от задължителното разкриване на информация, показват, че 80-годишният американски президент е спечелил главозамайващите 2,2 милиарда долара през изминалата 2025 г., според The Telegraph.

Лъвският дял от тези приходи – колосалните 1,4 милиарда долара – идва от личния му бизнес с криптовалути. Документите обаче разкриват, че Тръмп е генерирал впечатляващи допълнителни доходи от широк спектър от брандирани стоки, книги и лицензи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Telegraph (@telegraph)

Само от продажбата на новата си лимитирана серия луксозни часовници държавният глава е инкасирал 4,7 милиона долара. В същото време авторските права от три от неговите най-популярни книги са му донесли малко над 3 милиона долара през последната година, което го прави един от най-добре платените автори в света. Религиозната му линия също отчита сериозен успех, като официално подкрепената от него Библия е добавила над 208 000 долара към сметките му. Накрая, но не по важност, лицензионните договори за маркови парфюми и маратонки са му донесли допълнителни близо 68 000 долара, докато специалната серия китари с негов подпис е генерирала близо 36 000 долара.

  • Часовник с парче от историята на един арест

Най-голям медиен отзвук предизвика разпродажбата на серията часовници „Mugshot“, която се предлагаше на дребно за 2999 долара, като всички произведени 50 бройки бяха изкупени мигновено от колекционери. Уникалното при този модел е, че в циферблата от оникс с 18-каратово златно покритие са вградени реални парчета от синия костюм и червената вратовръзка, които Тръмп носеше по време на историческия си арест през 2023 г., когато се предаде в затвора на окръг Фултън по обвинения в престъпно сдружаване.

Маркетинговата стратегия на компанията производител залага изцяло на скъпия сантимент. В рекламните текстове парчетата плат се описват като ярък символ на решителността на президента и волята му никога да не се предава. Самите продажби се извършват чрез лицензирано споразумение, като запознати с бизнес делата на Белия дом загатват, че Тръмп може да получава до 50 процента от общите приходи на бранда.

Златни обувки за голф, парфюми и патриотични китари

Финансовият триумф на американския президент се допълва и от по-екстравагантни артикули. Неговите привърженици масово изкупуват дамския парфюм „Victory 47“ на цена от 249 долара за бутилка, изработена с неговия личен златен лик. Същата компания предлага и златни обувки за голф за 499 долара, предназначени за голфъри, които изискват пълно внимание на игрището.

В музикалния сегмент Тръмп печели от акустичните китари „American Eagle“, които се продават на дребно за 10 750 долара с негов личен автограф. Търговският му нюх се простира и до патриотичната „Библия на Грийнууд“, чиято стандартна версия струва около 60 долара, но лимитираната серия с подпис на президента достига зашеметяващите 1000 долара.

  • Критики за безпрецедентна комерсиализация

Мащабът на личния бизнес на действащия държавен глава на САЩ предизвика сериозна вълна от критики от страна на неговите политически опоненти. Критиците твърдят, че нито един американски президент в историята не е комерсиализирал по толкова директен начин престоя си в Белия дом.

Неговите поддръжници обаче контрират, че Тръмп е влязъл в политиката като вече изграден и изключително успешен предприемач, телевизионна звезда и автор на бестселъри, така че бизнесът за него е напълно естествена среда. Източници от икономическите среди коментират, че Тръмп е най-разпознаваемото име в света и е напълно логично брандирането на всеки един продукт с неговия лик да гарантира незабавни милионни продажби сред определен кръг от купувачи.

Редактор: Стела Христова
Доналд Тръмп Финансови доходи Монетизация на популярността Криптовалутен бизнес Брандирани стоки Луксозни часовници Авторски книги
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е летяла с Пеевски до Дубай

Конституционният съдия Десислава Атанасова отрича да е летяла с Пеевски до Дубай

Часовници от ареста, златни парфюми и Библии: Абсурдните стоки, които донесоха милиарди на Тръмп

Часовници от ареста, златни парфюми и Библии: Абсурдните стоки, които донесоха милиарди на Тръмп

Възстановиха достъпа до сайтовете на МВР и ГДБОП след временно прекъсване

Възстановиха достъпа до сайтовете на МВР и ГДБОП след временно прекъсване

„Престъпник ли съм, ако съм убила само един човек?“: Момиче преби майка си до смърт заради телефон

„Престъпник ли съм, ако съм убила само един човек?“: Момиче преби майка си до смърт заради телефон

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

6 начина, по които неволно наранявате чувствата на кучето си

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 18 часа
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 18 часа
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 17 часа
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 16 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жена измамила десетки с кредити, представяла се за упълномощена от политическа партия

Жена измамила десетки с кредити, представяла се за упълномощена от политическа партия

България Преди 55 минути

Нанесла имотни вреди в размер над 807 000 евро

„Сянката на Китай“ в „Темата на NOVA”

„Сянката на Китай“ в „Темата на NOVA”

Любопитно Преди 1 час

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

<p>Стоянов отговори на Демерджиев: Санкциите по &bdquo;Магнитски&ldquo; са неприложими в България</p>

Калин Стоянов отговори на Иван Демерджиев: Санкциите по „Магнитски“ са неприложими в България и другите държави членки от ЕС

България Преди 1 час

Има регламент от 1996 година, който не допуска прилагането на санкции от трети страни по отношение на европейски граждани, каза Стоянов

Снимката е архивна: MV Hondius се превърна в плаваща карантинна зона под сянката на смъртоносния хантавирус

Взрив на норовирус на круизен кораб от Калифорния: Над 100 пътници се разболяха

Свят Преди 1 час

Екипажът на Ruby Princess изолира заразените и предприе масивна дезинфекция след завръщането си в Сан Франциско

<p>Демерджиев: В страната се прилагат както българското законодателство, така и санкциите &bdquo;Магнитски&ldquo;</p>

Иван Демерджиев: В този момент в страната се прилагат както българското законодателство, така и санкциите „Магнитски“

България Преди 2 часа

Вътрешният министър бе изслушан относно информация във връзка с медийни публикации за полети, извършени от Пеевски с частни въздухоплавателни средства

<p>Стоянов: Кой разреши да се ползва системата PNR за пътуванията на Пеевски?</p>

ДПС сезира прокуратурата заради разкритията на Демерджиев

България Преди 2 часа

От партията настояват за проверка на основанията за извършените справки, свързани с полетите на Делян Пеевски

крипто

Край на анонимността при криптосделките

Парите ни Преди 2 часа

Данъчните ще получават данни за търговията с криптовалути

Майкъл Рубин

Лукс в бяло: Иванка Тръмп, Джей Зи и София Вергара на Бялото парти на Майкъл Рубин

Любопитно Преди 2 часа

Милиардерът Майкъл Рубин събра световния елит на ултра-ексклузивното си „Бяло парти“ в Хамптънс. В имението му за 50 милиона долара се забавляваха Иванка Тръмп, Джей Зи, София Вергара и Майк Тайсън, а купонът продължи до малките часове на нощта

<p>КС проверява данните за съвместното пътуване на Пеевски и Атанасова</p>

КС проверява данните за съвместното пътуване на Делян Пеевски и Десислава Атанасова

България Преди 3 часа

Това каза председателят на съда Павлина Панова, като уточни, че институцията няма законови механизми за реакция при подобни казуси

istock

Вдигат линията на бедност до 443 евро от 2027 г.

Парите ни Преди 3 часа

Промяната ще повиши част от социалните плащания и подкрепата за хората с увреждания

Тейлър Суифт и Травис Келси сключили таен брак преди партито с 1000 гости в Ню Йорк

Тейлър Суифт и Травис Келси сключили таен брак преди партито с 1000 гости в Ню Йорк

Любопитно Преди 3 часа

Поп иконата Тейлър Суифт и НФЛ звездата Травис Келси вече са законни съпрузи след тайна церемония, разкриват източници на Page Six. Двамата са дарили 26 милиона долара за благотворителност преди грандиозното сватбено парти за 1000 гости в Ню Йорк

<p>Кипър поема разходите за връщането на телата на загиналите българчета&nbsp;</p>

Кипър поема разходите по транспортирането на телата на загиналите в кола българчета

Свят Преди 3 часа

Телата на двете момчета, починали след престой в заключен автомобил край Декелия, ще бъдат транспортирани до България за сметка на кипърската държава

Екстремно време и скандали помрачават 250 години САЩ

Екстремно време и скандали помрачават 250 години САЩ

Свят Преди 3 часа

Очакват се рекордни фойерверки, мащабни прояви и засилени мерки за сигурност

Осъдиха Крис Браун да плати $13 милиона на икономка, осакатена от озлобеното му куче

Осъдиха Крис Браун да плати $13 милиона на икономка, осакатена от озлобеното му куче

Свят Преди 4 часа

Поп звездата Крис Браун беше осъден от съда в Лос Анджелис да плати близо 13 милиона долара обезщетение на бившата си икономка. Жената беше брутално нахапана и остана осакатена за цял живот от огромната кавказка овчарка на певеца в дома му

<p>Жена пострада при скок с парашут край Ихтиман</p>

Латвийска гражданка е с травма след скок с парашут в района на Ихтиман

България Преди 4 часа

Очакват се резултати от разследването и експертиза

istock

Бюджетът остава на червено: Дефицитът е най-висок за юни от 16 години

Парите ни Преди 4 часа

Към средата на годината минусът достига 2,4 млрд. евро, въпреки че само през юни има лек излишък

Всичко от днес

От мрежата

Репродуктивни проблеми при кучетата: симптоми, които не бива да пренебрегвате

dogsandcats.bg

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса през почивните дни

sinoptik.bg
1

Защитата на горите от пожар е недостатъчна

sinoptik.bg

Беше ярък и плащаше цената да бъде себе си: Артистите се сбогуваха с Йосиф Сърчаджиев

Edna.bg

От върха на „Емпайър Стейт Билдинг“ до Космоса: Най-нестандартните предложения за брак в света

Edna.bg

Кунде и Ямал спорят кой е по-добър - Франция или Испания

Gong.bg

Берое се раздели с чужденец, свързван с Черно море

Gong.bg

Обвиниха жена за измама с банкови кредити за почти 1 млн. евро. Представяла се за касиер на политическа партия

Nova.bg

Иван Демерджиев: Санкциите по „Магнитски“ важат и в България

Nova.bg