Хванаха го в гаф: Тръмп се похвали със „златен орел“ на Белия дом, генериран от AI

А мериканският президент Доналд Тръмп взриви социалните мрежи в понеделник вечерта, след като публикува очевидно генерирано от изкуствен интелект изображение на огромен златен орел, уж монтиран на емблематичния Балкон на Труман в Белия дом. Любопитното е, че дигиталният отпечатък на кадъра разкрива нещо доста иронично – изображението е създадено с AI инструмент на технологичния гигант Google, пише CNN.

„Златен подарък за Белия дом по случай неговата 250-годишнина!“, написа Тръмп в личния си профил в платформата Truth Social.

Публикацията му показва внушителен белоглав орел с разперени криле над парапета на балкона, пред чиито гърди е поставен щит с американските звезди и райета. Малко по-късно официалният акаунт на Белия дом в социалната мрежа X (бившият Twitter) сподели същата публикация на президента.

Грешките, които издадоха фалшификата

Още на пръв поглед за по-наблюдателните потребители стана ясно, че кадърът не е истинска снимка. Изкуственият интелект е допуснал няколко очевидни фактологични и архитектурни грешки. На първо място се забелязват сериозни разминавания в дизайна на самия парапет спрямо реалния Балкон на Труман.

Освен това, патриотичният щит върху орела съдържа точно 11 звезди. В официалната американска символика те традиционно винаги са 13 – в чест на първоначалните 13 колонии, основали Съединените щати. За капак, проверката на файла показа, че той съдържа вградени криптографски метаданни за произход на съдържанието (дигитален воден знак), които директно сочат, че изображението е генерирано чрез невронна мрежа на Google.

За да докаже абсурда, фотографът на свободна практика Андрю Лайдън публикува в X реални снимки на Южния портик на Белия дом, направени в 21:30 ч. същата вечер – малко след поста на Тръмп. Очаквано, на тях се вижда просто празна тераса без никакви златни птици.

President Donald Trump posted what appeared to be an AI-generated image of a large, golden eagle affixed to the Truman Balcony of the White House. https://t.co/kIcetH0EZb pic.twitter.com/tbBy03uNWB — CNN Politics (@CNNPolitics) June 30, 2026

Страстта на Тръмп към златния лукс

Откакто се завърна на поста си в началото на 2025 г., Доналд Тръмп не спира да добавя изразителни лични щрихи към интериора и екстериора на президентската резиденция. Той побърза да върне множеството масивни златни акценти в Овалния кабинет и окачи огромни златни медальони под формата на колекционерски военни монети (challenge coins) из коридорите на Западното крило.

Президентът инициира и редица мащабни (и често оспорвани) строителни проекти. Под негово ръководство Розовата градина беше напълно ремонтирана за пореден път, а на Северната и Южната морава изникнаха два колосални нови пилона за знамена. Най-големият скандал обаче остава пълното разрушаване на Източното крило – Тръмп нареди то да бъде сринато с булдозери, за да освободи място за изграждането на мегаломанския му проект за нова бална зала на Белия дом.