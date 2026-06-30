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Хванаха го в гаф: Тръмп се похвали със „златен орел“ на Белия дом, генериран от AI

Доналд Тръмп предизвика вълна от подигравки в мрежата, след като гордо публикува изображение на огромен златен орел на Балкона на Труман. Анализ на метаданните обаче доказа, че американският президент е станал жертва на недоглеждане с изкуствен интелект

Стела Христова Стела Христова

30 юни 2026, 09:33
Хванаха го в гаф: Тръмп се похвали със „златен орел“ на Белия дом, генериран от AI
Източник: Getty

А мериканският президент Доналд Тръмп взриви социалните мрежи в понеделник вечерта, след като публикува очевидно генерирано от изкуствен интелект изображение на огромен златен орел, уж монтиран на емблематичния Балкон на Труман в Белия дом. Любопитното е, че дигиталният отпечатък на кадъра разкрива нещо доста иронично – изображението е създадено с AI инструмент на технологичния гигант Google, пише CNN.

„Златен подарък за Белия дом по случай неговата 250-годишнина!“, написа Тръмп в личния си профил в платформата Truth Social.

Публикацията му показва внушителен белоглав орел с разперени криле над парапета на балкона, пред чиито гърди е поставен щит с американските звезди и райета. Малко по-късно официалният акаунт на Белия дом в социалната мрежа X (бившият Twitter) сподели същата публикация на президента.

  • Грешките, които издадоха фалшификата

Още на пръв поглед за по-наблюдателните потребители стана ясно, че кадърът не е истинска снимка. Изкуственият интелект е допуснал няколко очевидни фактологични и архитектурни грешки. На първо място се забелязват сериозни разминавания в дизайна на самия парапет спрямо реалния Балкон на Труман.

Освен това, патриотичният щит върху орела съдържа точно 11 звезди. В официалната американска символика те традиционно винаги са 13 – в чест на първоначалните 13 колонии, основали Съединените щати. За капак, проверката на файла показа, че той съдържа вградени криптографски метаданни за произход на съдържанието (дигитален воден знак), които директно сочат, че изображението е генерирано чрез невронна мрежа на Google.

За да докаже абсурда, фотографът на свободна практика Андрю Лайдън публикува в X реални снимки на Южния портик на Белия дом, направени в 21:30 ч. същата вечер – малко след поста на Тръмп. Очаквано, на тях се вижда просто празна тераса без никакви златни птици. 

  • Страстта на Тръмп към златния лукс

Откакто се завърна на поста си в началото на 2025 г., Доналд Тръмп не спира да добавя изразителни лични щрихи към интериора и екстериора на президентската резиденция. Той побърза да върне множеството масивни златни акценти в Овалния кабинет и окачи огромни златни медальони под формата на колекционерски военни монети (challenge coins) из коридорите на Западното крило.

Президентът инициира и редица мащабни (и често оспорвани) строителни проекти. Под негово ръководство Розовата градина беше напълно ремонтирана за пореден път, а на Северната и Южната морава изникнаха два колосални нови пилона за знамена. Най-големият скандал обаче остава пълното разрушаване на Източното крило – Тръмп нареди то да бъде сринато с булдозери, за да освободи място за изграждането на мегаломанския му проект за нова бална зала на Белия дом.

Редактор: Стела Христова
Доналд Тръмп изкуствен интелект Белият дом Балкон на Труман генерирани изображения Google AI социални мрежи политически скандал
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