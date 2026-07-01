Парите на семейство Тръмп: Криптоимперия за $1,4 млрд. и милиони за Мелания

Н ай-новата финансова декларация на президента Доналд Тръмп разкрива над 1,4 милиарда долара приходи от проекти в сферата на криптовалутите, което подчертава как дигиталните активи са се превърнали в централен стълб на неговото богатство.

Документът, публикуван във вторник от Службата за правителствена етика на САЩ, предлага подробна снимка на финансите на президента по време на първата му година след завръщането му на поста, включително приходи, свързани с лицензионни сделки, инвестиции и традиционен бизнес, пише Newsweek.

Той също така предоставя нов поглед върху това как членовете на неговото семейство – включително първата дама Мелания Тръмп – генерират значителни приходи чрез отделни бизнес начинания.

Докладът от 927 страници показва, че Тръмп е спечелил:

повече от 580 милиона долара от дейности, свързани с криптовалути, включително приблизително 515 милиона долара, свързани с продажби на токени от World Liberty Financial – компания, свързана с неговото семейство, и

около 65 милиона долара от продажби на акции, свързани с фирмата, както и

около 635 милиона долара от меме койна TRUMP.

Тези цифри подчертават мащаба на ангажираността на семейството с дигиталните активи, което предизвика критики от страна на експерти по етика, загрижени за потенциални конфликти на интереси, като се има предвид влиянието на Тръмп върху финансовото регулиране.

Приходите на Мелания Тръмп също са подробно описани в декларацията. Първата дама е отчела 10,7 милиона долара нетни приходи от лицензионно споразумение, свързано с нейния едноименен документален филм „Мелания“ (Melania). Допълнителна лицензионна сделка, свързана с издателя на филма, е генерирала още над 500 000 долара, според оповестените данни.

Тя също така отчита повече от 6 милиона долара приходи от друго лицензионно споразумение, покриващо незаменяеми токени (NFT) и колекционерски продукти, което отразява по-широкото участие на семейството в дигитални активи извън собствените проекти на Тръмп.

Декларацията включва широк спектър от други финансови детайли, включително дяловете на Тръмп в стотици компании и значителни непарични подаръци. Сред тях са билети за големи спортни събития и статуя в памет на опита за убийство, който той оцеля в Пенсилвания.

Обширният инвестиционен портфейл на президента

Отвъд медийните и дигиталните начинания, декларацията рисува картина на мащабна инвестиционна дейност, обхващаща почти всяко кътче на финансовите пазари. Тръмп отчита дялове в големи корпорации, включително Apple, Microsoft и Amazon, заедно с борсово търгувани фондове (ETF), оценени на стойност от милиони до десетки милиони долара.

Документът разкрива и обширни инвестиции в общински и корпоративни облигации, генериращи стабилни приходи от лихви в широк спектър от сектори и географски региони. Това ниво на диверсификация предполага стратегия, фокусирана както върху дългосрочен растеж, така и върху постоянни потоци от доходи.

Текущи бизнес връзки и роли

Документът показва, че Тръмп продължава да поддържа връзки с няколко бизнес субекта и организации. Той остава свързан с клуба Мар-а-Лаго (Mar-a-Lago Club), където е вписан като президент, а до началото на 2025 г. е заемал позиции в компании като CIC Digital LLC и CIC Ventures LLC.

В декларацията се отбелязва и ролята му на председател на Центъра за сценични изкуства „Джон Ф. Кенеди“, считано от февруари 2025 г.

Какво означава това

Взети заедно, разкритията илюстрират как са се развили финансите на семейство Тръмп, като криптовалутите и дигиталното лицензиране се появяват като основни източници на приходи наред с дългогодишния бизнес с недвижими имоти и брандинг.

Публикуването на данните вероятно ще подхрани продължаващия дебат относно прозрачността и потенциалните конфликти на интереси, тъй като Тръмп ръководи политики, засягащи индустрии, в които притежава значителни финансови интереси.

Мащабът на приходите на Мелания Тръмп от филми и NFT – в комбинация с непрекъснатия дял на Тръмп в дигиталните медии и технологичните проекти – предлага поглед върху това как политическите фигури все повече се пресичат с развлекателната индустрия и онлайн икономиката.

В същото време бележките в декларацията относно забавено отчитане и структурата на притежанията на Тръмп вероятно ще привлекат подновен натиск от страна на експерти по етика и политически опоненти, особено предвид широтата на неговите финансови интереси, докато заема поста.