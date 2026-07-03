Какво крие новият Air Force One на Тръмп: Детайлът, който всички забелязаха

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Е дна од първите публично споделени снимки от вътрешността на новия президентски самолет Air Force One на Доналд Тръмп привлича вниманието в интернет, след като потребители на социалните мрежи забелязаха няколко книги с кожени корици, които изглеждат с надпис „Библиотека“ (Library), съобщава Newsweek.

Детайлът се появи на снимка, публикувана от прессекретаря на Белия дом Каролин Ливит от вътрешността на Boeing 747-8, който президентът Доналд Тръмп използва за първия си официален президентски полет в сряда.

Trump's New Air Force One Appears to Display Fake Books Labeled 'Library,' 'Jewelry' and 'Arts' https://t.co/goSTIMuXTJ — People (@people) July 2, 2026

Няколко тома на рафтовете зад Ливит изглеждат с общи заглавия, включително множество книги с надпис „Библиотека“. Докато някои потребители на социалните мрежи предположиха, че книгите са декоративни, тяхното естество не може да бъде определено само от изображението.

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Какво показва снимката

Изображението показва мебели от тъмно дърво, вградени рафтове, пълни със съвпадащи си книги с кожени корици, кремави седалки и голям екран, показващ президентския печат на фона на американското знаме.

Въпреки че някои потребители на социалните мрежи описаха книгите като „фалшиви“, от самото изображение не става ясно дали томовете са декоративни комплекти книги, функционални книги или комбинация от двете. Въпреки това на няколко видими гръбчета изглежда пише „Библиотека“.

The new Air Force One has a library of physical books. Keep and preserve your physical media. pic.twitter.com/NPxCrcdFiL — Al's Café Americain™ (@therealADWarren) July 2, 2026

Вниманието към книгите идва на фона на постоянен обществен интерес към самия самолет. Boeing 747 е подложен на засилено внимание, откакто бяха обявени плановете Тръмп да използва машината, като дебатите се фокусират върху неговия произход, разходите за обновяване и ролята му на временен президентски самолет, докато забавената програма на Boeing за замяна на Air Force One продължава.

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От эNewsweek уточняват, ча се свързали с Белия дом и Военновъздушните сили по имейл за коментар.

Как новият Air Force One се сравнява със стария

Вниманието към етажерката с книги идва в момент, когато самият самолет остава под строг обществен контрол.

Inside the new Air Force One: Trump's Qatari jet features massage chairs, Apple TV, and gold fixtures https://t.co/o7CF3vM3pD pic.twitter.com/ejPysz42rm — New York Post (@nypost) July 1, 2026

Тръмп направи първия си президентски полет на борда на модернизирания Boeing 747-8 в сряда, пътувайки от съвместната база Андрюс до Северна Дакота за откриването на Президентската библиотека „Теодор Рузвелт“. Пътуването отбеляза първото официално президентско използване на самолета, който беше дарен на Съединените щати от Катар и пристигна в съвместната база Андрюс миналия месец след преминаване на модификации и тестове.

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Въпреки че някои се фокусираха върху книгите, видими зад Ливит, снимката предлага и един от най-ясните погледи досега във вътрешността на самолета.

Други снимки, разпространени от директора по комуникациите на Белия дом Стивън Чунг, показват конферентни зони, кожени седалки и обширна дървена ламперия в цялата кабина.

Тези характеристики контрастират с изображения, публикувани по-рано на самолета VC-25A, който служи като Air Force One в продължение на десетилетия. Настоящият президентски флот обикновено се показва с конферентни зали, комуникационни съоръжения и работни пространства с изчистен бял декор, проектирани около оперативните изисквания на президентството.

Тръмп за интериора в Белия дом: Не е от жълта боя, а от злато (ВИДЕО)

Военновъздушните сили по-рано заявиха, че са дали приоритет на „критичните изисквания на мисията пред естетиката“ при модифицирането на самолета и са оставили голяма част от вътрешното оформление непроменено. В резултат на това самолетът запазва много дизайнерски елементи от предишната си конфигурация, което му придава забележимо различен външен вид от съществуващия президентски флот.

Освен интериора, Boeing 747-8 се отличава с драстично различен външен вид. Самолетът е пребоядисан от светлосинята и бяла ливрея, свързвана с Air Force One от времето на администрацията на Кенеди, в цветова схема от червено, бяло, тъмносино и златисто, избрана от Тръмп, който заяви, че е искал цветовете на самолета да отразяват американското знаме.

Самият самолет привлече вниманието не само с външния си вид, но и с цената си. Самолетът беше дарен на Съединените щати от Катар и според многобройни съобщения стойността му е приблизително 400 милиона долара.

Общата цена за модифициране на самолета за президентска употреба остава неясна. Секретарят на Военновъздушните сили Трой Мейнк каза пред законодателите миналата година, че модернизацията вероятно ще струва по-малко от 400 милиона долара, докато външни експерти предположиха, че инсталирането на системите, необходими за самолет Air Force One, в крайна сметка може да струва значително повече.