Тръмп спечели над 1 млрд. долара от крипто, феновете му загубиха милиони

М ортен Кристенсен направил голяма инвестиция в дигиталните токени на семейния криптопроект на Доналд Тръмп World Liberty Financial миналата година с надеждата, че рязкото им поскъпване ще му позволи да се пенсионира. Вместо това стойността на токените се срина. Докато Кристенсен и много други инвеститори са понесли сериозни загуби, президентът е спечелил около 800 млн. долара от проекта, според финансовата декларация, която подаде тази седмица.

„В света на криптовалутите казват, че играта си е игра. Той просто изигра играта по-добре от мен“, каза предприемачът в сферата на дигиталните активи.

Отдавна е известно, че навлизането на президента Тръмп в криптосектора му носи значителни приходи, но разкритието, че тези начинания са му донесли приблизително 1,4 млрд. долара през миналата година, подчертава колко различна е реалността, в която живее той, в сравнение с мнозина инвеститори, заложили на дигиталните активи редом с него.

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Президентът реализира огромни печалби чрез емитирането на нови активи, включително токените на World Liberty и мемекойни. Хората, закупили ги на високи цени, обаче претърпяха тежки загуби, след като стойността им се срина на фона на по-широкия спад на криптопазара. Политическите му поддръжници и ентусиастите на криптовалутите, повярвали на марката „Тръмп“, останаха с обезценени активи. Докато за президента това беше доходоносно криптолято, за тях се превърна в криптозима, се казва в анализ на „Уолстрийт джърнъл“.

По данни на компанията за анализ на криптопазара Nansen около две трети от инвеститорите в мемекойна на Тръмп в момента са на загуба. Компанията проследява 1,48 млн. криптопортфейла, закупили токена от пускането му през януари 2025 г.

President Trump made $1 billion on crypto deals while his fans lost a fortune https://t.co/hh1rHQ7K2z — The Wall Street Journal (@WSJ) July 2, 2026

Много от привържениците са инвестирали по няколко хиляди долара в монетите на Тръмп, докато най-големите инвеститори са вложили милиони. Анализът на Nansen на 26 663 портфейла показва, че 85% от купувачите на токена $WLFI на вторичния пазар също търпят загуби.

Тръмп, който през 2021 г. определи биткойна като „измама“, застрашаваща американския долар, днес оглавява администрация, обещала да превърне САЩ в „световната столица на криптовалутите“. Докато неговото правителство разхлабва регулациите в известния със своите възходи и сривове сектор, криптобизнесът на семейство Тръмп навлезе в почти всички негови сегменти, предизвиквайки опасения за конфликт на интереси от страна на организации за етичен надзор. Междувременно цената на биткойна също пое надолу.

Това разочарова част от най-ревностните привърженици на президента, както и негови съюзници в криптоиндустрията. В социалната мрежа Truth Social, собственост на Trump Media, където много потребители обсъждат инвестиции, свързани с Тръмп, придружени с емотикони на излитащи ракети, в сряда настроенията станаха далеч по-песимистични.

„Инвестицията ми вече не струва нищо“, написа един от потребителите за токените на World Liberty Financial.

На криптопазара, където мемекойните могат да изгубят стойността си за броени часове, а т.нар. „rug pull“ схеми са постоянен риск, други инвеститори приемат загубите си като неизбежни.

Защо Доналд Тръмп е по-богат от всякога?

Винсент Дериу, 28-годишен консултант и криптоентусиаст от Ню Йорк, разказва, че е купил токени $TRUMP още при старта на проекта и впоследствие е увеличил притежанията си, за да си осигури място на първата официална вечеря за притежатели на мемекойна. След като продал около половината от тях към края на 2025 г., той все още държи над 8000 монети.

„Никой не е принуждавал когото и да било да инвестира в тези токени. Всеки го направи на собствен риск. Повече политици трябва да си вземат поука и да бъдат по-прозрачни за начина, по който печелят от своите бизнес начинания“, заяви Дериу.

FOX NEWS: The money Trump has made while in office -- there's also a story about his sons making money off a deal in Kazakhstan. What's the White House's response?



WH SPOX ANNA KELLY: Americans wanted a businessman in office. He's had a tremendously successful career. pic.twitter.com/iVJkwSk4Ia — Aaron Rupar (@atrupar) July 1, 2026

Само дни преди встъпването си в длъжност Тръмп пусна мемекойна $TRUMP, чиято пазарна капитализация достигна близо 15 млрд. долара, преди да се срине с 97% до около 400 млн. долара в момента. През септември 2024 г. Тръмп и синовете му помогнаха за старта на World Liberty Financial, водещия криптопроект на семейството.

По-късно проектът емитира стабилна монета, обвързана с американския долар, малко преди Тръмп да подпише Закона GENIUS, който създаде регулаторна рамка за подобни токени.

От Белия дом отхвърлят твърденията, че това представлява конфликт на интереси.

„Нито президентът, нито неговото семейство някога са участвали или ще участват в конфликт на интереси. Всички действия на президента Тръмп и неговата администрация се предприемат в най-добрия интерес на американския народ“, заяви говорителката на Белия дом Ана Кели.

Финансовите декларации показват, че рязкото увеличение на приходите на Тръмп от криптовалути през миналата година се добавя към силните постъпления от семейния хотелски бизнес, голф игрищата и нарасналата стойност на инвестициите му в акции на компании като Nvidia и Meta.

Самият Тръмп омаловажи неочакваната печалба, като обясни успеха си с рекордното представяне на фондовия пазар през последните месеци.

Тръмп с рекордни приходи - над половин милиард долара само от крипто

„Знаете ли защо печеля? Защото фондовият пазар върви нагоре. Всички печелим. Аз печеля, защото разполагам с много пари и големи парични средства“, каза той пред журналисти в сряда.

Разкритието може да усложни и без това трудните преговори около законодателството, което трябва да въведе правила за регулиране на различни криптовалути. Това е сред основните приоритети на криптоиндустрията, която е похарчила милиони долари за лобиране.

Много демократи, както и някои републиканци, настояват законът да включва разпоредби, забраняващи на президента и други избрани представители да извличат лична финансова облага от криптодейности, които попадат под регулациите, за които самите те отговарят. След последните разкрития този спор вероятно ще стане още по-труден за разрешаване.

Сенатор Синтия Лумис от Републиканската партия, един от вносителите на законопроекта, която води преговори с Белия дом и демократите по етичните текстове, заяви, че документът ще съдържа строги разпоредби и представлява най-доброто решение на проблема. За да бъде одобрен в Сената, законопроектът ще се нуждае от подкрепата на част от демократите, за да събере необходимите 60 гласа. Той вече е приет от Камарата на представителите.

„Този въпрос трябва да бъде решен, иначе не мисля, че ще разполагат с необходимите гласове“, заяви сенаторът демократ Рубен Галего, който вече е дал знак, че би подкрепил законопроекта при наличие на етичните ограничения. След одобрението му от банковата комисия на Сената в средата на май Галего написа и в социалната мрежа X, че Тръмп печели милиарди благодарение на президентския пост, докато разходите за работещите американци продължават да растат.

Кристенсен, основател на airdropalert.com и притежател на „значително количество“ токени WLFI, също е купил мемекойна $TRUMP, за да получи покани за събитията, организирани за неговите притежатели. Макар да е бил изненадан от мащаба на печалбите на Тръмп през миналата година, той не изпитва огорчение към президента.

„Изглежда, че това се превърна в изключително успешен инструмент за печелене на пари за него и семейството му, а той просто се грижи за своите“, каза Кристенсен.