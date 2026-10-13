Зимата идва с по-високи цени: Скъпите горива и блокираният транспорт ще ударят всички сектори

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Затрудненото движение на стоките през Черно море и поскъпването на горивата вече водят до скок на цените на стоките. През зимата ефектът от икономическите и транспортните проблеми ще се появи във всички сектори.

Това прогнозира Николай Вълканов от Сдружението за модерна търговия в ефира на NOVA. По думите му именно затова ролята на Комисията за защита на потребителите (КЗП) е важна.

Манолова: Веригите слагат 125% надценка на маслото и 99% на кашкавала

Коментарът идва на фона на данните на КЗП, според които надценките в търговските вериги са от 99 до 141%.

„Частни случаи“, а не практика на търговците

Вълканов коментира примерите за надценки в търговските вериги, изнесени от председателя на КЗП Мая Манолова. Според него това са частни случаи и от тях не може да се правят заключения за практиките на търговците.

Той отбеляза още, че разликата между покупната и продажната цена не означава печалба, нарушение или общо поведение на всички търговци.

Експертът подчерта, че данните, които КЗП изнесе, тепърва ще се проверяват.

Откъде идва разликата между двете цени

Според Вълканов разликата между покупната и продажната цена всъщност се формира от разходите за транспорт, труд, енергия, реклама, бракуване, съхранение, обработка и други.