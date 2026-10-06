Промоция има, стока няма: КЗП глоби три вериги с 95 000 евро

Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи санкции за общо 95 000 евро на три от големите търговски вериги в страната. Причината са нелоялни търговски практики, установени в различни техни обекти, съобщиха от Комисията.

КЗП не е обявила кои са веригите, нито как се разпределя сумата между тях.

Промоция на масло без масло

В една от веригите е била обявена промоция на чисто масло. Проверките на КЗП установили, че по време на промоцията маслото не е било налично за потребителите.

КЗП наложи над 205 000 евро глоби за цените само от началото на септември

За същата практика КЗП е издала заповед на веригата още през 2015 г. Повторното нарушение е основание за най-високия размер на глобата.

Същият трик – този път със захарта

Аналогичен е случаят с друга верига, която е обявила промоция на захар. Инспекторите са установили, че по време на промоцията захарта не е била налична.

И при тази верига нарушението е повторно. За същата нелоялна практика КЗП е издала заповед през 2016 г., а неспазването ѝ също е основание за най-високия размер на глобата.

Зеленчуци с чужд произход

В третата верига нарушението е друго. За различни видове зеленчуци е била посочена държава на произход, която не отговаря на действителната. Според КЗП това заблуждава потребителите.

КЗП започва проверки във веригите за цените на храните

На тази верига е наложена максималната глоба, предвидена по закон.

Проверките на КЗП в търговските вериги в София и в цялата страна продължават.

Припомняме, че на 2 октомври КЗП започна проверки в търговските вериги. Инспекторите установяват какви са реалните продажни цени и търговски практики и събират данни. Предстои да бъде изготвен и анализ на доставните цени – това са цените, които веригите плащат на доставчиците за стоките.

Тогава председателят на КЗП Мая Манолова обясни, че проверките започват с млечните продукти и плодовете и зеленчуците, за които сигналите са най-много. Сред жалбите има и такива, че вносни храни се представят като български. По думите ѝ анализът от проверките ще е готов до 10 дни.