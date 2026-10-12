КЗП: Надценки над 100% при основни храни

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Н адценки от над 100% при редица основни хранителни продукти и увеличение на крайните цени, което не съответства на промяната в доставните, установиха първите проверки на Комисията за защита на потребителите (КЗП). Данните към 12 октомври 2026 г. обхващат хранителни вериги и търговци на горива.

При някои стоки поскъпването на рафта значително надхвърля промяната в цената, на която търговците ги закупуват. Доставната цена на краставиците например е намаляла с 14,3%, докато крайната за потребителите се е повишила с 15,1%. При сиренето доставната цена е останала без промяна, но крайната е нараснала със 17,7%. При доматите доставната цена се е увеличила със 7,7%, а крайната - с 16,1%.

КЗП започва проверки във веригите за цените на храните

Проверките показват и високи надценки при отделни хранителни продукти. Най-голяма е отчетената при кравето масло - 141%. При сиренето тя достига 133%, при доматите - 127%, при кашкавала - 106%, а при кромид лука - 102%. Надценката при киселото мляко е 99%.

Значителни стойности са отчетени и при промоционални стоки. Към 2 октомври надценката при киселото краве мляко е 40,2%, при бялото саламурено краве сирене - 31,7%, а при кашкавала от краве мляко - 33,1%. При кравето масло тя е 4,9%.

Сравнението между август и октомври показва увеличение на надценките при редица продукти. При кромид лука те са нараснали от 24,3% до 102,4%, при краставиците - от 18,5% до 59%, а при бялото зеле - от 35,3% до 65%. При сиренето увеличението е от 52,1% до 79,1%.

При горивата в около 8% от случаите КЗП е поискала от търговците допълнителна обосновка за цените. Съпоставката между 10 август и 23 септември показва, че надценката при бензин А95 е намаляла от 15,3% на 10,3%, а при дизела - от 12,1% на 7%. При пропан-бутана е отчетено леко увеличение - от 15,8% на 16,1%.

Комисията посочва, че дори малки промени в цената на пропан-бутана могат да увеличат месечните разходи на редовно зареждащите автомобилите си. При четири зареждания по 64 литра поскъпване с един евроцент на литър означава допълнителни 2,56 евро месечно. При увеличение с два евроцента разходът нараства с 5,12 евро, а при три евроцента - със 7,68 евро.

КЗП наложи над 205 000 евро глоби за цените само от началото на септември

При съмнение за необосновано поскъпване КЗП сравнява цената на една и съща стока при същия търговец за съпоставим предходен период. От търговеца се изискват документи и обяснение, като срокът е най-малко пет работни дни. При липсващи или непълни данни могат да бъдат дадени допълнителни указания и срок от пет до десет работни дни.

След оценка на представените доказателства комисията може да състави акт и да продължи административнонаказателното производство, ако има законови основания. Предвидените санкции за юридически лица и еднолични търговци са от 10 000 до 100 000 евро, а глобите за виновни физически лица - от 1000 до 10 000 евро.

КЗП заявява, че ще продължи проверките и ще изисква обосновка за увеличенията, които не са пряко и съразмерно свързани с обективни икономически фактори. Целта е да се установи дали поскъпването е обосновано и да се санкционират нарушенията.