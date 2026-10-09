България

КЗП проверява за необосновано повишаване на банкови такси

Инспекторите на Комисията ще изискат от банките информация за таксите и тяхното увеличение

Николай Киров Николай Киров

9 октомври 2026, 17:41
КЗП проверява за необосновано повишаване на банкови такси
Източник: iStock Photos

К омисията за защита на потребителите (КЗП) започва проверки за наличие на необосновано повишаване на банковите такси.

Проверките ще обхванат всички банки в страната и се предприемат от 9 октомври. Съгласно предвидените в закона срокове, резултатите се очаква да бъдат оповестени в последната седмица на октомври.

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Инспекторите на Комисията ще изискат от банките информация за таксите и тяхното увеличение от 1 януари на предходната 2025 г. до момента. При констатирано повишение ще се изисква икономическа  обосновка.

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Обект на проверките ще бъдат тарифите на банковите такси и самите такси за най-често ползваните от потребителите услуги като например откриване и поддържане на разплащателна сметка, теглене  и внасяне на пари в брой от АТМ и в клон, такса за банков превод, такси за дебитни и кредитни карти и др. КЗП ще проверява и месечните такси за различните планове, предлагани от банките на потребителите.

Редактор: Николай Киров
Източник: КЗП    
КЗП банкови такси
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