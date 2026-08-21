Защо все повече българи затъват с по няколко бързи кредита

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Б ързите кредити продължават да растат, но зад общата статистика има по-сериозен проблем - хора с ниски доходи, които трупат по няколко заема и постепенно изпадат в дългова спирала.

Това коментираха кредитните консултанти Иво Димитров и Тихомир Тошев в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS. Двамата имат различен прочит на общите данни за небанковото кредитиране, но се срещат в една точка - най-рисковата част от пазара са скъпите краткосрочни заеми, които се отпускат на хора с ограничени възможности да ги изплащат.

Бум на бързите кредити: Ръст от 18% за година

Спорът започва още от числата

По данни на БНБ кредитите на небанковите дружества достигат над 4,2 млрд. евро в края на юни и растат с повече от 18% за година. Необслужваните кредити са 281,9 млн. евро, като се увеличават както на годишна, така и на тримесечна база.

Иво Димитров обръща внимание, че понятието „бързи кредити“ не присъства като отделна категория в анализите на БНБ и според него реалният им размер е значително по-малък от общата сума.

По думите му в статистиката влизат и класически потребителски кредити, включително големи компании за потребителско финансиране, затова общият ръст не трябва автоматично да се приема като ръст само на бързите заеми.

Тошев: Проблемът е високото оскъпяване

Тихомир Тошев вижда ситуацията по-критично.

Според него пазарът вече ясно се разделя между банкови потребителски кредити и заеми от небанкови институции, при които кандидатстването става много по-бързо.

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Основният проблем според Тошев е високото оскъпяване. По думите му именно то води част от хората до финансова спирала, когато вземат няколко скъпи кредита от различни дружества и впоследствие не могат да ги обслужват.

Той посочва и случаи на хора с между три и седем бързи кредита, които вече изпитват сериозни затруднения с плащанията.

Защо се отпускат кредити на хора, които трудно ще ги върнат

Тук и Иво Димитров поставя най-сериозния въпрос.

Според него най-големият проблем е, че бързите кредити се ползват основно от хора с ниски доходи, които още при тегленето им са в рискова финансова позиция.

Димитров посочва, че става дума и за клиенти без доказани доходи или с лоша кредитна история. Според него още при втори или трети кредит за заемодателя може да е ясно, че човекът трудно ще може да обслужва новото задължение.

Така допълнителният заем не решава първоначалния проблем, а увеличава общото задължение.

Кога бързият кредит има смисъл

Според Тихомир Тошев този тип кредит има своето място, когато човек има нужда спешно от малка сума и може да я върне в кратък срок.

При по-големи суми обаче той вече не го вижда като решение на финансов проблем.

По думите му при суми над 1000 евро бързият кредит не решава затруднението, а може да го задълбочи, особено ако след него се тегли втори или трети заем.

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Има и спор как трябва да изглежда регулацията

Тошев посочва новата европейска директива за потребителското кредитиране и законопроект в България, който според него трябва да помогне за по-добро регулиране на сектора.

Димитров прави разграничение и смята, че проектът не решава конкретно проблема с най-рисковите бързи кредити, за които става дума в разговора.

И при двамата обаче основният проблем остава един и същ - кредитирането на хора, които вече са силно задлъжнели и трудно могат да поемат още едно задължение.

Ръстът на небанковото кредитиране сам по себе си показва само размера на пазара. По-важният сигнал е каква част от тези заеми попадат при хора, които ги използват не за еднократен разход, а за покриване на предишни задължения. Именно там рискът от дългова спирала става най-голям.