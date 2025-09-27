България

Нова схема: Мамят ни по телефона, че от наше име е изтеглен кредит

Какви измами заплашват по-доверчивите на прага на еврото?

27 септември 2025, 11:01
Италия е съперникът на България на финала на Световното по волейбол

Италия е съперникът на България на финала на Световното по волейбол
Йотова: Борисов нанесе втори удар срещу Министерския съвет

Йотова: Борисов нанесе втори удар срещу Министерския съвет
Константин след гонката с Емрах: Съжалявам, извинявам се и си вземам поука

Константин след гонката с Емрах: Съжалявам, извинявам се и си вземам поука
„Продължаваме Промяната” избира председател и ръководни органи на партията

„Продължаваме Промяната” избира председател и ръководни органи на партията
Температурите падат до 8 градуса в събота

Температурите падат до 8 градуса в събота
Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове

Двама арестувани за кражба на парфюми за хиляди левове
Заради безводието: Правителството инвестира 2,6 млн. лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник

Заради безводието: Правителството инвестира 2,6 млн. лева в подмяна на водопроводната мрежа в Брезник
Заради влошено здравословно състояние: Отложиха делото срещу кмета на Минерални бани

Заради влошено здравословно състояние: Отложиха делото срещу кмета на Минерални бани

К акви измами заплашват по-доверчивите с наближаването на въвеждането на еврото? Началникът на Сектор „Измами” в Главна дирекция „Национална полиция” Златка Падинкова обясни в ефира на NOVA кои са най-актуалните сценарии, по които измамниците заблуждават гражданите. Тя даде и конкретни съвети за защита.

  • Измами с обмяната на валута

Към момента официално няма регистрирани случаи на измами, свързани с предстоящото въвеждане на еврото, освен единичен сигнал до ГДБОП. „Със сигурност обаче измамниците ще се възползват от темата”, смята Падинкова.

Тя напомни, че курсът е фиксиран и обмяната ще бъде безплатна в рамките на шест месеца – в банкови клонове и офиси на „Български пощи”. Българската народна банка ще обменя левове в евро неограничено и без краен срок. „Хората не трябва да се доверяват на непознати, които предлагат по-добър курс или съдействие за превалутиране”, подчерта началникът на Сектор „Измами”.

  • Нови телефонни измами

Все по-често жертви на телефонни измами стават млади и образовани хора, а не само възрастни в малки населени места. Измамниците се представят за полицаи или служители на Централната банка и убеждават жертвите, че от тяхно име се тегли кредит. „В комуникацията няма пауза – жертвата е държана на телефона с часове, за да не може да разсъждава”, обясни Падинкова.

Сред потърпевшите има хора на възраст 22–23 години. Загубите стигат до 100 000 лева. В някои случаи те са убедени да изтеглят кредит, за да „осуетят” измама, а парите се прехвърлят към сметки или криптоадреси.

  • Онлайн и романтични измами

На мода са и измами в сайтове за обяви. При тях продавач предоставя данни за банковата си карта и тя бива източена. „Най-сигурният начин е наложен платеж. Няма как някой да ви плати предварително за стока”, предупреди експертът.

Продължават и т.нар. „романтични измами”, в които жертви – най-често жени, влизат в контакт с мними профили на известни личности. Сред използваните образи са популярни турски актьори, български артисти, дори Роби Уилямс. „Целта винаги е една – да се установи емоционална връзка, след което да се поискат пари”, каза Падинкова.

„Ако някой ви поиска пари по телефона или онлайн – не се доверявайте. Проверявайте информацията в официални източници и сигнализирайте полицията”, препоръча Падинкова.

Източник: NOVA    
измами евро
Последвайте ни

По темата

Италия е съперникът на България на финала на Световното по волейбол

Италия е съперникът на България на финала на Световното по волейбол

Дронове бяха забелязани да летят над най-голямата датска военна база

Дронове бяха забелязани да летят над най-голямата датска военна база

Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол

Грандиозна победа! България отива на финал на Световното по волейбол

Малкият остров, завзет от Великобритания, за да осуети СССР

Малкият остров, завзет от Великобритания, за да осуети СССР

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Как протича бременността при кучетата

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори
Ексклузивно

Желязков: Проучваме възможността за малки модулни реактори

Преди 2 дни
<p>Залужний разкри истината за войната в Украйна</p>
Ексклузивно

Залужний разкри истината за войната в Украйна

Преди 2 дни
Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера
Ексклузивно

Ескалация в РС Македония, кметът на Скопие атакува премиера

Преди 2 дни
Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди
Ексклузивно

Земята се отвори под Банкок, евакуираха хиляди

Преди 3 дни

Виц на деня

Мъж влиза вкъщи тихо. Жена му пита: – Защо се промъкваш така? – Исках да избегна скандала. – Закъснял си с 10 години, мило...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Efbet – 10 години генерален спонсор на българския волейбол

Любопитно Преди 14 минути

Партньорството обхваща едни от най-важните събития и турнири в родния волейбол, подпомагайки развитието на спорта на национално и международно ниво

Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер

Първи елиминиран съквартирант в Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 50 минути

Мути, Мина и Калин се борят за вота на зрителите в приложението NOVA PLAY

Какво се случва с тялото ви, ако спите само 6 часа на нощ

Какво се случва с тялото ви, ако спите само 6 часа на нощ

Любопитно Преди 2 часа

Дори няколко часа лишаване от сън може да повиши кръвното налягане

<p>Мощна&nbsp;буря удари Филипините, броят на жертвите расте</p>

Расте броят на жертвите на тропическата буря "Буалой" във Филипините

Свят Преди 3 часа

Стихията се е насочила към Виетнам

САЩ отнемат визата на колумбийския президент

САЩ отнемат визата на колумбийския президент

Свят Преди 3 часа

Густаво Петро бе обвинен, че е насърчавал американски войници "да не се подчиняват на заповеди и ги е подбуждал към насилие" в Ню Йорк

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол 2025

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол 2025

България Преди 3 часа

Правата за излъчване са предоставени безвъзмездно от A1 България и MAX Sport

<p>Крал Чарлз III и кралица Камила отиват на визита във Ватикана</p>

Крал Чарлз III и кралица Камила ще посетят Ватикана през октомври

Свят Преди 5 часа

Визитата ще отбележи и екуменичната дейност на Англиканската църква и Католическата църква

<p>&nbsp;&quot;Умберто&quot; се засили до ураган, застрашава югоизточната част на САЩ</p>

"Умберто" се засили до ураган от четвърта категория, застрашава югоизточната част на САЩ

Свят Преди 5 часа

Тропическата буря "Умберто", която се формира в петък над Атлантическия океан

<p>Борисов: Радев се превърна в партиен лидер</p>

Бойко Борисов: Румен Радев се превърна в партиен лидер

България Преди 5 часа

Лидерът на ГЕРБ коментира обвиненията на държавния глава, че уж не пускал министри на мероприятия с участието на президента

Иран отзова за консултации посланиците си в Германия, Франция и Великобритания

Иран отзова за консултации посланиците си в Германия, Франция и Великобритания

Свят Преди 5 часа

Причината - връщането на санкциите на ООН

<p>&quot;Те&nbsp;били жестоко бити и принуждавани да се отрекат от вярата си&quot;</p>

Почитаме паметта на свети мъченик Калистрат и на дружината му

Любопитно Преди 7 часа

Той живял по времето на император Диоклетиан

Земетресение разтърси Северозападен Китай, има ранени и разрушения

Земетресение разтърси Северозападен Китай, има ранени и разрушения

Свят Преди 7 часа

Трусът е регистриран в окръг Лунси, провинция Гансу

НАСА планира първата пилотирана мисия до Луната от 50 години насам

НАСА планира първата пилотирана мисия до Луната от 50 години насам

Любопитно Преди 7 часа

Това ще се случи през февруари 2026 г.

<p>Желязков разговаря с Тръмп, какво обсъдиха</p>

Желязков и Доналд Тръмп обсъдиха стратегическото партньорство между България и САЩ

Свят Преди 8 часа

Премиерът участва в традиционния прием, даван от американския президент по повод сесията на Общото събрание на ООН

Защо парламентарните избори в Молдова са важни за цяла Европа

Защо парламентарните избори в Молдова са важни за цяла Европа

Свят Преди 8 часа

Бъдещето на страната се следи много внимателно в целия континент

Тянко от “Игри на волята”: Много хора играят задкулисно (ВИДЕО)

Тянко от “Игри на волята”: Много хора играят задкулисно (ВИДЕО)

Любопитно Преди 8 часа

Toй сподели, че е влязал в предаването с ясната заявка за стратег

Всичко от днес

От мрежата

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg

Какво трябва да знаем за пневмонията при котките

dogsandcats.bg
1

Хладно и облачно в края на септември

sinoptik.bg
1

Поляк първи спусна Еверест на ски без кислород

sinoptik.bg

ТЕСТ: Ако си горд българин, ще го решиш

Edna.bg

Как да не харчим за храна повече, отколкото е необходимо

Edna.bg

Финалът между България и Италия на Световното по волейбол на голям екран на стадион "Юнак"

Gong.bg

НА ЖИВО: Резултати и голмайстори в 10-и кръг на Mr Bit Втора лига

Gong.bg

ГРАНДИОЗЕН УСПЕХ! България - на финал на Световното по волейбол (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

NOVA ще излъчи финала на Световното първенство по волейбол

Nova.bg