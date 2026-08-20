Бум на бързите кредити: Ръст от 18% за година

Потребителските заеми съставляват почти целия обем на бързите кредити, отпуснати на домакинствата от небанкови дружества.

Б ързите кредити продължават да растат с двуцифрен темп. Към края на юни вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, достигат 4,274 млрд. евро, показват данните на Българската народна банка.

За една година сумата се е увеличила с 18,3%, или с 662,2 млн. евро. Само спрямо края на март ръстът е с още 210,9 млн. евро.

Най-голямата част от небанковите кредити са отпуснати на домакинствата. Задълженията на гражданите и нетърговските организации към тези дружества достигат 2,895 млрд. евро, което е с 16,2% повече спрямо година по-рано.

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Почти целият този портфейл е съставен от потребителски кредити. Те вече са 2,830 млрд. евро, като за година са нараснали със 17,2%, или с близо 416 млн. евро.

Така потребителските заеми формират 97,7% от всички кредити, отпуснати от небанковите дружества на домакинствата.

По-бързо растат кредитите за бизнеса. Вземанията от нефинансови предприятия достигат 1,130 млрд. евро, което е увеличение с 22,4% на годишна база.

Все по-голяма част от бързите кредити са и с по-дълъг срок.

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Най-много са заемите с матуритет над 5 години - 2,008 млрд. евро. Кредитите със срок между една и пет години вече са 1,084 млрд. евро, като именно при тях се отчита най-силен ръст - 44,2% за година.

Заемите със срок до една година са 900,4 млн. евро.

Заедно с общия размер на отпуснатите средства растат и необслужваните кредити. Към края на юни те достигат 281,9 млн. евро.

За година увеличението е с 4,6%, а само спрямо края на март - със 7,2%.