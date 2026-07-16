Парите ни

По-лесен отказ от онлайн кредит, застраховка или друга финансова услуга

Депутатите приеха на първо четене и ограничения срещу подвеждащи сайтове и недоказани „зелени“ твърдения

Маргарита Костадинова

16 юли 2026, 16:19
По-лесен отказ от онлайн кредит, застраховка или друга финансова услуга
Търговците ще трябва да дават повече информация предварително и да доказват твърденията си за екологичност и устойчивост.   
Източник: istock

Отказът от договор, сключен през сайт или приложение, трябва да стане по-лесен, а търговците няма да могат да насочват потребителите към определено решение чрез подвеждащ дизайн. Това предвиждат промени в Закона за защита на потребителите, приети от парламента на първо четене. 

Законопроектът е внесен от Министерския съвет и въвежда изискванията на две европейски директиви – за финансовите услуги от разстояние и за по-силна защита на потребителите срещу нелоялни практики, свързани включително с екологични твърдения. Текстовете все още не са окончателни и могат да бъдат променени преди второто гласуване.

Отказът не трябва да бъде скрит в сайта

За договорите от разстояние, сключени чрез онлайн интерфейс, търговците ще трябва да предоставят функция, чрез която потребителят да упражни правото си на отказ по електронен път.

Това не означава, че всеки онлайн договор автоматично ще може да бъде прекратяван. Новото изискване се отнася до случаите, в които потребителят вече има право на отказ по закон. Целта е той да може да упражни това право директно по електронен път. Правилото ще обхваща и договорите за финансови услуги от разстояние.

Забрана за сайтове, които побутват клиента

При предлагането на финансови услуги онлайн се забраняват търговски практики, които могат да манипулират решението на потребителя.

Това засяга начина, по който са подредени бутоните, възможностите и информацията в сайта или приложението. Целта е клиентът да не бъде насочван към сключване на договор чрез начина, по който са представени изборите и условията в онлайн интерфейса.

Предвиждат се и по-подробни правила за информацията, която трябва да бъде предоставена преди сключването на договор за финансова услуга от разстояние, както и за правото на отказ и изключенията от него.

Отказваме по-лесно договор за кредит или пенсия

„Екологично“ вече ще трябва да се доказва

Друга важна промяна засяга рекламните твърдения като „екологичен“, „зелен“ или „щадящ околната среда“. Общи твърдения за екологичните или социалните качества на стока няма да могат да се използват без доказателства.

Забранява се и рекламирането на бъдещи екологични резултати, когато зад тях няма ясни, проверими и публично достъпни ангажименти. Правилото ще засяга не само стоки, но и услуги, включително туристически предложения.

Повече информация за ремонта и живота на стоките

Търговците ще трябва да предоставят повече информация още преди покупката. Сред новите изисквания са данни за:

  • законовата гаранция;
  • наличието на търговска гаранция за трайност;
  • очаквания период, през който ще има резервни части;
  • указанията за ремонт и поддръжка;
  • възможностите за безплатни софтуерни актуализации при стоки с цифрови елементи.

Целта е купувачът да може да прецени не само цената, но и колко дълго ще може да използва и ремонтира продукта.

Промените трябва да улеснят потребителите при прекратяване на договори, сключени през интернет, и да ограничат подвеждащия дизайн на сайтовете.
Промените трябва да улеснят потребителите при прекратяване на договори, сключени през интернет, и да ограничат подвеждащия дизайн на сайтовете. Източник: istock

Поискан беше преходен период

По време на обсъждането депутатът Мартин Димитров предупреди, че част от стоките вече са произведени или се намират в търговската мрежа със сегашните означения и опаковки. Според него липсата на достатъчен преходен период може да доведе до разходи за преетикетиране или до изтегляне на продукти от пазара.

Заместник-министърът на икономиката Левент Мемиш посочи, че въпросът стои пред всички държави в ЕС и първоначално се очаква по-меко прилагане на новите изисквания. България обаче е в процедура за забавено въвеждане на директивата и е заплашена от санкции, ако не я транспонира изцяло.

Как да се справим с агресивни търговци по телефона

Законопроектът беше подкрепен на първо четене със 150 гласа „за“. Предстои разглеждането му между първо и второ четене, когато могат да бъдат внесени промени в конкретните текстове.

Редактор: Маргарита Костадинова
Защита на потребителите Отказ от онлайн договор Екологични твърдения Нелоялни търговски практики Информация за стоки
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