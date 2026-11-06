Вашето CV може да не стигне до човек

1516 евро на месец: Толкова вече струва издръжката на тричленно семейство

Бюджет 2027: Какво се променя за всички нас от догодина

МФ публикува Бюджет 2027 след като опозицията се оплака, че не го е виждала

Когато изпращате автобиографията си, е възможно първоначално никой да не я види. Все повече компании възлагат първите стъпки в подбора на персонал на изкуствен интелект: той проверява автобиографиите, координира интервютата и задава първите въпроси на кандидатите, разказва „Дойче веле“, цитирана от NOVA.

Това спестява време и ускорява подбора. Но колко от процеса всъщност може да поеме изкуственият интелект и кои решения трябва да остават в ръцете на хората?

Интервю с аватар

Системата анализира автобиографията и сравнява уменията на кандидата с тези на стотици други. При демонстрация на технологията, разработена от базираната в Амстердам платформа за подбор TestGorilla, кандидатите отговарят на въпроси с няколко възможни отговора и на такива, зададени устно. Те трябва да потвърдят и самоличността си чрез сканиране на лицето, което се сравнява със снимката в документа им за самоличност.

Отказаха ви интервю за работа? AI може да е виновен

„Виждате аватар – човешко изображение. А това, което често чуваме от кандидатите, е, че им липсва възможността наистина да се представят и да покажат с какво се отличават от останалите“, казва Клаудия Байенс, вицепрезидент „Продукт“ в TestGorilla.

Три пъти повече кандидатури

Все повече компании за подбор на персонал по света използват изкуствен интелект. Сред тях е и Robert Walters, която подбира служители във финансовия сектор, технологиите и бизнес услугите. В лондонския ѝ офис отчитат рязко увеличение на кандидатурите, тъй като и търсещите работа, и работодателите все по-често разчитат на подобни инструменти.

„Виждаме три пъти повече кандидатури в световен мащаб, вероятно в резултат на по-широкия достъп до изкуствен интелект“, казва Фей Уолш, глобален директор „Иновации и изкуствен интелект“ в Robert Walters, цитирана от Асошиейтед прес.

„Кандидатите използват изкуствен интелект, за да адаптират автобиографиите си и да пишат мотивационни писма. Това е разбираемо, защото работодателите от години изискват от тях все по-конкретни отговори. Самите работодатели също използват изкуствен интелект, за да създават длъжностни характеристики и обяви за работа, както и да организират интервюта“, обяснява тя.

"Компютърът каза "не": CV-та изчезват в черната дупка на AI

Новите правила на играта

Изкуственият интелект може да бъде полезен при търсене на работа, но променя и правилата, отбелязва „Дойче веле“. Добре написаната и ясно структурирана автобиография е по-важна от всякога, тъй като много системи вече обработват кандидатурите автоматично.

Технологията има и ограничения. Изкуственият интелект разпознава модели в данните, но не разбира човека така, както го разбира специалистът по подбор на персонал.

Работодателите искат повече хора

„Стремим се да използваме изкуствения интелект, за да повишим ефективността на специалистите по подбор и да им дадем възможност да се съсредоточат върху най-важния човешки елемент в процеса“, казва Фей Уолш. „През последните три-четири години обаче забелязваме, че работодателите все по-често ни молят да върнем повече човешко присъствие в подбора на персонал.“

Изненада: AI добавя персонал вместо да го заменя (засега)

Докато изкуственият интелект променя начина, по който компаниите наемат служители, работодателите и кандидатите трябва да намерят баланса между това къде автоматизацията е полезна и къде човешката преценка остава незаменима.